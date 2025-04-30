«Бессмертный полк» в 2025 году: как пройдет акция в Москве и других российских городах

Участники акции «Бессмертный полк» во время шествия по Красному проспекту в Новосибирске, 9 мая 2018 года

Как в 2025 году принять участие в акции «Бессмертный полк» онлайн и где будут проходить шествия

В России продолжается регистрация участников онлайн-шествия «Бессмертного полка». В дистанционном формате эта патриотическая акция проводится во всех регионах страны. Однако есть города, где шествия в память об участниках Великой Отечественной войны состоятся 9 мая в традиционном формате: по центральным улицам пройдут колонны жителей с портретами фронтовиков и тружеников тыла. Как принять участие в акции «Бессмертный полк», где будут проходить шествия и какие новые форматы акции доступны в 2025 году — в материале «Газеты.Ru».

Где пройдут шествия «Бессмертного полка»

В начале апреля сопредседатель центрального штаба ООД «Бессмертный полк России», депутат Государственной думы Елена Цунаева сообщила на пресс-конференции, что в 2025 году акция пройдет в смешанном формате. Она пояснила, что традиционное шествие по улицам городов состоится в тех регионах, где власти и представители штаба движения сочтут это возможным.

На данный момент известно, что акция пройдет в очном формате более чем в 40 регионах РФ, среди которых:

Санкт-Петербург;



Красноярский край;



Республика Коми;



Хабаровский край;



Еврейская автономная область;



Татарстан;



Башкирия;



Липецкая область;



Самарская область;



Республика Чувашия;



Дагестан;



Северная Осетия;



Вологодская область;



Свердловская область;



Тверская область;



Челябинская область;



Ленинградская область;



Калининградская область;



Пермский край и другие.

close Участники акции «Бессмертный полк», посвященной 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне в Санкт-Петербурге, 9 мая 2022 года Алексей Даничев/РИА «Новости»

Точно узнать, будет ли шествие проводиться в вашем городе, можно на сайте областной или городской администрации.

В каких регионах «Бессмертный полк» пройдет только в онлайн-формате

Некоторые российские регионы из соображений безопасности отказались от проведения шествий. Так, в Московской области акция «Бессмертный полк» в 2025 году состоится в формате онлайн, традиционных шествий в городах Подмосковья в этом году не будет. Дистанционный формат также выбрали:

Нижегородская область;



Краснодарский край;



Воронежская область;



Ростовская область;



Курская область и ряд других регионов.

В каком формате пройдет «Бессмертный полк» в Москве — пока неизвестно , официальная информация о проведении акции еще не появилась.

«Бессмертный полк онлайн»: как принять участие

В этом году онлайн-шествие пройдет на сайте 2025.polkrf.ru. Трансляция стартует 9 мая в 12:00 по местному времени.

до 6 мая принимаются заявки для участия в акции «Бессмертный полк онлайн»

Присоединиться к мероприятию может любой желающий. Для этого нужно прислать на сайт организатора фото своего ветерана и сообщить, в каких войсках он служил. На портале доступна помощь в поиске информации о герое и подробные инструкции. Онлайн-шествие будет транслироваться на различных ресурсах.

close Мужчина смотрит онлайн-трансляцию акции «Бессмертный полк» в своей квартире в Тамбове, 9 мая 2020 года Алексей Сухоруков/РИА Новости

Как участвовать в акции «Бессмертный полк» в формате онлайн: инструкция 1. Зарегистрируйтесь на сайте 2025.polkrf.ru. Это займет не более двух минут.



2. Выберите федеральный округ, в трансляции которого хотите принять участие.



3. Добавьте фото героя.



4. Заполните короткую анкету, чтобы принять участие в шествии. В частности, потребуется указать имя и даты жизни. В графе «Боевой путь» укажите род войск и воинскую часть, чтобы ваш герой прошел плечом к плечу с сослуживцами.



5. Нажмите кнопку «Отправить заявку».

Другие форматы «Бессмертного полка»

«Стена Памяти»

1 мая в 12:00 в Москве в Музее Победы на Поклонной горе будет торжественно дан старт одному из видов акции «Бессмертный полк» — проекту «Стена Памяти». Здесь каждый желающий сможет прикрепить портрет своего героя. С 1 по 12 мая у стенда будут дежурить волонтеры, которые помогут разместить изображение на «Стене памяти».

