Новые выбросы мазута зафиксировали в Анапе

Небольшие выбросы мелкой фракции мазута зафиксировали в Анапе. Об этом сообщил оперативный штаб Краснодарского края в своем Telegram-канале.

«Участники ликвидации ЧС от муниципалитета работают на береговой линии около «Пляжного поселка» в Анапе. Команды районов убирают новые выбросы в первую очередь. После этого, как и на остальных территориях, продолжают деликатную очистку песка от мелкой фракции мазута», — говорится в сообщении.

В оперштабе также показали фотографии работы по очистке песка на пляжах в Тимашевском и Крымском районах на участках рядом с устьем реки Можепсин и между селом Витязево и станцией Благовещенская. В работе используют специальные просеивающие лопаты, добавили там.

15 декабря 2024 года в Керченском проливе потерпели крушение танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». В результате инцидента почти 3,8 тыс. тонн мазута вылилось в Черное море. Новые случаи выбросов мазута продолжают фиксировать до сих пор.

Ранее Путин назвал разлив нефтепродуктов в Черном море следствием халатности.