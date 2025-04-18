18 апреля — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире

18 апреля свой праздник отмечают радиолюбители по всему миру. В России — День воинской славы, посвященный победе войск Александра Невского в Ледовом побоище. У православных христиан наступает Страстная пятница — самый скорбный день перед Пасхой. Какие еще памятные даты и праздники приходятся на 18 апреля и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».

Праздники в России и мире 18 апреля

Всемирный день радиолюбителя

18 апреля 1925 года в Париже был основан Международный союз радиолюбителей. В этот день свой праздник отмечают по всему миру поклонники радиосвязи, увлекающиеся некоммерческим вещанием. Несмотря на стремительное развитие интернета, радио не теряет своей актуальности. Радиолюбители увлеченно занимаются конструированием, вещанием на разных частотах и радиоспортом.

Международный день памятников и исторических мест

Этот праздник отмечается с 1982 года по решению Ассамблеи Международного совета по вопросам охраны памятников и достопримечательных мест, созданного при ЮНЕСКО. Задача даты — привлечь внимание к важности охраны достопримечательностей и повысить их популярность. На данный момент в списке всемирного наследия ЮНЕСКО значатся 22 культурных и 11 природных объекта в России. В этот день в исторических местах по всей стране проведут особенные экскурсии, квизы и лекции.

День победы русских воинов над немецкими рыцарями на Чудском озере

Сегодня россияне отмечают День победы русских воинов князя Александра Невского над немецкими рыцарями на Чудском озере, вошедший в историю как Ледовое побоище. Само сражение произошло 5 апреля 1242 года, однако праздник в его честь был назначен на 18 апреля, что связано с погрешностями перевода дат со старого стиля на новый. Победа в Ледовом побоище имела большое значение для Руси: немецкое войско было вынуждено отступить от Новгорода и Пскова и официально отказаться от претензий на русские земли.

close Серов Владимир. Въезд Александра Невского во Псков после Ледового побоища, 1945 г. Wikimedia Commons

День работников Гостехнадзора РФ

18 апреля 1958 был учрежден государственный надзор за техническим состоянием машинно-тракторного парка в СССР. С 1988 года на органы Гостехнадзора были дополнительно возложены обязанности по регистрации тракторов, прицепов к тракторам и самоходных машин, находящихся в личной собственности граждан. Сегодня органы Гостехнадзора отвечают за обеспечение безопасной эксплуатации различных типов самоходных машин и других видов техники.

Какие праздники и памятные даты отмечаются 18 апреля в других странах

День независимости — Зимбабве. В XVIII веке территория этой африканской страны была захвачена английскими колонизаторами. Африканцы долго боролись против расистского режима, но независимость страна получила только 18 апреля 1980 года. В этот день в республике — выходной. По всей стране проходят парады, фестивали, устраиваются фейерверки.

День изобретений — Япония. Праздник приурочен к введению первого патентного закона в стране в 1885 году. Среди известных изобретений японцев — QR-код, телефон с камерой, палка для селфи, лапша быстрого приготовления и квадратные арбузы.

День благодарности электромонтеру — США. Эта профессия очень уважаема в США. В 1960-х ей посвятил песню кантри-певец Глен Кэмпбелл. Произведение попало в список 500 величайших песен всех времен. После урагана «Сэнди» в 2012 году правительство США учредило отдельный праздник в честь электромонтеров, внесших большой вклад в ликвидацию последствий стихии.

Религиозные праздники 18 апреля

Великая пятница Страстной недели

Великая пятница, или, как ее еще называют — Страстная пятница — самый скорбный день Страстной седмицы. В этот день православные христиане вспоминают страдания Христовы ради человечества: унижения, истязания и распятие на кресте. После предательства Иуды Христос был схвачен стражниками. Поддавшись требованиям разъяренной толпы Пилат приказал казнить его. Иисус сам нес свой крест на Голгофу. В Евангелии сказано, что после смерти Христа на несколько часов небо потемнело. В церкви в этот день служат особые службы: Вынос Плащаницы и Чин погребения.

Страстная неделя Великого поста в 2025 году: традиции и значение каждого дня Страстная неделя — один из важнейших периодов календаря православных верующих, когда вспоминаются... 15 апреля 14:26

close Музей Унтерлинден

День памяти святых Агафопода и Феодула

Святые мученики Агафопод диакон и Феодул чтец жили на территории Греции в конце III — начале IV веков. Оба они были праведными христианами, обращали язычников к вере в Христа Спасителя и обладали чудотворной силой: исцеляли больных. Во время гонений на христиан они пострадали за свою веру: были схвачены, брошены в темницу и казнены.

