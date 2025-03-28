Землетрясение в Таиланде признали крупномасштабным бедствием

В Таиланде оценили произошедшее землетрясение как крупномасштабное бедствие

Власти Таиланда классифицировали случившееся в королевстве землетрясение как крупномасштабное бедствие. Об этом сообщил глава таиландского МВД Анутин Чарнвиракул, передает ТАСС.

«Уровень противодействия стихийным бедствиям повышен до крупномасштабного бедствия (уровень 3 из 4) в соответствии с Национальным планом по предупреждению и смягчению последствий стихийных бедствий», — заявил министр.

28 марта в Мьянме произошло несколько мощных землетрясений, магнитуда которых достигала 7,7. Афтершоки ощущались в Таиланде, Китае и Вьетнаме.

В Мьянме поврежден ряд зданий, госпитализированы множество людей. В результате толчков обрушился мост через реку Иравади, был частично разрушен исторический дворец Мандалай. Власти объявили режим ЧП.

В Бангкоке начали раскачиваться небоскребы, вода из бассейнов на крышах выливалась наружу. Также в одном из районов города обрушилось недостроенное высотное здание, под завалами могут находиться до 40 рабочих.

Ранее в АТОР опровергли сообщения о массовой отмене туров в Таиланд после землетрясения.