Такие стенды будут организованы по всей стране и за ее пределами, в центрах подготовки Международного волонтерского корпуса 80-летия Победы и других местах. Организатор акции — Всероссийское общественное движение «Волонтеры Победы».

«Свеча памяти»

В рамках этой акции можно выступить в школе или детском саду с рассказом о своем семейном герое. Школьники размещают фото своих предков — участников Великой Отечественной войны на окнах классов.

close Ученики школы во время торжественной линейки в формате «Бессмертного полка» во Владивостоке, 4 мая 2023 года Виталий Аньков/РИА Новости

Портрет на одежде

Сохранить память о героях можно еще одним способом. Члены трудовых коллективов, спортивных команд, активисты общественных организаций, добровольцы и все желающие могут нанести на одежду портреты с фотографиями и именами участников Великой Отечественной войны. Затем с 1 по 11 мая участники, поддержавшие этот формат «Бессмертного полка», могут сделать фото и выложить их на своих страницах в социальных сетях с хэштегами #нашБессмертныйполк, #Портретгероянаодежде. Фотографии будут размещаться с помощью репоста на интернет-ресурсах «Бессмертного полка» России. Создать портрет героя можно в конструкторе фотографий.

Акция «Бессмертный полк» впервые пройдет на футбольных матчах Российский футбольный союз (РФС) в преддверии 80-летия Победы в Великой Отечественной войне впервые... 28 апреля 13:43

Портрет на транспорте

В этом году, по традиции, портреты героев будут размещать на своих машинах службы общественного транспорта, ведомства, ответственные за поддержание правопорядка, такси, службы грузовых перевозок, пожарной охраны, скорой медицинской помощи, жилищно-коммунального хозяйства и другие организации. К акции могут присоединиться все жители РФ.

Автопробеги

С 1 по 11 мая по всей России пройдут автопробеги в честь 80-летия Победы. Автоколонны с портретами победителей, украшенные праздничной атрибутикой и символикой «Бессмертного полка», проедут по городам и селам.

Узнать, где и во сколько начнется автопробег, приуроченный к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, можно на сайте администрации вашего города или поселения.

«Бессмертный полк на передовой»

В этом году в социальных сетях вновь появятся посты с видеоприветами от бойцов на передовой.

Участники боевых действий на линии соприкосновения будут:



размещать портреты своих предков, воевавших с нацизмом в прошлом, в пунктах дислокации и блиндажах;



рассказывать в видеороликах истории о своих родственниках, участвовавших в Великой Отечественной войне;



записывать видеопоздравления ветеранам войны и своим родным.

Подробнее о том, как принять участие в акции, можно узнать на ресурсах Ассоциации ветеранов СВО.

Что такое «Бессмертный полк» и как он появился

Акция «Бессмертный полк» – это не просто торжественное шествие с портретами героев Великой Отечественной войны, это символ всенародной памяти и признательности за подвиг советского народа. Зародившись как небольшая инициатива, акция превратилась в мощное международное движение, объединившее миллионы людей.

close Участники акции «Бессмертный полк» возле Воронежской филармонии в Воронеже, 9 мая 2023 года Mihail Siergiejevicz/Keystone Press Agency/Global Look Press

История «Бессмертного полка» началась в 2007 году в Тюмени. Внештатный журналист «Тюменских известий», ветеран полиции Геннадий Иванов хотел по-особенному почтить память фронтовиков. Он много думал о том, как отпраздновать День Победы, и накануне праздника увидел яркий сон: по улицам его родного города шли земляки с портретами своих родственников — участников войны.

Геннадий Иванов решил воплотить сон в жизнь, распечатал фото своего отца и обратился через газеты к тюменцам с призывом присоединиться к нему на параде. Несколько человек откликнулись, и 9 мая вместе с организатором прошлись по улицам Тюмени.

Акция получила название «Парад Победителей». Два года спустя к ней присоединились 20 регионов России. В 2012 году патриотическое мероприятие получило название «Бессмертный полк» и стало всероссийским.