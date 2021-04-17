Прощай, Филипп: как провожали в последний путь герцога Эдинбургского

Сценарий собственных похорон принц Филипп продумывал в течение последних лет. В 2013 году он отказался от государственных похорон в пользу военных. Герцог Эдинбургский заявил, что хотел бы обойтись без суеты и стресса пышной церемонии прощания для своих близких и подданных.

Церемония проходила в Виндзорском замке, в часе езды от Лондона, где Филипп и проживал до конца дней. В небольшой часовне на территории готического замка XI века постройки, являющегося официальной резиденцией королевы Елизаветы, гроб с телом Филиппа ожидал похорон в течение этой недели. Отпевание прошло в часовне Святого Георгия — именно там обвенчались в 2018 году принц Гарри и Меган Маркл.

Последняя, правда, не приехала из США проводить в последний путь дедушку своего мужа — но причина не в скандале, вызванном интервью Опре Уинфри. Меган Маркл в апреле-мае должна родить ребенка, и врачи не рекомендовали ей путешествовать сейчас, учитывая, что прошлым летом она уже потеряла плод.

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Все остальные члены семьи присутствовали на похоронах, включая принцев Гарри и Уильяма, его супругу Кейт Миддлтон, принца Чарльза и его жену Камиллу Паркер-Боулз, а также остальных детей Филиппа и Елизаветы — принцессу Анну, принцев Эдварда и Эндрю. Все они шли за гробом во время процессии, когда его транспортировали из одной церкви в другую на катафалке, роль которого сыграл джип любимой марки Филиппа Land Rover. Он сам разрабатывал дизайн катафалка в течение 16 последних лет.

Недалеко от Верхнего двора стояла темно-зеленая повозка, которую запрягли двумя 13-летними пони английской породы фелл в знак любви принца Филиппа к конному спорту.

close Похороны супруга королевы Великобритании Елизаветы II герцога Эдинбургского Филиппа в Виндзорском... Похороны супруга королевы Великобритании Елизаветы II герцога Эдинбургского Филиппа в Виндзорском замке, 17 апреля 2021 года Pool/Reuters

Елизавета за гробом не шла, она в силу преклонного возраста вместе с фрейлиной подъехала к собору на тюнингованной «State Bentley», которую королеве подарили в 2002 году по случаю ее золотого юбилея на троне. Всего было изготовлено два таких автомобиля — каждый стоит по 10 млн фунтов стерлингов.

На протяжении всей церемонии королева была в маске и в соборе сидела одна, в отдалении от остальных, из соображений безопасности для ее здоровья.

Похороны проходили в ограниченном формате: простых британцев попросили не приходить к Виндзорскому замку из-за пандемии COVID-19, а вместо букетов им предложили пожертвовать деньги на благотворительность. Тем не менее на похоронах все-таки присутствовал почетный караул, моряки и кавалеристы в парадном обмундировании, церемонию сопровождал военный оркестр. Перед тем как занести гроб в собор, из пушек выстрелили несколько раз.

close Во время церемонии похорон супруга королевы Великобритании Елизаветы II герцога Эдинбургского... Во время церемонии похорон супруга королевы Великобритании Елизаветы II герцога Эдинбургского Филиппа в Виндзорском замке, 17 апреля 2021 года Pool/Reuters

Принцы же были в штатском: так накануне решила сама Елизавета, ведь принцу Гарри, отрекшемуся от престола, больше не положено носить военную форму, а вокруг принца Эндрю разразился скандал из-за связей с Джеффри Эпштейном. Чтобы не смущать ни того, ни другого, королева отменила пункт по поводу военной формы.

Также из-за последних событий в связи с интервью Меган Маркл Опре Уинфри, после которого принцы Уильям и Гарри не общались, во время шествия за гробом они находились на расстоянии друг от друга, а

между ними шел старший внук герцога Эдинбургского, сын принцессы Анны Питер Филипс. Однако после церемонии прощания Гарри и Уильям все-таки шли вместе и обменялись парой слов.

close Принцы Уильям и Гарри во время церемонии похорон своего дедушки герцога Эдинбургского Филиппа, 17... Принцы Уильям и Гарри во время церемонии похорон своего дедушки герцога Эдинбургского Филиппа, 17 апреля 2021 года Pool/Reuters

Среди скорбящих также были родственники Филиппа с немецкой стороны, которые специально прилетели в Великобританию накануне: внучатые племянники — наследный принц Баденский Бернхард, Донат и принц и ландграф Гессенский, а также двоюродный брат принц Филипп Гогенлоэ-Лангенбургский.

Из членов семьи, помимо Меган Маркл, на похоронах не было только Сары Фергюсон, герцогини Йоркской, бывшей жены принца Эндрю. Зато присутствовала их дочь, принцесса Беатриса и ее муж, итальянский аристократ Эдоардо Алессандро Мапелли-Моцци, которые сыграли свадьбу этим летом.

close Отпевание супруга королевы Великобритании Елизаветы II герцога Эдинбургского Филиппа в часовне... Отпевание супруга королевы Великобритании Елизаветы II герцога Эдинбургского Филиппа в часовне Святого Георгия, 17 апреля 2021 года Pool/Reuters

Внутри собора члены семьи Филиппа носили маски, а солисты хора из четырех человек, который исполнил несколько песнопений, стояли на расстоянии друг от друга в пустом нефе часовни. Музыку заранее выбрал сам Филипп — он заказал гимн британского королевского флота и музыку Баха.

Также хор исполнил похоронный гимн «Русский кондак усопших» — видимо, таким образом Филипп хотел подчеркнуть родство с Романовыми. Одну композицию сыграл Шотландский военный оркестр с участием волынщиков, так как принц Филипп был королевским командиром шотландского подразделения.

Британцы все-таки ослушались предписаний и собирались вблизи дворца, не обошлось и без эксцентричных выходок. Вскоре после минуты молчания в честь умершего герцога с криком «Спасите планету» перед толпой возле Виндзорского замка пробежала демонстрантка с обнаженным торсом. Нарушительница закричала, когда толпа зааплодировала покойному принцу Филиппу. Затем она запрыгнула на статую королевы Виктории, после чего ее задержали полицейские.

Церемония отпевания, которую вел архиепископ Кентерберийский, длилась около часа, после чего родственники проследовали в замок на поминки — многие из них, включая мужчин, не могли сдержать слезы.

Несмотря на завещание Филиппа и первоначальные планы предать его земле в садах Фрогмор на территории Виндзорского замка, где покоится королева Виктория с мужем принцем Альбертом, его решили похоронить в склепе часовни Святого Георгия, где покоятся короли, принцы и принцессы Великобритании.

Поставленный на мраморную плиту гроб с телом герцога Эдинбургского опустили в склеп с помощью электродвигателя. Когда не станет Елизаветы II, тело Филиппа перезахоронят вместе с ней в приделе часовни. Они будут покоиться под мраморной плитой, рядом с отцом, матерью и сестрой королевы.