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В Госдуме объяснили новое ограничение на снятие денег в банкоматах

Аксаков: ограничение по снятию наличных в 50 тысяч коснется только дропперов
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Александр Сухов/РИА Новости

Ограничение на снятие наличных в 50 тысяч рублей в сутки и 100 тысяч рублей в месяц коснется дропперов — подставных лиц, обналичивающих преступные деньги. Об этом в беседе с ТАСС заявил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Собеседник агентства уточнил, что для большинства граждан России новая норма не создаст неудобств.

«Это не будет массовый запрет. Ограничение в 50 тысяч рублей будет только для тех, кто заподозрен в том, что его счет используется для прогонки украденных денег», — объяснил он.

Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку отметил, что в России существуют так называемые дропперы, которые предоставляют свои счета для вывода украденных денег.

В случае, если имеются подозрения по счету гражданина о том, что он используется для хищения денежных средств или для «прогонки» ворованных денег, для его счетов предлагается устанавливать ограничение, резюмировал Аксаков.

С 1 сентября 2025 года некоторым категориям россиян невозможно будет снять более 50 тысяч рублей в сутки, поскольку вступают в силу поправки к закону, целью которых является защита прав клиентов банков и предотвращение случаев мошенничества с банковскими картами.

Ранее в РФ предложили ограничить срок действия банковских карт, выдаваемых иностранным гражданам.

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