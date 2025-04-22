«В полиции говорят «голяк»: в Подмосковье зоофил надругался над собакой

В подмосковном Томилино неизвестный надругался над собакой. Близкая подруга хозяйки животного Екатерина рассказала «Газете.Ru», что в полиции пообещали возбудить уголовное дело, но заверили – это «голяк». По словам девушки, врачи пришли к выводу, что изнасиловать пса мог «профессиональный» зоофил с медицинским образованием.

«Джек сейчас находится дома, ходит в памперсах и пеленках, ест только жидкую пищу, боится. Информация из полиции, что будет возбуждать уголовное дело. Там смотрят камеры, но, увы, они сказали, что это голяк — на этом доме, где нашли собаку, камер вообще нет, как оказалось. Изнасилование было, это подтвердили врачи. И действовал профессионал с медицинским образованием, это со слов врачей также. Собака сбежала из квартиры из-за открытой двери. Ее не было примерно с 9 утра до 23 часов вечера. Один процент, что он будет здоров, а так — инвалид на всю жизнь», — сказала она.

22 апреля Telegram-канал Baza сообщил, что в Московской области неизвестный украл собаку породы джек-рассел и жестоко надругался над ней. Инцидент произошел 19 апреля – пес сбежал от хозяев, а вечером того же дня его в ужасном состоянии нашли соседи. Ветеринары диагностировали у пса разрывы тканей и повреждение прямой кишки, а также порезы на теле.

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