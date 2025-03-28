Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Мьянме выразили готовность принять иностранную помощь после землетрясения

Премьер Мьянмы: страна готова принять иностранную помощь после землетрясения
close
Aung Shine Oo/AP

Премьер-министр Мьянмы Мин Аун Хлайн заявил, что его страна, пострадавшая от землетрясения, готова принять помощь «от любой страны». Об этом сообщило агентство Reuters.

По словам главы правительства Мьянмы, предложения Индии и Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) оказать помощь были приняты.

Премьер во время обращения по телевидению призвал иностранные государства оказать помощь, предупредив, что возможен рост числа жертв землетрясения.

Незадолго до этого Всемирная организация здравоохранения выразила готовность оказать помощь пострадавшим в Мьянме и Таиланде при землетрясении.

28 марта в Мьянме произошло несколько мощных землетрясений, магнитуда которых достигала 7,7. Афтершоки ощущались в Таиланде, Китае и Вьетнаме.

В Мьянме поврежден ряд зданий, госпитализированы множество людей. В результате толчков обрушился мост через реку Иравади, был частично разрушен исторический дворец Мандалай. Власти объявили режим ЧП.

В Бангкоке начали раскачиваться небоскребы, вода из бассейнов на крышах выливалась наружу. Также в одном из районов города обрушилось недостроенное высотное здание, под завалами могут находиться до 40 рабочих.

Посольство РФ призвало находящихся в Мьянме россиян соблюдать меры предосторожности в связи с землетрясением и возможностью повторных толчков.

По последним данным, в результате землетрясений не выжили 144 человека, пострадали 732 жителя страны.

Ранее в Бангкоке начали эвакуацию жителей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами