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В России готовятся отменить порог нуждаемости для многодетных семей

В Госдуме призвали отменить критерии нуждаемости для многодетных семей
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Владимир Федоренко/РИА Новости

Депутаты Государственной думы готовят поправки об отмене критерия нуждаемости для многодетных семей. Об этом рассказал РИА Новости лидер партии «Справедливая Россия — За правду», глава думской фракции Сергей Миронов.

Парламентарии считают, что необходимо повысить порог нуждаемости для всех семей до двух прожиточных минимумов, а для многодетных вообще его отменить.

По словам Миронова, регионы России постепенно отменяют критерии нуждаемости для многодетных семей. Так, в 40 субъектах страны доходы многодетных семей не принимаются в расчет при назначении местных льгот, но в остальных регионах они получают поддержку по нуждаемости, создавая неравенство прав многодетных россиян.

Поэтому нужен не только федеральный статус, но и единые для всей России льготы для семей с тремя и более детьми. При этом при назначении региональных и федеральных мер поддержки никаких критериев нуждаемости для них быть не должно. В том числе это должно распространяться на выплаты универсального пособия для семей с детьми, отметил депутат.

Ранее в Нижегородской области многодетным семьям выделили участки в лесу.

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