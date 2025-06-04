В Чечне заявили, что бизнесмену Щепихину «спасли жизнь» похищением

Похищение блогера Арега Щепихина шестью мужчинами «спасло жизнь» предпринимателю, заявил в своем Telegram-канале министр Чеченской Республики по национальной политике Ахмед Дудаев.

«Они по сути спасли ему жизнь или как минимум здоровье, поскольку сотни тысяч мусульман и не только мусульман, а всех верующих в нашей стране, которые слышали его недозволительные, оскорбительные высказывания в адрес религии», — высказался чеченский политик.

Он также отметил, что «задержание» прошло без жесткого насилия, особенно если учесть, что Щепихин якобы пытался сбежать.

Накануне группа неизвестных похитила мужчину у Ярославского вокзала в Москве. Очевидцы сняли инцидент на камеру. В ролике видно, как пятеро мужчин несут и запихивают в багажник черного автомобиля с мигалками мужчину среднего возраста. Им оказался блогер и бизнесмен Арег Щепихин.

Позднее похитителей задержали. Те заявили, что являются росгвардейцами, а на вокзале проходило «оперативное мероприятие». СМИ писали, что впоследствии мужчин отпустили. Сам Щепихин также находится на свободе.

Ранее сообщалось, что бизнесмена Щепихина заставили записать «извинительное» видео.