Спасли экипаж и Крымский мост: почему танкер с мазутом посадили на мель

Корму танкера «Волгонефть-239» намеренно посадили на мель у мыса Панагия на Кубани, сообщила компания-судовладелец. Как считают в ЗАО «Волгатранснефть», капитан принял «единственно правильное» решение, сохранившее жизни членов экипажа и предотвратившее дальнейший разлив оставшегося после крушения мазута. Сейчас кормовую часть судна готовят к утилизации.

Спасли экипаж и предотвратили утечку

Представитель ЗАО «Волгатранснефть», компании-судовладельца, рассказал ТАСС, что «Волгонефть-239» во время шторма находился на якоре, в какой-то момент танкер «переломался по миделю в районе третьего-четвертого танков». Капитан принял решение — не эвакуировать экипаж, а задним ходом направить на отмель кормовую часть.

« Капитан не имел возможности уйти в безопасное место , так как любое движение судна в таких условиях — при штормовом южном ветре и высоте волны до четырех метров — могло привести либо к опрокидыванию, либо к небезопасному дрейфу в сторону инженерных сооружений Крымского моста», — объяснили в компании.

Представитель «Волгатранснефти» назвал решение капитана «единственно правильным», потому что благодаря ему удалось предотвратить дальнейшее разрушение танкера и разлив мазута (его осталось более 2 тыс. т).

Танкеры «Волгонефть-239» и «Волгонефть-212» потерпели крушение в Черном море 15 декабря. Они перевозили более 9 тыс. т мазута, произошел разлив значительной его части. В компании уточнили, что в момент ЧП оба судна находились недалеко друг от друга — по распоряжению службы управления движением судов порта «Кавказ» стояли на якорях.

Руководитель «Морспасслужбы» Виктор Чернов ранее рассказывал, что оба танкера разломились на две части, кормовую и носовую. Корма «Волгонефти-239» находится на мели у мыса Панагия, ее уже готовят к утилизации. Остальные фрагменты судов затонули — сейчас они находятся на глубине от 17 до 23 метров в Керченском проливе. В кормовой части «Волгонефти-212» остается мазут, водолазы пока не наблюдают признаков утечки.

Что говорят спасатели

Специалисты продолжают работы на месте ЧП. В Керченском проливе проводят вентиляцию, дегазацию, замывку и пропарку трюмов и внутренних помещений «Волгонефти-239», уточнили в «Морспасслужбе».

«За минувшие сутки суда Азово-Черноморского филиала «Морспасслужбы» обследовали акваторию площадью более 117,3 кв. км»,

— отметили в ведомстве.

На побережье Черного моря продолжают убирать загрязненный мазутом песок.

«На месте ликвидации разлива мазута в районе мыса Панагия работает аварийно-спасательная партия в составе 44 спасателей. Для водолазных работ задействовано 20 водолазов», — добавили в «Морспасслужбе».

К началу туристического сезона спасателям и волонтерам удастся ликвидировать последствия аварии, предположил ранее вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин.

«К следующему туристическому сезону все будет устранено. Думаю, что даже гораздо раньше — к весне уже все будет нормально. Так что реально на туризм это не повлияет», — отметил он.

По словам Барзыкина, несмотря на ЧП, туристы продолжили ехать на Кубань, зимние поездки остались востребованными. Инфраструктура в результате разлива мазута не пострадала, добавил вице-президент РСТ.

Эколог Георгий Каваносян считает, что полностью очистить участки берега удастся не раньше чем через пять — шесть лет. Главными пострадавшими специалист назвал птиц.

«У птиц, пострадавших от мазута, слипаются перья, нарушается терморегуляция. Их нужно отогревать. Они очень быстро заболевают воспалением легких и чаще всего погибают из-за этого», — объяснил он.

После завершения работ по очистке пляжей отдохнуть в Анапе можно будет со скидкой. По мнению вице-президента Ассоциации туроператоров России Сергея Ромашкина, цены могут снизиться на 20-25%.