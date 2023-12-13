Кадыров рассказал, как относится к многоженству

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров во время прямой линии с жителями региона ответил на вопрос о многоженстве. Об этом сообщает РИА Новости.

В ходе блиц-опроса Кадырову задали вопрос: «Вторая жена или спокойная жизнь?»

В ответ он заявил, что если у мужчины есть четыре супруги, то он «счастлив».

«Две жены — это определение, что ты настоящий мужчина в доме, три жены — это хорошо, четыре — это счастье. Так сказал наш Пророк Мухаммад (мир ему и благословение Всевышнего)», — добавил Кадыров.

До этого Кадыров подверг критике «нововведения» на проводимых в Чечне свадьбах.

Ранее Кадыров заявил о важности института семьи в Чечне.