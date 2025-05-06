Праздничный салют в День Победы в Москве: где и во сколько он состоится в 2025 году

Во сколько состоится праздничный салют
День Победы – один из самых важных праздников в России. В этот день в столице пройдет парад Победы, множество концертов и выставок. Кульминацией праздничных мероприятий в Москве традиционно станет грандиозный салют.
В некоторых городах нашей страны фейерверки отменили из-за высокого уровня террористической опасности. Праздничная программа в Москве также подверглась небольшим изменениям, но салют было решено провести. По распоряжению правительства фейерверк был включен в план мероприятий на 9 мая. Его организацией занимаются администрация и управление делами президента, Минобороны, МЧС, МВД и правительство Москвы.
Продолжительность салюта обычно составляет 10 минут.
На каких площадках будет салют в Москве в 2025 году
Каждый год праздничный салют в честь 9 мая запускают в Москве сразу на нескольких площадках.
Официальной информации, какие именно локации в этом году порадуют жителей и гостей столицы ярким зрелищем, пока нет. Традиционно салют в Москве проводят на следующих площадках:
ЦАО
- Москворецкая набережная, между Парящим и Большим Москворецким мостами;
- Лужнецкая набережная, на территории ОК «Лужники»;
- Парк Горького, улица Крымский Вал, владение 9;
- Сад «Эрмитаж», улица Каретный Ряд, владение 3;
- Красногвардейские пруды (нижний пруд);
- Таганский парк, улица Таганская, владение 40−42;
- Сад имени Баумана, улица Старая Басманная, владение 15А, строение 4;
ЮЗАО
- Район Обручевский, на территории универсальной спортивной площадки;
- Южное Бутово, улица Адмирала Лазарева, на берегу пруда;
- Парк 50-летия Октября, улица Удальцова, владение 22;
- Усадьба Воронцово, Воронцовский парк, дом 3;
ЗАО
- Парк Победы на Поклонной горе, Аллея Партизан;
- Парк Победы на Поклонной горе, на холме у входной площадки;
- Около «КЦ «Рублево» (улица Василия Ботылева, дом 43);
СЗАО
- Парк «Митино», улица Рословка, дом 5, на территории ландшафтного парка за физкультурно-оздоровительным комплексом «Аквамарин»;
- Парк «Северное Тушино», улица Свободы, владение 50−70;
САО
- Парк Дружбы, улица Фестивальная, дом 2Б;
СВАО
- ВДНХ, на площади между северными воротами ВВЦ и улицей Сельскохозяйственной;
- Парк «Чермянка», Лианозово, улица Новгородская, дом 38, на берегу пруда;
- Лианозовский парк, улица Угличская, дом 13;
- Парк «Яуза», рядом с Енисейской улицей, дом 43А;
ВАО
- Измайловский парк культуры и отдыха, на территории городка имени Баумана;
- Парк «Сокольники», улица Сокольнический вал, дом 1, строение 1;
- Перовский парк, улица Лазо, владение 7;
- Измайловский парк, улица Аллея Большого Круга, дом 7;
ЮВАО
- Парк «Кузьминки», улица Заречье, площадка РОСТО;
ЮАО
- Зона набережной реки Москвы в районе улицы Борисовские Пруды;
- Парк «Садовники», проспект Андропова, дом 58А;
ТиНАО
- Троицк, на территории Троицкого обособленного подразделения Физического института им. П.Н. Лебедева РАН, улица Физическая;
- Краснопахорское, улица Октябрьская, территория велотрека рядом с парком Победы;
- Щербинка, улица Театральная, дом 1А, рядом с МУК «Дворец культуры г.о. Щербинка в г. Москве»;
- Рогово, улица Юбилейная, рядом с домом 1А;
ЗелАО
- Парк Победы, нижняя площадка фонтана на берегу пруда.
Откуда лучше смотреть салют в Москве
Лучший обзор на салют в Москве открывается с нескольких площадок:
- Смотровая площадка Поклонной горы. Тем, кто хочет насладиться красотой масштабного фейерверка по максимуму, стоит заглянуть вечером сюда. Вид на самый большой в России салют будет безупречным.
- ВДНХ. Здесь смотреть салют удобней с площади Дружбы народов и Главной аллеи.
- Лужники. Салютом лучше всего любоваться с Лужнецкой набережной или смотровой площадки МГУ на Воробьевых горах.
- Парк «Сокольники». Если вы очутились вечером 9 мая в парке «Сокольники», отправляйтесь на Фонтанную площадь и встаньте спиной к памятнику Ленину. Отличный обзор гарантирован!
- Набережные, теплоходы, мосты. Главный салют Москвы отлично видно с набережных, борта речного теплохода, на Красной площади, с Парящего и Большого Москворецкого мостов.
- Парк Горького. Здесь лучшие точки для любования фейерверком — набережная и Крымский мост.
- Парк «Ходынское поле». Популярная локация, куда приходят полюбоваться салютом в честь Дня победы. Лучший обзор здесь открывается с самой высокой точки этого места — панорамных качелей.
История праздничного салюта ко Дню Победы
- Самый первый артиллерийский салют был запущен в СССР по инициативе И.В. Сталина. 4 августа 1943 года Л.П. Берия сообщил Верховному главнокомандующему радостную весть: освобождены от фашистских захватчиков Белгород и Орел. Сталин отметил, что ранее большие победы в нашей стране встречали звоном колоколов. Чтобы продолжить эту традицию, он приказал отметить освобождение городов залпом из пушек. Так, 5 августа 1943 года небо над Москвой раскрасили вспышки первого артиллерийского салюта. Всего в тот день холостыми снарядами стреляли 124 орудия.
- Всего за годы Великой Отечественной войны в Москве провели 356 салютов в честь знаковых событий на фронте.
- Первый салют в честь Великой Победы состоялся в Москве 9 мая 1945 года. По приказу Сталина столица встретила долгожданное событие 30 залпами одновременно из 324 орудий, расположенных в разных частях города.
- Сегодня за роскошные салюты ко Дню Победы отвечает в столице 449-й отдельный гвардейский салютный дивизион Западного военного округа.
- Пусковые установки для пиротехнических зарядов расставляют в Москве заранее и оцепляют: приближаться к ним строго запрещено.
- Праздничный салют ко Дню Победы состоит из более чем 30 залпов с интервалами в 20–30 секунд. В завершение установки выпускают мощный заряд с крупнокалиберными огненными композициями.