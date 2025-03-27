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В РФ начнут блокировать карты граждан, замешанных в дропперских схемах

Росфинмониторинг с 1 июня начнет блокировать банковские карты дропперов
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fornStudio/Shutterstock/FOTODOM

Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) получит право самостоятельно приостанавливать операции клиентов банков, если заподозрит их в участии в дропперских схемах. Об этом в интервью для РБК рассказал заместитель главы ведомства Герман Негляд.

Он уточнил, что нововведение вступит в силу с 1 июня 2025 года.

По словам специалиста, блокировка банковских карт не должна превратиться в массовое явление. В то же время Негляд выразил уверенность, что данная мера позволит сделать невыгодной деятельность организаторов криминального бизнеса.

Заместитель главы Росфинмониторинга добавил, что многие люди становятся дропперами и не осознают, что таким образом оказывают помощь злоумышленникам. Он пояснил, что деятельность федеральной службы будет направлена не против них, а против преступников, сознательно использующих чужие банковские карты для отмывания доходов.

Дропперы — держатели банковских карт, которые предоставляют их другим гражданам для снятия наличных денег или осуществления сторонних трансакций. Как выяснили сотрудники Банка России, по состоянию на конец прошлого года участниками соответствующих схем были около 700 тыс. жителей страны. Министерство внутренних дел РФ, в свою очередь, оценило количество таких людей в 2 млн.

Ранее в РФ предложили ограничить срок действия банковских карт, выдаваемых иностранным гражданам.

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