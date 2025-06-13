Многоженец Сухов был найден после объявления в розыск Следственным комитетом

Многоженца Сухова нашли после того, как дочь обвинила его в домагательствах

Многоженца Ивана Сухова нашли после того, как дочь обвинила его в домагательствах. Об этом ТАСС сообщил его адвокат Александр Почуев.

«Сухов вышел на связь, находится дома и ни от кого не скрывается», — сообщил Почуев.

Он добавил, что связь с Суховым отсутствовала из-за того, что он почти сутки провел в здании Александровского Следкома и отсыпался. Почуев утверждает, что следствие в ходе проверки должно было получить исчерпывающие сведения, которые свидетельствуют о невиновности его клиента.

Накануне дочь многоженца и отца 30 детей Ивана Сухова в эфире программы «Пусть говорят» на «Первом канале» обвинила отца в домогательствах.

19-летняя девушка утверждает, что впервые отец совершил в отношении нее «действия полового характера», когда ей было 14 лет. А затем повторилось через год. Сам мужчина уверяет, что обвинения против него сфабрикованы, а дочерью манипулируют.

Ранее московский омбудсмен заявила о планах посетить семью многоженца Сухова с проверкой.