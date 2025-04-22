«Мы найдем зверя»: жители Подмосковья хотят помочь хозяйке изнасилованной собаки

Изнасилованная зоофилом в подмосковном Томилино собака теперь страдает «полнейшим недержанием» и останется инвалидом. Об этом «Газете.Ru» рассказала знакомая хозяйки пострадавшего пса Татьяна.

«Джек чувствует себя стабильно, но сказать, что хорошо, я не могу. Начинает кушать понемногу жидкую пищу. Нашли его мальчишки вечером в крови всего. Он бегал и скулил. Они его занесли в подъезд, налили ему воды, там и оставили, потому что ребята – подростки, они не знали, что с ним делать. В подъезде его нашла девочка с первого этажа, у нее тоже собака джек-рассел. Так как она увидела пост в группе, она тут же позвонила хозяйке и передала Джека. Джека прооперировали. Сами понимаете, вероятность, что он восстановится, очень мала. Он инвалид, какает под себя, у него полнейшее недержание, ходит в памперсах. Понятное дело, о состоянии говорить рано, потому что прошло всего двое суток», — сказала она.

Женщина добавила, что неравнодушные люди хотят помочь хозяйке и открыть сбор средств на пеленки и памперсы для собаки. Татьяна надеется, что преступника удастся поймать и отправить под суд.

«Очень тяжелая ситуация. Мы все, чем можем, помогаем. Может быть, даже, скорее всего, сейчас организуем сбор средств на покупку пеленок, памперсов и так далее. Хоть хозяйка говорит, что не надо, все, мол, типа есть, купим. Ну, у меня маленький ребенок, я знаю, сколько сейчас стоят памперсы и так далее. Хотим помочь, чем сможем. Я верю, что мы найдем этого зверя, и пусть правосудие накажет. У нас питомцы, дети маленькие — очень страшно», — подчеркнула она.

22 апреля Telegram-канал Baza сообщил, что в Московской области неизвестный украл собаку породы джек-рассел и жестоко надругался над ней. Отмечается, что инцидент произошел 19 апреля – животное сбежало от хозяев, а вечером того же дня его в ужасном состоянии нашли соседи. Ветеринары диагностировали у пса разрывы тканей и повреждение прямой кишки, а также порезы по телу.

Как отмечала в беседе с «Газетой.Ru» еще одна знакомая хозяйки пострадавшего пса, в полиции пообещали возбудить уголовное дело, но заверили – что дело — «голяк», поскольку в районе ЧП нет камер видеонаблюдения.

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