День памяти перенесения мощей святителя Иова, патриарха Московского и всея Руси

Святитель Иов (ок. 1525–1607 гг.) был первым патриархом Московским и всея Руси. Он жил очень праведно, заботился об укреплении веры народа. В 1652 году мощи святителя были перенесли в Успенский собор Московского Кремля. По преданию, от них неоднократно происходили исцеления. Канонизировали святителя Иова в 1989 году.

Православная церковь 18 апреля чтит память: • преподобного Пуплия Египетского;

• преподобных Феоны, Симеона и Форвина;

• преподобного Марка Афинского, Фраческого;

• преподобного Платона;

• преподобной Феодоры Солунской;

• священномученика Алексия Кротенкова, священномученика Николая Симо.



Католическая церковь 18 апреля вспоминает:



• святого Перфекта, мученика кордовского.



Народные праздники и приметы 18 апреля

Федул Ветреник

С давних времен на Руси чтили память мучеников, пострадавших за веру, — диакона Агафопода и чтеца Феодула. Праздник в честь них был плотно связан с народными традициями и приметами. К этому дню в поля прилетал по-настоящему весенний ветер, а еще просыпались сверчки, бабочки и божьи коровки. На Федула было принято проветривать избы после долгой зимы. А еще крестьяне внимательно изучали снег в оврагах: если его там было немного — пора начинать пахать.

Приметы

Подул южный ветер — лето будет теплым и влажным.

Ветер дует сильный, в одном направлении — тепло будет стабильным.

Ветер подул только к полудню — скоро погода изменится.

Ветер сильный, с резкими порывами — в мае будет много дождей.

Какие исторические события произошли 18 апреля

1718 год — по указу Петра I основан Капитул орденов России, который разрабатывал статут государственных наград.



— по указу Петра I основан Капитул орденов России, который разрабатывал статут государственных наград. 1789 год — в Тобольске торжественно открылась типография Василия Корнильева, которая стала первой в Сибири.



— в Тобольске торжественно открылась типография Василия Корнильева, которая стала первой в Сибири. 1791 год — английский парламент отказался запрещать рабство в африканских колониях.



— английский парламент отказался запрещать рабство в африканских колониях. 1846 год — американец Роял Хаус запатентовал телеграфный аппарат.



— американец Роял Хаус запатентовал телеграфный аппарат. 1902 год — в Великобритании впервые опознали преступника по отпечаткам пальцев.



— в Великобритании впервые опознали преступника по отпечаткам пальцев. 1909 год — папа Римский Пий X признал Жанну д'Арк блаженной.



— папа Римский Пий X признал Жанну д'Арк блаженной. 1912 год — более 700 выживших пассажиров «Титаника» доставлены в Нью-Йорк.



— более 700 выживших пассажиров «Титаника» доставлены в Нью-Йорк. 1922 год — в Москве основана футбольная команда «Спартак».



— в Москве основана футбольная команда «Спартак». 1924 год — в Москве начали ходить автобусы.



— в Москве начали ходить автобусы. 1925 год — образован Международный радиолюбительский союз.



— образован Международный радиолюбительский союз. 1927 год — Ленинградский комитет по делам изобретений запатентовал прибор искусственного дыхания.



— Ленинградский комитет по делам изобретений запатентовал прибор искусственного дыхания. 1953 год — в Англии впервые отправился в коммерческий полет первый в мире турбовинтовой самолет.



— в Англии впервые отправился в коммерческий полет первый в мире турбовинтовой самолет. 1980 год — Великобритания признала независимость Зимбабве.



— Великобритания признала независимость Зимбабве. 1999 год — знаменитый канадский хоккеист Уэйн Гретцки сыграл свой последний профессиональный матч.

Дни рождения и юбилеи 18 апреля

В 1480 году родилась Лукреция Борджиа — дочь папы Римского Александра VI, часто описываемая в литературе и живописи как преступница, олицетворение зла и разврата.



— дочь папы Римского Александра VI, часто описываемая в литературе и живописи как преступница, олицетворение зла и разврата. В 1816 году родился Франсуа Луи де Вильморен — французский ботаник, основоположник научной селекции сахарной свеклы.



— французский ботаник, основоположник научной селекции сахарной свеклы. В 1881 году родился Макс Вебер — американский художник-абстракционист.



— американский художник-абстракционист. В 1917 году родился Георгий Вицин — актер театра и кино, народный артист СССР.



— актер театра и кино, народный артист СССР. В 1929 году родилась Галина Брежнева — дочь генсека ЦК КПСС Леонида Брежнева.



— дочь генсека ЦК КПСС Леонида Брежнева. В 1943 году родилась Любовь Румянцева — советская и белорусская актриса театра и кино.

Кто отмечает дни рождения