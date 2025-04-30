«Бессмертный полк» в 2025 году: как пройдет акция в Москве и других российских городах

Где пройдут шествия «Бессмертного полка»
В начале апреля сопредседатель центрального штаба ООД «Бессмертный полк России», депутат Государственной думы Елена Цунаева сообщила на пресс-конференции, что в 2025 году акция пройдет в смешанном формате. Она пояснила, что традиционное шествие по улицам городов состоится в тех регионах, где власти и представители штаба движения сочтут это возможным.
На данный момент известно, что акция пройдет в очном формате более чем в 40 регионах РФ, среди которых:
- Санкт-Петербург;
- Красноярский край;
- Республика Коми;
- Хабаровский край;
- Еврейская автономная область;
- Татарстан;
- Башкирия;
- Липецкая область;
- Самарская область;
- Республика Чувашия;
- Дагестан;
- Северная Осетия;
- Вологодская область;
- Свердловская область;
- Тверская область;
- Челябинская область;
- Ленинградская область;
- Калининградская область;
- Пермский край и другие.
Участники акции «Бессмертный полк», посвященной 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне в Санкт-Петербурге, 9 мая 2022 годаАлексей Даничев/РИА «Новости»
Точно узнать, будет ли шествие проводиться в вашем городе, можно на сайте областной или городской администрации.
В каких регионах «Бессмертный полк» пройдет только в онлайн-формате
Некоторые российские регионы из соображений безопасности отказались от проведения шествий. Так, в Московской области акция «Бессмертный полк» в 2025 году состоится в формате онлайн, традиционных шествий в городах Подмосковья в этом году не будет. Дистанционный формат также выбрали:
- Нижегородская область;
- Краснодарский край;
- Воронежская область;
- Ростовская область;
- Курская область и ряд других регионов.
В каком формате пройдет «Бессмертный полк» в Москве — пока неизвестно, официальная информация о проведении акции еще не появилась.
«Бессмертный полк онлайн»: как принять участие
В этом году онлайн-шествие пройдет на сайте 2025.polkrf.ru. Трансляция стартует 9 мая в 12:00 по местному времени.
Присоединиться к мероприятию может любой желающий. Для этого нужно прислать на сайт организатора фото своего ветерана и сообщить, в каких войсках он служил. На портале доступна помощь в поиске информации о герое и подробные инструкции. Онлайн-шествие будет транслироваться на различных ресурсах.
Мужчина смотрит онлайн-трансляцию акции «Бессмертный полк» в своей квартире в Тамбове, 9 мая 2020 годаАлексей Сухоруков/РИА Новости
Другие форматы «Бессмертного полка»
- «Стена Памяти»
1 мая в 12:00 в Москве в Музее Победы на Поклонной горе будет торжественно дан старт одному из видов акции «Бессмертный полк» — проекту «Стена Памяти». Здесь каждый желающий сможет прикрепить портрет своего героя. С 1 по 12 мая у стенда будут дежурить волонтеры, которые помогут разместить изображение на «Стене памяти».
Такие стенды будут организованы по всей стране и за ее пределами, в центрах подготовки Международного волонтерского корпуса 80-летия Победы и других местах. Организатор акции — Всероссийское общественное движение «Волонтеры Победы».
- «Свеча памяти»
В рамках этой акции можно выступить в школе или детском саду с рассказом о своем семейном герое. Школьники размещают фото своих предков — участников Великой Отечественной войны на окнах классов.
Ученики школы во время торжественной линейки в формате «Бессмертного полка» во Владивостоке, 4 мая 2023 годаВиталий Аньков/РИА Новости
- Портрет на одежде
Сохранить память о героях можно еще одним способом. Члены трудовых коллективов, спортивных команд, активисты общественных организаций, добровольцы и все желающие могут нанести на одежду портреты с фотографиями и именами участников Великой Отечественной войны. Затем с 1 по 11 мая участники, поддержавшие этот формат «Бессмертного полка», могут сделать фото и выложить их на своих страницах в социальных сетях с хэштегами #нашБессмертныйполк, #Портретгероянаодежде. Фотографии будут размещаться с помощью репоста на интернет-ресурсах «Бессмертного полка» России. Создать портрет героя можно в конструкторе фотографий.
- Портрет на транспорте
В этом году, по традиции, портреты героев будут размещать на своих машинах службы общественного транспорта, ведомства, ответственные за поддержание правопорядка, такси, службы грузовых перевозок, пожарной охраны, скорой медицинской помощи, жилищно-коммунального хозяйства и другие организации. К акции могут присоединиться все жители РФ.
- Автопробеги
С 1 по 11 мая по всей России пройдут автопробеги в честь 80-летия Победы. Автоколонны с портретами победителей, украшенные праздничной атрибутикой и символикой «Бессмертного полка», проедут по городам и селам.
Узнать, где и во сколько начнется автопробег, приуроченный к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, можно на сайте администрации вашего города или поселения.
- «Бессмертный полк на передовой»
В этом году в социальных сетях вновь появятся посты с видеоприветами от бойцов на передовой.
Участники боевых действий на линии соприкосновения будут:
- размещать портреты своих предков, воевавших с нацизмом в прошлом, в пунктах дислокации и блиндажах;
- рассказывать в видеороликах истории о своих родственниках, участвовавших в Великой Отечественной войне;
- записывать видеопоздравления ветеранам войны и своим родным.
Подробнее о том, как принять участие в акции, можно узнать на ресурсах Ассоциации ветеранов СВО.
Что такое «Бессмертный полк» и как он появился
Акция «Бессмертный полк» – это не просто торжественное шествие с портретами героев Великой Отечественной войны, это символ всенародной памяти и признательности за подвиг советского народа. Зародившись как небольшая инициатива, акция превратилась в мощное международное движение, объединившее миллионы людей.
Участники акции «Бессмертный полк» возле Воронежской филармонии в Воронеже, 9 мая 2023 годаMihail Siergiejevicz/Keystone Press Agency/Global Look Press
История «Бессмертного полка» началась в 2007 году в Тюмени. Внештатный журналист «Тюменских известий», ветеран полиции Геннадий Иванов хотел по-особенному почтить память фронтовиков. Он много думал о том, как отпраздновать День Победы, и накануне праздника увидел яркий сон: по улицам его родного города шли земляки с портретами своих родственников — участников войны.
Геннадий Иванов решил воплотить сон в жизнь, распечатал фото своего отца и обратился через газеты к тюменцам с призывом присоединиться к нему на параде. Несколько человек откликнулись, и 9 мая вместе с организатором прошлись по улицам Тюмени.
Акция получила название «Парад Победителей». Два года спустя к ней присоединились 20 регионов России. В 2012 году патриотическое мероприятие получило название «Бессмертный полк» и стало всероссийским.