26 марта — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире

26 марта в мире отмечают Фиолетовый день, посвященный борьбе с эпилепсией. По народному календарю — Никифоров день, когда вода, согласно поверьям, обладает целебной силой. Какие еще даты и праздники отмечают 26 марта и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».

Праздники в России и мире 26 марта

Фиолетовый день

Эта дата также известна как День борьбы с эпилепсией. Символ праздника — фиолетовый цвет, который, по мнению специалистов, успокаивающе действует на нервную систему. День борьбы с эпилепсией учредили в Канаде в 2008 году благодаря юной пациентке Кессиди Меган, страдавшей от этого заболевания. Девочка столкнулась со многими предрассудками по поводу болезни и хотела донести до общества, что больные эпилепсией — обычные люди. Раньше считалось, что эпилепсия может вызывать снижение интеллекта или разрушение личности. Современные исследования это опровергают. В некоторых странах действуют законы, запрещающие дискриминацию людей с эпилепсией, связанную, например, с запретом на вождение автомобиля или получением определенных профессий.

День подразделений по борьбе с преступным посягательством на грузы МВД РФ

На железной дороге всегда уделялось большое внимание сохранности перевозимых грузов. Когда-то сотрудники специализированных подразделений, обеспечивающих безопасность перевозок, входили в состав уголовного розыска. 26 марта 1980 года вышел приказ министра внутренних дел СССР о создании отделений по борьбе с преступными посягательствами на грузы — ОБППГ — в структуре УВД на транспорте. Сотрудники этих подразделений занимаются раскрытием преступлений в сфере грузовых перевозок. 26 марта стало их профессиональным праздником.

Международный день одиночества

close DimaBerlin/Shutterstock/FOTODOM

Международный день одиночества напоминает, что у этого явления есть две стороны: позитивная — уединенность, и негативная — изоляция. В первом случае это благо для социально активного человека — остаться наедине со своими мыслями и отдохнуть от общения, во втором — психологическая и социальная проблема. По-настоящему одиноким людям в этот день можно сделать реальные шаги по поиску друзей и романтических партнеров: вступить в клуб по интересам, освоить новое хобби в компании единомышленников, отправиться в путешествие с группой туристов и просто быть дружелюбными и открытыми для новых знакомств.

Какие праздники отмечаются 26 марта в других странах

День молодежи — Вьетнам. Праздник имеет коммунистические корни, в этот день проводят свои акции и мероприятия молодежные организации и профсоюзы.

close Shutterstock

День принца Кухио — США. Официальный праздник, который отмечается с 1949 года в честь принца Джона Кухио Каланианаоле — наследника престола Королевства Гавайи, территориального представителя в конгрессе США. В 1919 году он стал автором первого законопроекта о предоставлении Гавайям статуса штата.

Религиозные праздники 26 марта

Перенесение мощей святого Никифора, патриарха Константинопольского

Никифор родился в Константинополе в семье императорского секретаря. В Мидикийском монастыре он принял постриг, а в 806 году был возведен на патриарший престол. Он вел последовательную борьбу с ересью и прославился как защитник святых икон во времена иконоборчества. Святитель Никифор оставил большое духовное наследие: исторические труды и догматы.

Православная церковь 26 марта чтит память: • мученика Савина Ермопольского;

• мучеников Африкана, Помпия и Терентия;

• мученика Александра Пиднского;

• мученицы Христины Персидской;

• преподобного Анина Халкидонского, пресвитера;

• священномучеников Николая Попова, Григория Поспелова.



Католическая церковь 26 марта вспоминает:



• мученика Эммануэля;

• святую Фелиситу Падуйскую, монахиню в Падуе;

• мученицу Ларису Готфскую;

• святого Браулио Сарагосского, епископа и ученого;

• святого Людгера, миссионера и основателя монастырей;

• мученицу Маргарет Клитроу.

Народные праздники и приметы 26 марта

Никифоров день

Считалось, что в этот день медведи пробуждаются из спячки. Но ходить в лес не стоило, чтобы не беспокоить косолапого хозяина. Рыбалка на Никифоров день сулила хороший улов. В праздник стоило позаботиться о домашних животных. Нельзя было их ругать или наказывать, это грозило обидчику неудачами.

