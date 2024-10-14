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Кристина Орбакайте спела с Филиппом Киркоровым на корпоративе в Дубае

SHOT: певица Кристина Орбакайте выступила с Киркоровым на корпоративе в Дубае

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Евгений Одиноков/РИА Новости

Певица Кристина Орбакайте выступила с Филиппом Киркоровым и Авраамом Руссо на корпоративе в Дубае. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

По данным издания, мероприятие прошло в одном из ресторанов рядом с небоскребом Бурдж-Халифа. Имена артистов не разглашались. Одним из важных условий вечеринки стал запрет съемки выступления Орбакайте. Также не было разрешено снимать певицу с другими артистами.

25 сентября SHOT сообщал, что Орбакайте отказалась выходить на сцену с артистом Авраамом Руссо в ОАЭ, несмотря на договоренности.

28 сентября издание Teleprogramma утверждало, что Кристина Орбакайте анонсировала тур по США и Канаде, но выступления часто проходят без аншлага.

По данным издания, билеты на концерты певицы стоят от $90 до $120, но в некоторых залах, таких как Lauderhill Performing Arts Center в Майами, около 30–40% мест остались непроданными.

Кроме того, утверждало издание, не все концерты Орбакайте в Бостоне и Филадельфии также были успешными. При этом, говорится в публикации, многие русскоязычные артисты выступают в тех же залах, что и Орбакайте, из-за чего возникает конкуренция и русскоязычная публика выбирает других знаменитостей.

Ранее продюсер объяснил, почему эмигранты ходят на концерты Орбакайте.

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