26 марта — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире

Праздники в России и мире 26 марта
- Фиолетовый день
Эта дата также известна как День борьбы с эпилепсией. Символ праздника — фиолетовый цвет, который, по мнению специалистов, успокаивающе действует на нервную систему. День борьбы с эпилепсией учредили в Канаде в 2008 году благодаря юной пациентке Кессиди Меган, страдавшей от этого заболевания. Девочка столкнулась со многими предрассудками по поводу болезни и хотела донести до общества, что больные эпилепсией — обычные люди. Раньше считалось, что эпилепсия может вызывать снижение интеллекта или разрушение личности. Современные исследования это опровергают. В некоторых странах действуют законы, запрещающие дискриминацию людей с эпилепсией, связанную, например, с запретом на вождение автомобиля или получением определенных профессий.
- День подразделений по борьбе с преступным посягательством на грузы МВД РФ
На железной дороге всегда уделялось большое внимание сохранности перевозимых грузов. Когда-то сотрудники специализированных подразделений, обеспечивающих безопасность перевозок, входили в состав уголовного розыска. 26 марта 1980 года вышел приказ министра внутренних дел СССР о создании отделений по борьбе с преступными посягательствами на грузы — ОБППГ — в структуре УВД на транспорте. Сотрудники этих подразделений занимаются раскрытием преступлений в сфере грузовых перевозок. 26 марта стало их профессиональным праздником.
- Международный день одиночества
Международный день одиночества напоминает, что у этого явления есть две стороны: позитивная — уединенность, и негативная — изоляция. В первом случае это благо для социально активного человека — остаться наедине со своими мыслями и отдохнуть от общения, во втором — психологическая и социальная проблема. По-настоящему одиноким людям в этот день можно сделать реальные шаги по поиску друзей и романтических партнеров: вступить в клуб по интересам, освоить новое хобби в компании единомышленников, отправиться в путешествие с группой туристов и просто быть дружелюбными и открытыми для новых знакомств.
Какие праздники отмечаются 26 марта в других странах
День молодежи — Вьетнам. Праздник имеет коммунистические корни, в этот день проводят свои акции и мероприятия молодежные организации и профсоюзы.
День принца Кухио — США. Официальный праздник, который отмечается с 1949 года в честь принца Джона Кухио Каланианаоле — наследника престола Королевства Гавайи, территориального представителя в конгрессе США. В 1919 году он стал автором первого законопроекта о предоставлении Гавайям статуса штата.
Религиозные праздники 26 марта
- Перенесение мощей святого Никифора, патриарха Константинопольского
Никифор родился в Константинополе в семье императорского секретаря. В Мидикийском монастыре он принял постриг, а в 806 году был возведен на патриарший престол. Он вел последовательную борьбу с ересью и прославился как защитник святых икон во времена иконоборчества. Святитель Никифор оставил большое духовное наследие: исторические труды и догматы.
Народные праздники и приметы 26 марта
- Никифоров день
Считалось, что в этот день медведи пробуждаются из спячки. Но ходить в лес не стоило, чтобы не беспокоить косолапого хозяина. Рыбалка на Никифоров день сулила хороший улов. В праздник стоило позаботиться о домашних животных. Нельзя было их ругать или наказывать, это грозило обидчику неудачами.
Согласно преданиям, вода в этот день обладает особой целебной силой. Если в ней искупаться — прибавится здоровья. Поэтому в этот день топили баню, чтобы хорошенько попариться и помыться.
- Приметы
Если в полях и на огородах не видно мышей — будет сильное половодье.
Туман предвещает дождливое лето.
Если жаворонки и дикие гуси вернулись в Никифоров день или раньше, скоро потеплеет, прилет лебедей означал похолодание и снегопад.
Во время грозы смотрели, откуда дует ветер: если с юга — весна и лето будут теплыми, с севера — холодными.
Какие исторические события произошли 26 марта
- 1351 год — состоялась знаменитая битва Столетней войны Бой тридцати. 30 английских рыцарей и их союзников выступили против 30 французских рыцарей и оруженосцев в борьбе за бретонское наследство.
- 1812 год — землетрясение разрушило столицу Венесуэлы Каракас, жертвами стихии стали 20 тыс. человек.
- 1845 год — в США запатентован медицинский пластырь.
- 1903 год — царские войска расстреляли в Златоусте демонстрацию рабочих, которые протестовали против ухудшения условий труда. 69 человек погибло, более 250 было ранено.
- 1934 год — в Великобритании введены экзамены на вождение автомобиля.
- 1944 год — советские войска вышли к границе СССР в районе реки Прут.
- 1953 год — американский врач Джонас Эдвард Солк объявил об успешном испытании вакцины против полиомиелита.
- 1953 год — Лаврентий Берия представил в президиум ЦК проект амнистии, согласно которому подлежало немедленному освобождению около половины людей, находящихся в заключении.
- 1956 год — подписано соглашение о создании в Дубне Объединенного института ядерных исследований.
- 1989 год — первые свободные выборы народных депутатов СССР.
- 2000 год — Владимир Путин впервые избран президентом России.
- 2001 год — представители движения «Талибан» (организация запрещена в России) показали журналистам две разрушенные гигантские статуи Будды, высеченные в скалах в провинции Бамиан.
Дни рождения и юбилеи 26 марта
- 1483 год — родился Рафаэль Санти (по другим данным, 28 марта или 6 апреля), итальянский живописец, график и архитектор, автор знаменитой «Сикстинской Мадонны».
- 1849 год — родился Арман Пежо, французский автопромышленник, основатель фирмы Peugeot.
- 1874 год — родился Роберт Фрост, американский поэт, четырежды лауреат Пулитцеровской премии.
- 1904 год — родился Эмилио Фернандес, мексиканский кинорежиссер, актер и сценарист.
- 1938 год — родился Алексей Петренко, актер театра и кино, народный артист РСФСР.
- 1951 год — родился Алексей Булдаков, советский и российский актер театра и кино, народный артист РФ.
Кто отмечает дни рождения
Певица Дайана РоссMike Blake/Reuters
- 81 год исполняется Дайане Росс — американской певице и актрисе.
- 79 лет исполняется Владимиру Преснякову — старшему, композитору, аранжировщику, саксофонисту, заслуженному артисту России.
- 79 лет исполняется Людмиле Титовой — заслуженному мастеру спорта по конькобежному спорту, олимпийской чемпионке 1968 года.
- 77 лет исполняется Стивену Тайлеру — американскому певцу, автору песен, музыканту, лид-вокалисту группы Aerosmith.
- 76 лет исполняется Патрику Зюскинду — немецкому писателю и киносценаристу.
- 65 лет исполняется Дженнифер Грей — американской актрисе, исполнительнице главной роли в культовом фильме «Грязные танцы» с Патриком Суэйзи.
- 55 лет исполняется Мартину Макдонаху — кинорежиссеру, сценаристу, продюсеру и драматургу, постановщику фильмов «Залечь на дно в Брюгге», «Семь психопатов», «Три билборда на границе Эббинга, Миссури».
- 53 года исполняется Аркадию Дворковичу — российскому государственному деятелю, экономисту, президенту ФИДЕ.
- 40 лет исполняется Кире Найтли — британской актрисе, двукратной номинантке на премию «Оскар».