Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

«В полиции говорят «голяк»: в Подмосковье зоофил надругался над собакой

Жительница Подмосковья заявила, что изнасилованная живодером собака останется инвалидом
close
Telegram-канал Baza

В подмосковном Томилино неизвестный надругался над собакой. Близкая подруга хозяйки животного Екатерина рассказала «Газете.Ru», что в полиции пообещали возбудить уголовное дело, но заверили – это «голяк». По словам девушки, врачи пришли к выводу, что изнасиловать пса мог «профессиональный» зоофил с медицинским образованием.

«Джек сейчас находится дома, ходит в памперсах и пеленках, ест только жидкую пищу, боится. Информация из полиции, что будет возбуждать уголовное дело. Там смотрят камеры, но, увы, они сказали, что это голяк — на этом доме, где нашли собаку, камер вообще нет, как оказалось. Изнасилование было, это подтвердили врачи. И действовал профессионал с медицинским образованием, это со слов врачей также. Собака сбежала из квартиры из-за открытой двери. Ее не было примерно с 9 утра до 23 часов вечера. Один процент, что он будет здоров, а так — инвалид на всю жизнь», — сказала она.

22 апреля Telegram-канал Baza сообщил, что в Московской области неизвестный украл собаку породы джек-рассел и жестоко надругался над ней. Инцидент произошел 19 апреля – пес сбежал от хозяев, а вечером того же дня его в ужасном состоянии нашли соседи. Ветеринары диагностировали у пса разрывы тканей и повреждение прямой кишки, а также порезы на теле.

Ранее житель Иркутска избивал костылем щенка и сбросил его со второго этажа.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Дальше вы перейдёте на сайт нашего партнера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами