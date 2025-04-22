Нападение зоофила: породистая собака в Подмосковье стала инвалидом

В подмосковном Томилино собака породы джек-рассел стала инвалидом после жестокого нападения живодера. По словам знакомых хозяйки, полиция признала, что расследование осложнено отсутствием камер наблюдения и может не дойти до возбуждения уголовного дела. Ветеринары подозревают, что преступление мог совершить зоофил с медобразованием.

Собака, над которой издевался зоофил в подмосковном Томилино, получила тяжелые травмы и теперь страдает от полного недержания, фактически став инвалидом. Однако в полиции считают, что возбудить дело по этому инциденту не удастся. Об этом «Газете.Ru» рассказала Татьяна, знакомая владелицы пострадавшего животного.

По ее словам, сейчас неравнодушные люди планируют начать сбор средств на покупку пеленок и средств ухода, чтобы облегчить состояние пса и помочь хозяйке справиться с уходом.

«Джек чувствует себя стабильно, но сказать, что хорошо, я не могу. Начинает кушать понемногу жидкую пищу. Нашли его мальчишки вечером в крови всего. Он бегал и скулил. Они его занесли в подъезд, налили ему воды, там и оставили, потому что ребята — подростки, они не знали, что с ним делать», — пояснила Татьяна.

Она сообщила, что собаку нашли жители подъезда и передали хозяйке, после чего животное прооперировали.

«Сами понимаете, вероятность, что он восстановится, очень мала. Он инвалид, какает под себя, у него полнейшее недержание, ходит в памперсах. Понятное дело, о состоянии говорить рано, потому что прошло всего двое суток», — рассказала Татьяна.

Как сообщил Telegram-канал Baza, инцидент произошел 19 апреля. Собака породы джек-рассел-терьер убежала от хозяев, после чего вечером того же дня ее в критическом состоянии нашли соседи. По данным канала Baza, у животного были зафиксированы серьезные травмы, в том числе разрывы тканей, повреждения прямой кишки и порезы на теле .

Близкая подруга хозяйки животного Екатерина рассказала «Газете.Ru», что в полиции пообещали завести уголовное дело, однако найти злоумышленника будет нелегко.

«Там смотрят камеры, но, увы, они сказали, что это голяк — на доме, где нашли собаку, камер вообще нет , как оказалось», — пояснила Екатерина.

Она добавила, что со слов ветеринаров, над собакой издевался «профессионал с медицинским образованием».

Жестокое обращение с животными

Уголовная ответственность за жестокое обращение с животными в России была введена в 1997 году под статьей 245 УК РФ. Однако до 2017 года она применялась редко. В декабре 2017 года в статью были внесены существенные поправки: ужесточены наказания, расширен перечень деяний, в том числе с использованием садистских методов, группой лиц или в присутствии несовершеннолетних.

Поправки были внесены в ответ на волну общественного возмущения после резонансных случаев издевательств над животными, в частности, дела хабаровских живодерок. С тех пор практика применения статьи 245 УК РФ стала активнее, а наказания — строже: за особо жестокое обращение теперь предусмотрено до пяти лет лишения свободы. В 2020-х годах также были запущены инициативы по созданию реестра живодеров и ужесточению контроля за владельцами домашних животных.

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По данным РИА Новости, в 2024 году за жестокое обращение с животными были осуждены около 200 человек. В колонии были отправлены 14 человек, 21 получил условные сроки. В среднем по этой статье назначаются небольшие сроки в один-два года заключения. Женщин среди осужденных не было.

Также по этой статье назначаются исправительные и принудительные работы. Штрафами отделались 53 подсудимых, при этом общая сумма назначенных штрафов превысила 1,5 млн рублей.