Праздничный салют в День Победы в Москве: где и во сколько он состоится в 2025 году

Во сколько начнется салют 9 мая в Москве и где его лучше всего смотреть: список локаций

9 мая 2025 года Россия отметит 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. В честь юбилейной даты в столице пройдет праздничный салют. По традиции зрелищные фейерверки будут запускать на нескольких площадках города. Где именно можно будет посмотреть салют в честь Дня Победы, во сколько он начнется и как будет проходить — в материале «Газеты.Ru».

Во сколько состоится праздничный салют

День Победы – один из самых важных праздников в России. В этот день в столице пройдет парад Победы, множество концертов и выставок. Кульминацией праздничных мероприятий в Москве традиционно станет грандиозный салют.

Парад Победы 2025 в Москве и его репетиции: где можно посмотреть военную технику 9 мая Москва вновь превратится в место торжественного масштабного действа — парада Победы... 29 апреля 14:33

В некоторых городах нашей страны фейерверки отменили из-за высокого уровня террористической опасности. Праздничная программа в Москве также подверглась небольшим изменениям, но салют было решено провести. По распоряжению правительства фейерверк был включен в план мероприятий на 9 мая. Его организацией занимаются администрация и управление делами президента, Минобороны, МЧС, МВД и правительство Москвы.

в 22:00 9 мая 2025 года начнется праздничный салют в Москве

Продолжительность салюта обычно составляет 10 минут.

На каких площадках будет салют в Москве в 2025 году

Каждый год праздничный салют в честь 9 мая запускают в Москве сразу на нескольких площадках.

Официальной информации, какие именно локации в этом году порадуют жителей и гостей столицы ярким зрелищем, пока нет. Традиционно салют в Москве проводят на следующих площадках:

close Алина Джусь/«Газета.Ru»

ЦАО

Москворецкая набережная, между Парящим и Большим Москворецким мостами;



Лужнецкая набережная, на территории ОК «Лужники»;



Парк Горького, улица Крымский Вал, владение 9;



Сад «Эрмитаж», улица Каретный Ряд, владение 3;



Красногвардейские пруды (нижний пруд);



Таганский парк, улица Таганская, владение 40−42;



Сад имени Баумана, улица Старая Басманная, владение 15А, строение 4;

ЮЗАО

Район Обручевский, на территории универсальной спортивной площадки;



Южное Бутово, улица Адмирала Лазарева, на берегу пруда;



Парк 50-летия Октября, улица Удальцова, владение 22;



Усадьба Воронцово, Воронцовский парк, дом 3;

ЗАО

Парк Победы на Поклонной горе, Аллея Партизан;



Парк Победы на Поклонной горе, на холме у входной площадки;



Около «КЦ «Рублево» (улица Василия Ботылева, дом 43);

СЗАО

Парк «Митино», улица Рословка, дом 5, на территории ландшафтного парка за физкультурно-оздоровительным комплексом «Аквамарин»;



Парк «Северное Тушино», улица Свободы, владение 50−70;

САО

Парк Дружбы, улица Фестивальная, дом 2Б;

СВАО

ВДНХ, на площади между северными воротами ВВЦ и улицей Сельскохозяйственной;



Парк «Чермянка», Лианозово, улица Новгородская, дом 38, на берегу пруда;



Лианозовский парк, улица Угличская, дом 13;



Парк «Яуза», рядом с Енисейской улицей, дом 43А;

ВАО

Измайловский парк культуры и отдыха, на территории городка имени Баумана;



Парк «Сокольники», улица Сокольнический вал, дом 1, строение 1;



Перовский парк, улица Лазо, владение 7;



Измайловский парк, улица Аллея Большого Круга, дом 7;

ЮВАО

Парк «Кузьминки», улица Заречье, площадка РОСТО;

ЮАО

Зона набережной реки Москвы в районе улицы Борисовские Пруды;



Парк «Садовники», проспект Андропова, дом 58А;

ТиНАО

Троицк, на территории Троицкого обособленного подразделения Физического института им. П.Н. Лебедева РАН, улица Физическая;



Краснопахорское, улица Октябрьская, территория велотрека рядом с парком Победы;



Щербинка, улица Театральная, дом 1А, рядом с МУК «Дворец культуры г.о. Щербинка в г. Москве»;



Рогово, улица Юбилейная, рядом с домом 1А;

ЗелАО

Парк Победы, нижняя площадка фонтана на берегу пруда.

Откуда лучше смотреть салют в Москве

Лучший обзор на салют в Москве открывается с нескольких площадок:

Смотровая площадка Поклонной горы. Тем, кто хочет насладиться красотой масштабного фейерверка по максимуму, стоит заглянуть вечером сюда. Вид на самый большой в России салют будет безупречным.



Тем, кто хочет насладиться красотой масштабного фейерверка по максимуму, стоит заглянуть вечером сюда. Вид на самый большой в России салют будет безупречным. ВДНХ. Здесь смотреть салют удобней с площади Дружбы народов и Главной аллеи.



Здесь смотреть салют удобней с площади Дружбы народов и Главной аллеи. Лужники. Салютом лучше всего любоваться с Лужнецкой набережной или смотровой площадки МГУ на Воробьевых горах.



Салютом лучше всего любоваться с Лужнецкой набережной или смотровой площадки МГУ на Воробьевых горах. Парк «Сокольники». Если вы очутились вечером 9 мая в парке «Сокольники», отправляйтесь на Фонтанную площадь и встаньте спиной к памятнику Ленину. Отличный обзор гарантирован!



Если вы очутились вечером 9 мая в парке «Сокольники», отправляйтесь на Фонтанную площадь и встаньте спиной к памятнику Ленину. Отличный обзор гарантирован! Набережные, теплоходы, мосты. Главный салют Москвы отлично видно с набережных, борта речного теплохода, на Красной площади, с Парящего и Большого Москворецкого мостов.



Главный салют Москвы отлично видно с набережных, борта речного теплохода, на Красной площади, с Парящего и Большого Москворецкого мостов. Парк Горького. Здесь лучшие точки для любования фейерверком — набережная и Крымский мост.



Здесь лучшие точки для любования фейерверком — набережная и Крымский мост. Парк «Ходынское поле». Популярная локация, куда приходят полюбоваться салютом в честь Дня победы. Лучший обзор здесь открывается с самой высокой точки этого места — панорамных качелей.

close Алексей Филиппов/РИА «Новости»

«Бессмертный полк» в 2025 году: как пройдет акция в Москве и других российских городах В России продолжается регистрация участников онлайн-шествия «Бессмертного полка». В дистанционном... 30 апреля 19:39

История праздничного салюта ко Дню Победы