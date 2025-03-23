Берегись дроппера: в Банке России рассказали о типах мошенников

Центробанк РФ выделил три типа дропперов — участников в схемах вывода украденных у россиян денег. Заливщики отправляют наличные на счета, транзитники переправляют их дальше, а обнальщики снимают и передают курьерам. Дропперы чаще всего — мужчины до 30 лет с чистой кредитной историей. В их распоряжении десятки карт, используемых в мошеннических схемах и теневом обороте денег. Ранее в Минцифре РФ сообщили о подготовке законопроекта по борьбе с дропперами.

Центробанк РФ установил три основных вида дропперов — посредников, которые помогают другим мошенникам выводить и обналичивать похищенные деньги граждан России. Об этом свидетельствуют материалы ЦБ РФ, выдержки из которых опубликовало РИА Новости.

Дроппер (от англ. drop — «сбрасывать») — это лицо, банковская карта которого используется для транзита или обналичивания похищенных денег.

Согласно материалам Центробанка,

дропперы делятся на три основных вида: заливщик, транзитник и обнальщик. Также они разделяются на разводных и неразводных, по степени осознания ими своей роли в мошеннической схеме.

Транзитником становится человек, получающий деньги на свою банковскую карту и переводящий их дальше по реквизитам, предоставленным куратором-мошенником.

Заливщик получает наличные деньги от курьеров и «заливает» их через банкоматы на различные карты и счета.

Обнальщиком является лицо, которое получает деньги на карту и снимает их в банкомате. После этого, средства передаются курьерам или они сами могут выступать в роли курьеров и перевозить деньги в другие регионы для продолжения цепочки вывода, говорится в материалах Банка России.

«Неразводные это те, кто знает, что они занимаются дропперством, то есть они целенаправленно пришли к этой деятельности. Разводные — это те, кого вовлекают без их ведома », — подчеркивают в ЦБ РФ.

Без долгов и судимостей

В 2023 году замглавы Росфинмониторинга Олег Крылов в интервью газете «Аргументы и факты» описал примерный портрет дроппера. По его словам, это мужчина до 30 лет, активный пользователь интернета, с чистой или положительной кредитной историей и отсутствием судимостей.

В среднем каждый дроппер располагает не менее 20 банковскими картами для вывода денег. Чаще всего такие лица участвуют в мошеннических схемах или в обналичивании средств, полученных от незаконного оборота наркотиков.

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Зампред «Сбербанка» Станислав Кузнецов ранее сообщил, что обналиченные средства дропперы часто направляют через криптобиржи на Украину. Эти средства, в том числе используются для финансирования боевых действий против России, отметил он.

В сентябре 2025 года замглавы следственного департамента МВД Данил Филиппов сообщил, что в правительство был направлен законопроект об уголовной ответственности для дропперов. В нем передачу зарегистрированных на себя электронных средств платежа или доступа к ним предложено определять как преступление средней степени тяжести. При этом если такое преступление совершено в составе организованной группы, его квалифицируют как тяжкое.

18 марта замглавы Минцифры РФ Иван Лебедев сообщил в Госдуме, что ведомство готовит отдельный законопроект, направленный против дропперов. Глава ведомства Максут Шадаев также сообщил, что положения документа будут касаться ИИ и так называемых «дипфейков».

«Безусловно, мы для себя видим еще дополнительную задачу по дропперам — максимально быстро подготовить законодательную инициативу и выйти к вам с предложением о ее принятии»,

— приводит слова Лебедева ТАСС.

Замглавы Минцифры сообщил, что проблемы использования ИИ и дипфейков тесно связаны с дропперами, которые пользуются этими инструментами, чтобы имитировать голоса и изображения от близких жертвам, «добрых, доверчивых» людей.

«Конечно, они будут реагировать с еще большей силой, будут помогать, перечислять. Дропперы и дипфейки. Это, что называется, задача задач», — заключил Лебедев.