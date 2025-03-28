В Мьянме выразили готовность принять иностранную помощь после землетрясения

Премьер-министр Мьянмы Мин Аун Хлайн заявил, что его страна, пострадавшая от землетрясения, готова принять помощь «от любой страны». Об этом сообщило агентство Reuters.

По словам главы правительства Мьянмы, предложения Индии и Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) оказать помощь были приняты.

Премьер во время обращения по телевидению призвал иностранные государства оказать помощь, предупредив, что возможен рост числа жертв землетрясения.

Незадолго до этого Всемирная организация здравоохранения выразила готовность оказать помощь пострадавшим в Мьянме и Таиланде при землетрясении.

28 марта в Мьянме произошло несколько мощных землетрясений, магнитуда которых достигала 7,7. Афтершоки ощущались в Таиланде, Китае и Вьетнаме.

В Мьянме поврежден ряд зданий, госпитализированы множество людей. В результате толчков обрушился мост через реку Иравади, был частично разрушен исторический дворец Мандалай. Власти объявили режим ЧП.

В Бангкоке начали раскачиваться небоскребы, вода из бассейнов на крышах выливалась наружу. Также в одном из районов города обрушилось недостроенное высотное здание, под завалами могут находиться до 40 рабочих.

Посольство РФ призвало находящихся в Мьянме россиян соблюдать меры предосторожности в связи с землетрясением и возможностью повторных толчков.

По последним данным, в результате землетрясений не выжили 144 человека, пострадали 732 жителя страны.

Ранее в Бангкоке начали эвакуацию жителей.