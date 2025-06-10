«Это не очень нормально»: в России предложили повысить планку многодетности

Детский омбудсмен Мария Львова-Белова заявила, что к 2050 году «было бы хорошо» поднять планку многодетности в России и признавать такими семьи не с тремя детьми, а четырьмя и больше. По ее словам, иметь троих детей в бытовом плане нормально, а вот больше — уже вызов. Инициативу раскритиковала депутат Госдумы Нина Останина. В беседе с «Газетой.Ru» она заявила, что такие предложения не нужны обществу, так как они лишь остановят семьи, задумывающиеся о третьем ребенке.

Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова допустила повышение планки многодетности к 2050 году.

«К 2050 году было бы хорошо поднять планку и сделать многодетную семью — не семью с тремя детьми, а семью с четырьмя или даже пятью детьми», — отметила детский омбудсмен на Форуме будущего — 2050.

По ее словам, в бытовом плане иметь семью с тремя детьми — это нормально, так как все ее члены помещаются в машину и за обеденный стол. В то время как семья с четырьмя и больше детьми — это уже вызов.

При этом Львова-Белова также уточнила, что в перечень мер поддержки многодетных семей необходимо включить различные налоговые льготы, которые помогут укрепить финансовое положение таких семей.

Кроме этого, детский омбудсмен вспомнила анекдот про воспитание каждого последующего ребенка.

«Помните анекдот про то, что с первым ребенком мы все стираем, гладим. Со вторым ребенком — стираем, иногда гладим, следим, чтобы он не ел из миски кота. С третьим ребенком — уже не стираем, не гладим, если ребенок ест из миски кота, то это проблема кота. Конечно, это очень утрировано, но на самом деле так оно и есть, потому что с каждым последующим ребенком ты спокойнее относишься к материнству», — добавил Львова-Белова.

«Для любого думающего человека не очень нормально»

Идею детского омбудсмена не поддержала председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина. В беседе с «Газетой.Ru» она отметила, что такая инициатива лишь остановит те семьи, которые планировали завести третьего ребенка.

«2,7 миллиона многодетных семей в России, где воспитываются трое и более детей из всего количества семей — это, конечно, совсем не та цифра, которая позволяет нам вырваться из демографической ямы. <…> Мы очень много сражались за то, чтобы вышел указ президента о едином статусе многодетных, где многодетной была бы признана семья, в которой воспитывается трое и более детей.

Если для уполномоченного по правам ребенка 10% многодетных среди общего числа семей — это нормально, то для любого думающего человека, мне кажется, что это не очень нормально», — заявила Останина.

Депутат также подчеркнула, что «пугающий прогноз» о повышении планки многодетности — это не то, что «нужно нашему обществу». Кроме того, по словам Останиной, если инициатива будет принята, придется менять и все ведомственные законы. В том числе те, что касаются мобилизации, ведь если планка многодетности повысится, отсрочку должны будут получать только отцы, воспитывающие пятерых детей.

Глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства также добавила, что в 2024 году на 14% сократилось число рождений вторых детей, но увеличилось на 22% число рождений третьих детей . Это, как заявила Останина, произошло потому, что семьи смелее стали относиться к рождению третьего ребенка, а не потому, что это привычное нечто для нашей страны. Парламентарий уточнила, что «у нас есть перспективы, но надо закрепить меры социальной поддержки».

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«Понятно, что Мария Львова-Белова живет в других условиях, и дети ее живут тоже в других материальных условиях. Хорошо, если бы такие условия были у всех российских многодетных семей, и тогда можно было бы, наверное, к этой инициативе прислушаться. Пока это не просто преждевременно, это остановит те семьи, которые принимали решение о рождении третьего ребенка, потому что это не переместит их в категории льготных», — заключила Останина.

Статус многодетной семьи

На сегодняшний день многодетной в России, согласно указу президента Владимира Путина, является семья, в которой воспитывается трое и более детей. Они могут быть как родные, так и приемные.

По данным на начало 2024 года, в России таких семей 2,4 млн, а воспитывается в них 7,7 млн детей.

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Многодетные семьи могут претендовать на меры социальной поддержки, среди которых льготы и пособия. Например, налоговый вычет на детей или дополнительный вычет на имущество, 450 тыс. руб. на погашение ипотеки, освобождение от уплаты транспортного налога, досрочная пенсия для матери и так далее.