«Бородачи вели себя преступно»: член СПЧ Меркачева рассказала о задержании блогера Щепихина

Член Совета по правам человека (СПЧ) при президенте России Ева Меркачева заявила в своем Telegram-канале, что похитившие блогера Арега Щепихина люди, читают себя выше закона.

«Бородачи вели себя явно преступно (схватив его и похитив). Один как будто провоцировал, другие (и это для них ожидаемо) — спровоцировались. И все вместе они поставили в неудобное положение правоохранительные органы Москвы. Бородачи ведут себя так, будто показывают, что они выше Права, Законов и Конституции», - написала в своем посте Меркачева.

3 июня группа мужчин схватила блогера Щепихина у Ярославского вокзала в Москве. Судя по видео, пятеро мужчин засунули в багажник черного автомобиля с мигалками человека среднего возраста.

На кадрах видно, что похищенный вырывался, звал на помощь и просил прохожих вызвать полицию. Рядом находились десятки человек. Похитители не скрывали своих лиц, большинство из них носили бороды. Их было не менее пяти человек. Помешать им, судя по кадрам, физически никто не пытался.

Министр республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев заявил, что это было задержание, а не похищение. МВД Чечни хочет проверить блогера сразу по пяти статьям, включая изнасилование, шпионаж, возбуждение ненависти и публичные призывы к терроризму и оскорбление чувств верующих.

По словам источников, мужчину отпустили около полуночи, в настоящее время он находится в одном из московских хостелов.

Ранее Mercedes, на котором похитили блогера, уехал с Ярославского вокзала и попал на видео.