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«Что за правоохранители сажают в багажник?»: в Союзе армян раскритиковали похищение блогера Щепихина

Глава Союза армян призвал не арестовывать, а лечить оскорблявшего чеченцев бизнес-коуча
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Сергей Мамонтов/РИА «Новости»

Бизнес-коуч Арег Щепихин, который оскорблял чеченцев в соцсетях и накануне вечером был похищен в центре Москвы, очевидно, психически нездоров и нуждается в специализированном лечении. Об этом «Газете.Ru» заявил президент Союза армян России Ара Абрамян.

«Я не могу представить, чтобы нормальный человек мог сказать то, что говорил он [Щепихин]. Такие высказывания абсолютно недопустимы, ни для кого. Но, поймите меня правильно, к нему надо относиться как к больному человеку, его надо отвезти в психиатрическую клинику», — прокомментировал Абрамян.

Он также подчеркнул, что не стремится «защитить» предпринимателя только потому, что тот армянин по национальности (мать Щепихина ранее объясняла, что ее сын стал негативно относиться к мусульманам из-за войны в Карабахе). Президент отметил, что диаспора, независимо от причин, категорически не одобряет поведение, что позволял себе Щепихин, но это не повод проявлять агрессию.

Абрамян также раскритиковал действия мужчин в гражданском, которые схватили Щепихина на Ярославском вокзале, силой выволокли из здания и запихнули в багажник своей машины со спецсигналами. По его словам, это непохоже на работу официальных правоохранительных органов:

«Что это за «правоохранители», которые сажают в багажник? И все это публично, при народе, а потом все это расходится по соцсетям».

Как добавил Абрамян, сейчас важно не допустить раскручивания межнационального конфликта на почве случившегося. В России проживает много народов, между которыми необходимо поддерживать спокойные взаимоотношения, напомнил собеседник.

Ранее министр Чечни по национальной политике Ахмед Дудаев заявил, что блогер «не похищен, а задержан сотрудниками правоохранительных органов, которые взаимодействуют с профильными ведомствами Москвы». При этом он подтвердил, что случившееся связано с публичными высказываниями Щепихина. Сейчас бизнес-коуч на свободе, Telegram-каналы опубликовали видео, на котором явно избитый мужчина жалуется на то, что его вывезли за город, допрашивали и «ломали уши пистолетом».

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