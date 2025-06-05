Похищенному в Москве блогеру грозит шесть лет колонии, а затолкавшим его в багажник — до 15 лет

Похищенного чеченцами блогера Арега Щепихина подозревают в экстремизме и в возбуждении вражды за его видео в соцсетях, где он оскорбляет мусульман. Его похитителям-силовикам также грозит наказание — против них возбудили дело за похищение и превышение должностных полномочий. Чеченские власти утверждают, что спасли мужчину от гнева. А бойцы «Ахмата» заявили, что блогер — «не мужчина», и выразили надежду, что его отправят на СВО.

Блогера и бизнес-коуча Арега Щепихина, которого похитили у Ярославского вокзала в Москве вечером 3 июня, подозревают в призывах к экстремистской деятельности. В его отношении возбудили два уголовных дела: по статье о возбуждении ненависти либо вражды (ч. 2 ст. 282) и об экстремизме (ч. 2 ст. 280).

Сотрудники правоохранительных органов изучили видео Щепихина и провели психолого-лингвистическое исследование. Экспертиза показала, что в его словах есть «признаки побуждения к совершению насильственных действий по отношению к группе лиц, выделяемой по национальному/этническому признакам, а также их унижения».

«Сильно не пытали»: в Чечне объяснили, как блогер оказался в багажнике «Мерседеса» В Чечне заявили, что мужчины, которые «не похитили, а задержали» бизнесмена и блогера Арега... 04 июня 14:21

«В настоящее время с фигурантом проводятся следственные действия. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения», — сообщили в СК.

По данным Telegram-канала «Осторожно, новости», Щепихина задержали 4 июня, с этого момента он находится на допросах. Издание утверждает, что его просят подписать некие документы по делу, но блогер отказывается. Близкие Щепихина рассказали, что следователи не дали адвокату поговорить с подзащитным, а Щепихину не дают спать . Близкие уже подали жалобу, после этого с ними связались следователи.

Вместе с тем обвинения предъявлены и шести участникам «задержания» Щепихина на Ярославском вокзале.

СК расследует дело по статьям о похищении и превышении должностных полномочий, с фигурантами «проводят очные ставки».

По данным Baza, похитители рассказали, что получили задачу задержать бизнесмена «от вышестоящего руководства», но не назвали имен руководителей.

Мужчины утверждают, что «не тронули Щепихина пальцем» , а физическую силу применили, поскольку у них не было спецсредств. Они утверждают, что затолкали бизнесмена в «служебный автомобиль», отвезли в кафе, где ждали указаний от руководства, но не получили их и в итоге были задержаны.

«Ведут себя так, будто выше законов»

Вечером 3 июня в соцсетях появилось видео, на котором четверо мужчин в гражданской одежде за ноги и руки выносят из здания Ярославского вокзала Арега Щепихина. Он сопротивлялся и кричал, что его похищают, что схватившие его люди — не полицейские, однако никто на помощь не пришел. Блогера затолкали в багажник «Мерседеса» с «мигалками» и номерами АМР и увезли в неизвестном направлении.

Подозреваемых в похищении позднее задержали, но в машине Щепихина уже не было. Он не выходил на связь более 12 часов. Оказавшись на свободе, блогер рассказал детали своего похищения.

«До этого некий конфликт начинался, я позвонил в полицию, попросил срочно прийти... Полиция не успела приехать, они приехали раньше. Меня, грубо говоря, похитили, вывезли за город. Сильно не пытали, больше допрашивали. Мне не нравилось, что хотели узнать адреса жены, родителей», — сказал Щепихин.

По словам пострадавшего, похитители узнавали у него, связан ли он с Украиной или оппозиционерами. Блогер отметил, что до похищения его около года «терроризировали» в соцсетях.

«Я все время терпел. Уже народ начал мне говорить, что «ты терпила». Мне неприятно стало. Ну я и чеченцев послал, и мусульман послал, и вот они на это среагировали», — пояснил блогер.

Щепихин уточнил, что похитители ему «уши прикладом пистолета ломали». На записи видно, что у блогера гематомы на лице.

Видео похищения вызвало широкий общественный резонанс. Член Совета по правам человека Ева Меркачева заявила, что чеченские правоохранители должны были оповестить местных и действовать по инструкции, а они этого не сделали.

«Бородачи ведут себя так, будто показывают, что они выше Права, Законов и Конституции», — написала Меркачева.

«Что это за «правоохранители», которые сажают в багажник? И все это публично, при народе, а потом все это расходится по соцсетям», — возмутился президент Союза армян России Ара Абрамян.

«Бог секса» с Ярославского вокзала: родственник рассказал, что Щепихин лежал в психбольнице Блогер Арег Щепихин, публиковавший оскорбительные видео в адрес мусульман и похищенный... 05 июня 11:33

При этом в Чечне критикой обрушились на Щепихина, но никак не осудили способ «задержания». Министр Чеченской Республики по национальной политике Ахмед Дудаев отметил, что «задержание» прошло без «жесткого насилия», а сам его факт якобы спас Щепихину жизнь.

«Они, по сути, спасли ему жизнь или как минимум здоровье, поскольку сотни тысяч мусульман и не только мусульман, а всех верующих в нашей стране... кипели желанием поскорее призвать [его] к ответу», — высказался чеченский политик.

Чеченский политик и заместитель начальника Главного военно-политического управления ВС РФ Апти Алаудинов намекнул, что потянулся бы к пистолету, если бы лично встретился с блогером:

«Это животное, которое решило оскорбить весь чеченский народ, как девочка визжит, когда его просто несут, просто петух. Он считает нас всех (мусульман и евреев) полукровками, что нас нужно отправить домой. Мы граждане России, находимся в составе со своими территориями и землями. Это тебе нужно ехать к себе, в ад».

А военнослужащие батальона «Ахмат», которым командует Алаудинов, заявили, что Щепихин — «не мужчина».

«Надеюсь, что тебя сюда отправят, к нам, и мы тут поговорим, как надо, по-мужски», — заявил один из военнослужащих.