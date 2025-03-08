На Кубани полностью разобрали потерпевший крушение танкер «Волгонефть-239»

В Краснодарском крае с мыса Панагия вывезли последние детали потерпевшего крушение танкера «Волгонефть-239». Об этом в Telegram-канале сообщает региональный оперштаб.

Там уточнили, что гребные винты и якорь погрузили на спецтехнику и увезли с мыса. К посту прикреплена видеозапись, на которой можно увидеть, как специалисты размещают детали в кузове грузовика. После этого машина уезжает.

15 декабря 2024 года в Керченском проливе потерпели крушение танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», перевозившие нефтепродукты. Причиной ЧП, скорее всего, стала погода: в тот день был сильный шквалистый ветер, а волны достигали семи баллов. По информации МЧС, в результате инцидента почти 3,8 тыс. тонн мазута вылились в Черное море. После этого нефтепродукты начало выносить на пляжи Анапы и Темрюкского района, позже загрязнение дошло до Крыма. Экологи предупреждают, что последствия катастрофы могут быть долгоиграющими: часть разлившегося мазута с танкеров опустилась на дно и будет всплывать, когда потеплеет.

Ранее в Финском заливе обнаружили гидравлическое масло, текущее из «Ваенги».