МЧС России направило в Мьянму два самолета со спасателями

МЧС России направило по указу президента России Владимира Путина два самолета со спасателями в Мьянму для ликвидации последствий землетрясения. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«В сводный отряд МЧС России вошли 120 специалистов из аэромобильного отряда МЧС России «Центроспас» и Центра по проведению спасательных операций особого риска «Лидер», — говорится в сообщении.
По данным чрезвычайного ведомства, в состав группировки также вошли кинологические расчеты, врачи-анестезиологи и психологи.
В МЧС подчеркнули, что сотрудники ведомства имеют большой опыт ликвидации последствий стихийных бедствий, имеют все необходимые ресурсы и оборудование для поиска и спасения пострадавших.
28 марта в Мьянме произошло несколько мощных землетрясений, магнитуда которых достигала 7,7. Афтершоки ощущались в Таиланде, Китае и Вьетнаме.
В Мьянме повреждены ряд зданий, госпитализированы множество людей. В результате толчков обрушился мост через реку Иравади, был частично разрушен исторический дворец Мандалай. Власти объявили режим ЧП.
Председатель Государственного административного совета страны, премьер-министр и старший генерал Мин Аун Хлайн сообщил, что число жертв землетрясения в Мьянме возросло до 144, еще 432 получили ранения в муниципальном районе Нейпьидо.
Ранее Путин обратился к премьер-министру Мьянмы.