Согласно преданиям, вода в этот день обладает особой целебной силой. Если в ней искупаться — прибавится здоровья. Поэтому в этот день топили баню, чтобы хорошенько попариться и помыться.

Приметы

Если в полях и на огородах не видно мышей — будет сильное половодье.

Туман предвещает дождливое лето.

Если жаворонки и дикие гуси вернулись в Никифоров день или раньше, скоро потеплеет, прилет лебедей означал похолодание и снегопад.

Во время грозы смотрели, откуда дует ветер: если с юга — весна и лето будут теплыми, с севера — холодными.

Какие исторические события произошли 26 марта

1351 год — состоялась знаменитая битва Столетней войны Бой тридцати. 30 английских рыцарей и их союзников выступили против 30 французских рыцарей и оруженосцев в борьбе за бретонское наследство.



— состоялась знаменитая битва Столетней войны Бой тридцати. 30 английских рыцарей и их союзников выступили против 30 французских рыцарей и оруженосцев в борьбе за бретонское наследство. 1812 год — землетрясение разрушило столицу Венесуэлы Каракас, жертвами стихии стали 20 тыс. человек.



— землетрясение разрушило столицу Венесуэлы Каракас, жертвами стихии стали 20 тыс. человек. 1845 год — в США запатентован медицинский пластырь.



— в США запатентован медицинский пластырь. 1903 год — царские войска расстреляли в Златоусте демонстрацию рабочих, которые протестовали против ухудшения условий труда. 69 человек погибло, более 250 было ранено.



— царские войска расстреляли в Златоусте демонстрацию рабочих, которые протестовали против ухудшения условий труда. 69 человек погибло, более 250 было ранено. 1934 год — в Великобритании введены экзамены на вождение автомобиля.



— в Великобритании введены экзамены на вождение автомобиля. 1944 год — советские войска вышли к границе СССР в районе реки Прут.



— советские войска вышли к границе СССР в районе реки Прут. 1953 год — американский врач Джонас Эдвард Солк объявил об успешном испытании вакцины против полиомиелита.



— американский врач Джонас Эдвард Солк объявил об успешном испытании вакцины против полиомиелита. 1953 год — Лаврентий Берия представил в президиум ЦК проект амнистии, согласно которому подлежало немедленному освобождению около половины людей, находящихся в заключении.



— Лаврентий Берия представил в президиум ЦК проект амнистии, согласно которому подлежало немедленному освобождению около половины людей, находящихся в заключении. 1956 год — подписано соглашение о создании в Дубне Объединенного института ядерных исследований.



— подписано соглашение о создании в Дубне Объединенного института ядерных исследований. 1989 год — первые свободные выборы народных депутатов СССР.



— первые свободные выборы народных депутатов СССР. 2000 год — Владимир Путин впервые избран президентом России.



— Владимир Путин впервые избран президентом России. 2001 год — представители движения «Талибан» (организация запрещена в России) показали журналистам две разрушенные гигантские статуи Будды, высеченные в скалах в провинции Бамиан.

Дни рождения и юбилеи 26 марта

1483 год — родился Рафаэль Санти (по другим данным, 28 марта или 6 апреля) , итальянский живописец, график и архитектор, автор знаменитой «Сикстинской Мадонны».



, итальянский живописец, график и архитектор, автор знаменитой «Сикстинской Мадонны». 1849 год — родился Арман Пежо , французский автопромышленник, основатель фирмы Peugeot.



, французский автопромышленник, основатель фирмы Peugeot. 1874 год — родился Роберт Фрост , американский поэт, четырежды лауреат Пулитцеровской премии.



, американский поэт, четырежды лауреат Пулитцеровской премии. 1904 год — родился Эмилио Фернандес , мексиканский кинорежиссер, актер и сценарист.



, мексиканский кинорежиссер, актер и сценарист. 1938 год — родился Алексей Петренко , актер театра и кино, народный артист РСФСР.



, актер театра и кино, народный артист РСФСР. 1951 год — родился Алексей Булдаков, советский и российский актер театра и кино, народный артист РФ.

Кто отмечает дни рождения