9 мая — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире

В 2025 году в России 9 мая отмечают 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. В Западной Европе, где разгром фашизма отметили днем ранее, празднуют День Европы, а в США в шутку поминают пропавшие загадочно и бесследно носки. По народным приметам сегодня лучше не стричь волосы и ногти. Какие еще памятные даты и праздники приходятся на 9 мая и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».

Праздники в России и мире 9 мая

День Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

9 мая в России отмечают День Победы в Великой Отечественной войне и разгром фашистской Германии — один из самых значимых государственных праздников. По всей стране проходят памятные мероприятия: возложение цветов к воинским мемориалам, встречи с ветеранами, минуты молчания. В Москве на Красной площади проводится главный военный парад с участием техники и авиации. С начала 2010-х годов широкое распространение получила акция «Бессмертный полк» — люди выходят на шествия с фотографиями своих родных, участвовавших в войне, чтобы сохранить личную память о событиях тех лет.

Несмотря на официальный статус и масштаб, для многих День Победы остается в первую очередь семейным и памятным днем, связанным с историями близких и общей памятью о пережитом.

Праздничный салют в День Победы в Москве: где и во сколько он состоится в 2025 году 9 мая 2025 года Россия отметит 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. В честь... 06 мая 19:19

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День Европы

Этот праздник европейцы посвящают миру и единству народов. Дату выбрали в честь Декларации Шумана, провозглашенной 9 мая 1950 года. Тогда министр иностранных дел Франции Робер Шуман предложил объединить угольную и стальную промышленность Франции и Германии под контролем единой европейской организации. Этот шаг положил начало Европейскому объединению угля и стали, которое со временем превратилось в Европейское экономическое сообщество, а затем — в Европейский союз.

Какие праздники и памятные даты отмечаются 9 мая в других странах

День освобождения Шуши — Армения. Этот праздник имеет двойное значение, так как совпадает с Днем Победы в Великой Отечественной войне. Поэтому 9 мая отмечается и как день героизма и исторической памяти 1945 года, и как день военного успеха. В ночь на 8 мая 1992 года армянские войска начали штурм города Шуши в Первой Карабахской войне, а 9 мая установили над ним полный контроль. Осенью 2020 года Азербайджан вернул контроль над городом, поэтому сегодня дата носит памятный характер.

Праздник первой борозды — Таиланд. Это торжество также называют Церемонией королевской пахоты и проводят в Бангкоке в честь начала сельскохозяйственного сезона, перед сезоном дождей. Во главе процессии идет высокопоставленный чиновник, обычно это король или принц. Он исполняет роль Господина Пахоты и ведет двух священных быков по полю. Так проводят первые борозды. Во время церемонии священные быки выбирают рис, кукурузу или сено для будущего сева. Рис благословляют, и тысячи людей приходят на Королевскую площадь Санам Луанг, чтобы получить семена.

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День памяти потерянных носков — США Никто не точно знает, как это происходит, но рано или поздно они пропадают бесследно и по одному, как правило, после стирки. И больше никогда не находятся. Шуточный праздник посвящен проблеме бесследной и необъяснимой потере носков, с которой хоть раз сталкивались все.

Религиозные праздники 9 мая

День памяти святителя Стефана Пермского

Стефан Пермский, или в миру Степан Храп, родился около 1340 года в Устюге Ростовского княжества (сейчас это Великий Устюг). С ранних лет он интересовался духовным образованием, поселился в Ростове и принял постриг в монастыре Григория Богослова. Главным делом своей жизни Стефан выбрал исследование культуры народа коми. Он изучил их язык, создал пермскую азбуку, перечислил правила письменности для коми и перевел богослужебные книги. Позже Стефана назвали одним из первопроходцев христианского просвещения на севере Руси.

В 1383 году Стефан стал первым епископом Пермской епархии. Епископу посвящены храмы в Вологде, Перми и Сыктывкаре, а на иконах его изображают святителем в архиерейском облачении с книгой и крестом.

День памяти священномученика Василия, епископа Амасийского

Василий, один из первых священномучеников, жил в IV веке. В те времена правил римский император Лициний, который начал преследование христиан. Епископ в Амасии, современной Турции, отличался мужеством и верой. Он защищал свою паству от гонений и предоставлял убежище скрывающимся от императора христианам. Василий также обличал ложную веротерпимость Лициния, за что был арестован и подвергнут мучениям.

9 мая Русская православная церковь также чтит память: • праведной Глафиры Амасийской;

• преподобного Иоанникия Девиченского;

• Иоанна Панкова, пресвитера, и его сыновей, Николая и Петра.



Также 9 мая — день поминовения усопших воинов и всех страдальчески скончавшихся во время Великой Отечественной войны 1941–1945 годов.



Народные праздники и приметы 9 мая

Глафиров день (Глафира Горошница)

В народной традиции день, когда церковь почитает святую Глафиру Амасийскую получил название Глафира Горошница, поскольку в это время принято было сажать горох, один из основных продуктов питания на Руси. Считалось, что посеянный на Глафиру горох даст богатый урожай. На стол ставили блюда из гороха, суп и кашу. Женщины молились святой Глафире о защите детей и просили уберечь семью от сглаза.

