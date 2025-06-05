«Бог секса» с Ярославского вокзала: родственник рассказал, что Щепихин лежал в психбольнице

Блогер Арег Щепихин, публиковавший оскорбительные видео в адрес мусульман и похищенный на Ярославском вокзале в Москве, несколько раз был пациентом психиатрической больницы, утверждают его родственники. По их словам, мужчина постоянно «конфликтует с кем-то в интернете». СК России возбудил уголовное дело после похищения Щепихина. Депутат Госдумы Шамсаил Саралиев обратился в МВД с просьбой проверить блогера на экстремизм.

Блогер Арег Щепихин, похищенный вечером 4 июня на Ярославском вокзале в Москве, лежал в психиатрической больнице минимум дважды за последние 10 лет, сообщает Mash со ссылкой на его двоюродного брата.

Родственник мужчины рассказал, что Щепихин «постоянно конфликтует» с кем-то в интернете, «из-за чего даже не спит по ночам».

От расправы его спасла шумиха, которая поднялась в СМИ после инцидента. В противном случае Щепихин мог не вернуться из заточения живым или его здоровью могли причинить серьезный вред, уверен собеседник Telegram-канала.

Бывшая теща Щепихина сообщила, что раньше он носил фамилию Оганесян, но в 2013 году взял фамилию супруги. Брак продлился два года. Все это время, по словам женщины, супруг не работал и жил за счет жены, «так как с бизнесом ничего не получалось». В итоге Щепихины развелись «из-за неадекватного поведения Арега», тот якобы мог поднять руку на супругу. У пары есть общий сын.

По информации Mash, ИП Щепихина ликвидировали в 2024 году, его счета арестованы ФНС. Задолженность перед налоговой составляет 173 тыс. рублей. Ранее мужчина также владел ООО «Мобиком» и занимался продажей телефонов. Это юрлицо было ликвидировано в 2020 году. В 2019-м Щепихин пытался получить грант, чтобы сделать приложение, которое могло бы создавать новый образ человеку по фото. Проект так и не был реализован.

В соцсетях блогер публикует посты о своей жизни.

«Бог секса! Достиг в сексе максимума, предел профессионализма, наивысший уровень, уровень Бога, встретился с девушкой, без слов переглянулись, кивнули друг другу и сразу переспали! Секс без слов!» — говорится в одной из его публикаций.

«Говорил на божественном языке. Владею самым редким божественным озарением, говорю на божественном языке. Когда говорил — лечил души людей, период абсолютного согласия всех со мной! Церкви двух стран обманули меня, два раза не дали мне священный сан», — пишет Щепихин.

В соцсетях Арег также называет себя главой финансового центра России.

«Москва-Сити — финансовый центр России, я глава Москва-Сити, я глава финансового центра России! <...> Движемся в сторону подтверждения моих

полномочий на двух рынках: криптовалютном и классическом финансовом, т.е. валютном и фондовом!» — утверждает предприниматель.

Блогер также выкладывал в сети ролики с оскорблением в адрес мусульман. По словам матери Щепихина, он в последние годы тяжело переживал военные события в Нагорном Карабахе . Сам он не принимал участия в боевых действиях, но считал себя глубоко вовлеченным в армянскую повестку.

Уголовное дело

Следственный комитет России уже возбудил уголовное дело после похищения Щепихина.

«Получены материалы проверки из органов дознания по факту противоправных действий группы лиц в отношении мужчины вблизи Ярославского вокзала в Москве. Следствием <...> принято процессуальное решение о возбуждении уголовного дела», — сообщается в Telegram-канале ведомства.

Всех фигурантов дела доставили в московское подразделение СКР. Следователи и криминалисты осматривают изъятые у них мобильные устройства и автомобиль, на котором мужчину увезли с привокзальной площади.

Председатель СК поручил и.о. руководителя столичного главка Виталию Саксину подготовить доклад о ходе расследования. Контроль за исполнением поручения осуществляет центральный аппарат.

Как стало известно Mash, Щепихин по этому делу проходит потерпевшим. Уголовного дела об экстремизме против него не возбуждали . В дальнейшем будет проведена лингвистическая экспертиза его постов.

Депутат Госдумы России Шамсаил Саралиев обратился в МВД с просьбой проверить Щепихина на экстремизм.

«Щепихин публично призывал к экстремизму, уничтожению народов России. Когда, наконец, задержали, теперь скулит и жалуется», — написал парламентарий в Telegram.

«Мразь в человеческом обличье»

Телеведущий Владимир Соловьев в эфире программы «Полный контакт» заявил, что Щепихин оскорбляет мусульман, и назвал его «мразью», «свиньей» и «подонком».

При этом Соловьев подчеркнул, что «задержание» мужчины на Ярославском вокзале «было мягким».

«Давайте сначала не пресса будет истерить, а сначала будет четко выяснено, на основании чего было произведено задержание, кем, когда и как было возбуждено, если возбуждено, уголовное дело», — призвал он.

Заместитель начальника Главного военно-политического управления ВС РФ Апти Алаудинов заявил, что при личной встрече с Щепихиным «потянулся бы к пистолету», поскольку считает, что подобных «животных» нужно убирать из государства.

«Это животное, которое решило оскорбить весь чеченский народ, как девочка визжит, когда его просто несут, просто петух. Он считает нас всех (мусульман и евреев) полукровками, что нас нужно отправить домой. Мы граждане России, находимся в составе со своими территориями и землями. Это тебе нужно ехать к себе, в ад», — отметил он в своем обращении, опубликованном в соцсетях.

«Сильно не пытали»: в Чечне объяснили, как блогер оказался в багажнике «Мерседеса» В Чечне заявили, что мужчины, которые «не похитили, а задержали» бизнесмена и блогера Арега... 04 июня 14:21

3 июня группа мужчин в штатском задержала Щепихина на Ярославском вокзале в Москве и увезла в багажнике авто с номерами АМР в неизвестном направлении. Очевидцы сняли инцидент на камеру. На ролике было видно, как пятеро мужчин несут блогера к выходу из вокзала, а он пытается сопротивляться и кричит, что его задерживает не полиция. Водителя и пассажиров задержали в тот же вечер, но Щепихина в машине уже не было. Днем 4 июня стало известно, что блогера отпустили еще ночью в Новой Москве. Позже он опубликовал видео, в котором рассказал, что его били и «уши прикладом пистолета ломали».