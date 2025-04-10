Мошенников оставят без кеша: банкам позволят не выдавать наличные

С 1 сентября в России изменится порядок выдачи наличных в банках. Ограничения введут против операций, выглядящих подозрительно. В Госдуме объяснили, что мера коснется лишь дропперов — подставных лиц, занимающихся выводом и обналичиванием похищенных средств. Суточный лимит на снятие денег составит 50 тыс. рублей, а банки будут обязаны уведомлять клиентов о причинах санкций. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Запрет не для всех

Ограничение на снятие наличных коснется только дропперов, рассказал ТАСС председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

«Это не будет массовый запрет. Ограничение в 50 тыс. руб. будет только для тех, кто заподозрен в том, что его счет используется для прогонки украденных денег. У нас есть так называемые дропперы, которые предоставляют свои счета для прогонки украденных денег»,

— объяснил парламентарий.

В случае возникновения подозрений, что счет используется для воровства денег или для их «прогонки», в отношении его владельца введут такие ограничения. По словам Аксакова, «это единицы».

Направленный на защиту россиян от телефонных и интернет-мошенников закон приняли в марте. Документ вступит в силу 1 сентября 2025 года. От злоумышленников планируют защитить не только пользующихся онлайн-платежами россиян, но и тех, кто пользуется банкоматами.

При снятии денег через них банки должны будут проверить — выдавались ли деньги без согласия владельца карты . В случае подтверждения этого банк на 48 часов должен будет ограничить выдачу наличных в сумме не более 50 тыс. рублей в сутки. О причинах введения ограничений незамедлительно оповестят клиента. Законом предусмотрено, что банк сможет обращаться за подтверждением денежных операций к специальным доверенным лицам.

Когда выдачу кеша поставят «на стоп»

Суточный лимит на снятие наличных в размере 50 тыс. рублей коснется только тех ситуаций, в которых система увидит признаки потенциального мошенничества, рассказал Life экономист, член экспертного совета при комитете Госдумы по финансовому рынку Станислав Паулаускас.

По его словам, в основе решения находится не контроль над клиентами, а использование «автоматизированного подхода к защите их средств» .

«Банк отслеживает, насколько действия клиента соответствуют его обычному финансовому поведению: время, место и сумма операции. Например, если человек обычно снимает деньги в одном районе днем, а вдруг в ночное время предпринимается попытка снять крупную сумму в другом городе — такая ситуация может быть интерпретирована как потенциально опасная. В этом случае система временно приостанавливает выдачу наличных, чтобы проверить, не были ли данные карты скомпрометированы», — объяснил он.

Паулаускас отметил, что двух суток хватит для того, чтобы клиент либо подтвердил законность операции, либо предотвратил ее завершение. Введением ограничений банки снизят риски хищения средств.

Жертв мошенников защитят дополнительно

Дополнительные барьеры введут и для тех, кто попал в специальную базу Банка России как пострадавшие от действий мошенников , уточнил собеседник издания. По его словам, месячный лимит на обналичивание для них составит не более 100 тыс. рублей, а меры позволят не только затруднить вывод средств путем «обналички», но и уменьшить число случаев социальной инженерии, когда злоумышленники выманивают средства у россиян под разными предлогами.

«Все это — не изоляционные меры и не попытка ограничить людей в доступе к своим деньгам. Речь идет о переходе к модели, в которой операции с деньгами анализируются в режиме реального времени и становятся менее уязвимыми к внешнему вмешательству», — подчеркнул эксперт.

Берегись дроппера: в Банке России рассказали о типах мошенников Центробанк РФ выделил три типа дропперов — участников в схемах вывода украденных у россиян... 23 марта 17:13

По его словам, в России также обсуждают возможность ограничения количества кредитных карт, которые можно оформить на одного человека. С 1 июня в России начнут блокировать карты россиян, замешанных в дропперских схемах. Право на это получит Росфинмониторинг.