В этот день также ожидали появления ласточек. Ловить этих птиц или разрушать их гнезда считалось большим грехом, за который обязательно следовало наказание.

По преданиям, в этот день не стоило заключать браки, иначе семейная жизнь будет короткой и неполной.

Также считалось, что стрижка ногтей или волос в этот день может привести к слабому здоровью на протяжении всего года.

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Приметы

Если на Глафиру выдавался солнечный день, обещали хороший урожай.

Если кукушка громко пела, ожидалась хорошая погода.

Если ласточка свила гнездо недалеко от дома, в котором нет детей – скоро в семье будет пополнение.

Какие исторические события произошли 9 мая

1502 год — Христофор Колумб отправился в свое четвертое и последнее путешествие в Америку с четырьмя кораблями и 150 членами экипажа.

1712 год — в Туле был основан оружейный завод, который стал старейшим оборонным предприятием в России.

1719 год — Петр I издал указ об изгнании иезуитов с территории Российской империи, обнаружив в их деятельности угрозу государственным устоям.

1911 год — российский физик Борис Розинг впервые в мире осуществил телевизионную передачу и стал основоположником эры развития визуальной информации.

1913 год — на экраны Франции вышел первый фильм о Фантомасе, породивший серию кинообразов зловещего преступного гения.

1917 год — Временное правительство России объявило о полной отмене цензуры печати.

1944 год — войска освободили Севастополь, завершив затяжную Крымскую операцию.

1945 год — в Москву доставили подписанный Акт о безоговорочной капитуляции нацистской Германии, что ознаменовало окончание войны в Европе.

1945 год — впервые в СССР отметили День Победы. По Указу Президиума Верховного Совета, 9 мая стало официальной датой всенародного торжества.

1955 год — Федеративная Республика Германия вступила в НАТО.

1967 год — американский боксер Мохаммед Али был лишен чемпионского титула после отказа от служить в армии США. За это его провозгласили символом антивоенного движения.

1974 год — в столице Чехословакии начал работать первый участок Пражского метро.

1975 год — в Ленинграде на Площади Победы открыли памятник героическим защитникам города, который стал символом блокады.

1992 год — армия Нагорно-Карабахской Республики взяла стратегически важный город Шуша во время карабахского конфликта.

1995 год — на Поклонной горе в Москве открылся Парк Победы — монументальный комплекс памяти о Великой Отечественной войне.

2022 год — президент США Джо Байден подписал новый закон о ленд-лизе.

Дни рождения и юбилеи 9 мая

В 1439 году родился Пий III — в миру Франческо Нанни Тодескини-Пикколомини, 215-й папа римский. Его понтификат в 1503 году длился всего 26 дней.

В 1709 году родился Якоб Штелин — российский гравер и медальер, первый историк русского искусства и автор фейерверков в честь имперских торжеств.

В 1871 году родился великий князь Георгий Александрович — сын императора Александра III и основатель первой русской горной обсерватории.

В 1874 году родился Говард Картер — британский археолог, открывший гробницу Тутанхамона в Долине царей.

В 1895 году родился Ричард Бартелмесс — актер немого кино, номинант первой премии «Оскар» и один из основателей Американской Киноакадемии.

В 1904 году родился Николай Разин — советский гидротехник, член-корреспондент АН СССР, Герой Социалистического Труда.

В 1924 году родился Булат Окуджава — поэт, бард и писатель, голос «шестидесятников» и автор песен, ставших символами эпохи.

В 1936 году родился Альберт Финни — британский актер театра и кино, пять раз номинировавшийся на «Оскар». Он известен по фильмам «Крупная рыба» и «Эрин Брокович».

В 1952 году родился Виктор Резников — композитор, поэт и певец, автор хитов многих исполнителей российской эстрады.

Кто отмечает день рождения

79 лет исполняется Кэндис Берген — американской актрисе, известной по ролям второго плана в голливудских фильмах «Война невест» и «Секс в большом городе».

76 лет исполняется Билли Джоэлу — рок-певцу и автору хита Piano Man, получившему шесть премий «Грэмми».

64 года исполняется Джону Корбетту — актеру, известному фильму карины «Моя большая греческая свадьба» и роли Эйдана в «Сексе в большом городе».

63 года исполняется Дейву Гаану — фронтмену Depeche Mode, одной из популярных групп британской новой волны.

60 лет исполняется Александру Груздеву — актеру дубляжа, подарившему голос Диего в «Ледниковом периоде», персонажу Тома Хэнкса в драме «Ларри Краун» и другим героям фильмов и видеоигр.

60 лет исполняется Стиву Айзерману — легенде канадского хоккея, трехкратному обладателю Кубка Стэнли и олимпийскому чемпиону 2002 года.

58 лет исполняется Федору Бондарчуку — актеру, режиссеру и продюсеру, который снимал фильмы «9 рота», «Обитаемый остров» и «Сталинград».

46 лет исполняется Розарио Доусон — американской актрисе и певице, известной по ролям в фильмах «Город грехов» и «Меня зовут Эрл».