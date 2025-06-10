«Это не нужно обществу»: в Госдуме осудили идею Львовой-Беловой поднять планку многодетности

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова заявила, что в России иметь троих детей – нормально, поэтому к 2050 году нужно повысить планку многодетности. Председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина в беседе с «Газетой.Ru» не поддержала идею и отметила, что сейчас в стране лишь 10% семей имеют троих и более детей, что «для любого думающего человека не очень нормально».

«2,7 миллиона многодетных семей в России, где воспитываются трое и более детей из всего количества семей — это, конечно, совсем не та цифра, которая позволяет нам вырваться из демографической ямы. Мне кажется, что надо погрузиться хотя бы в статистические данные, не только посмотреть на тех, кто тебя окружает, сколько там у них детей, но и посмотреть на всю страну. 2,7 миллиона — это не та цифра, которая позволит нам решить проблему демографии. Мы очень много сражались за то, чтобы вышел указ президента о едином статусе многодетных, где многодетной была бы признана семья, в которой воспитывается трое и более детей. Если для уполномоченного по правам ребенка 10% многодетных среди общего числа семей — это нормально, то для любого думающего человека, мне кажется, что это не очень нормально», — сказала она.

Останина отметила, что «пугающий прогноз» о повышении планки многодетности – это не то, что «нужно нашему обществу». По ее словам, если инициативу примут, то придется менять и все ведомственные законы.

«Пугающий прогноз о том, что статус многодетных только тогда будет распространяться, если у тебя будет четверо или пятеро детей — это не то, что сейчас нужно нашему обществу. Автор этой инициативы недопонимает, что если это будет узаконено, то необходимо менять и все ведомственные законы. Если будет инициатива Львовой-Беловой принята, то, к великому сожалению, и все другие ведомственные законы на основе этой инициативы тоже поменяются, в данном случае наши мобилизационные законы, и тогда отсрочку [от мобилизации] будут получать только отцы, воспитывающие пятерых детей», — добавила она.

Парламентарий уточнила, что дети Львовой-Беловой живут в других материальных условиях, а ее идея лишь остановит те семьи, кто планировал родить третьего ребенка.

«На сегодня любопытная такая статистика: в прошлом году у нас на 14% сократилось число рождений вторых детей, но увеличилось на 22% число рождений третьих детей. За счет того, что семьи смелее стали относиться к рождению третьего ребенка, а не потому, что это привычное нечто для нашей страны, у нас есть перспективы, но надо закрепить меры социальной поддержки. Понятно, что Мария Львова-Белова живет в других условиях, и дети ее живут тоже в других материальных условиях. Хорошо, если бы такие условия были у всех российских многодетных семей, и тогда можно было бы, наверное, к этой инициативе прислушаться. Пока это не просто преждевременно, это остановит те семьи, которые принимали решение о рождении третьего ребенка, потому что это не переместит их в категории льготных», — заключила депутат.

9 июня Львова-Белова на Форуме будущего — 2050 заявила, что сегодня в России наличие троих детей в семье воспринимается как обычная ситуация, не требующая бытовых изменений, поэтому к 2050 году планку нужно поднять и считать многодетными семьи с четырьмя-пятью детьми.

7 июня лидер партии «Справедливая Россия — За правду», глава думской фракции Сергей Миронов рассказал, что депутаты Госдумы готовят поправки об отмене критерия нуждаемости для многодетных семей. Парламентарии считают, что необходимо повысить порог нуждаемости для всех семей до двух прожиточных минимумов, а для многодетных вообще его отменить.

Ранее в России многодетным семьям предложили новые льготы на жилье.