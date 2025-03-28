МЧС России направило в Мьянму два самолета со спасателями

МЧС: в Мьянму направлены два самолета со спасателями для помощи пострадавшим

МЧС России направило по указу президента России Владимира Путина два самолета со спасателями в Мьянму для ликвидации последствий землетрясения. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«В сводный отряд МЧС России вошли 120 специалистов из аэромобильного отряда МЧС России «Центроспас» и Центра по проведению спасательных операций особого риска «Лидер», — говорится в сообщении.

По данным чрезвычайного ведомства, в состав группировки также вошли кинологические расчеты, врачи-анестезиологи и психологи.

В МЧС подчеркнули, что сотрудники ведомства имеют большой опыт ликвидации последствий стихийных бедствий, имеют все необходимые ресурсы и оборудование для поиска и спасения пострадавших.

28 марта в Мьянме произошло несколько мощных землетрясений, магнитуда которых достигала 7,7. Афтершоки ощущались в Таиланде, Китае и Вьетнаме.

В Мьянме повреждены ряд зданий, госпитализированы множество людей. В результате толчков обрушился мост через реку Иравади, был частично разрушен исторический дворец Мандалай. Власти объявили режим ЧП.

Председатель Государственного административного совета страны, премьер-министр и старший генерал Мин Аун Хлайн сообщил, что число жертв землетрясения в Мьянме возросло до 144, еще 432 получили ранения в муниципальном районе Нейпьидо.

Ранее Путин обратился к премьер-министру Мьянмы.