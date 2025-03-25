Выходные и праздники в апреле 2025 года: как мы отдыхаем и что будем отмечать

В апреле уже вовсю чувствуется приближение тепла, тянет больше времени проводить на природе или отправиться в небольшое путешествие. Однако в этом месяце нерабочих праздничных дней — а значит, и длинных выходных — нет, так что стоит настроиться на рабочий лад. Апрель богат на церковные праздники, 20-го числа христиане отмечают Пасху. Как россияне работают и отдыхают в апреле, какие даты выпадают на этот месяц и выгодно ли брать отпуск — в материале «Газеты.Ru».

Сколько выходных в апреле 2025 года

Согласно производственному календарю на 2025 год, в апреле 22 рабочих дня и 8 выходных: 5–6, 12–13, 19–20 и 26–27 апреля. Нерабочих праздничных дней и длинных выходных в этом месяце нет. Но 30 апреля — предпраздничный день, продолжительность работы сокращается на один час.

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Выгодно ли брать отпуск в апреле 2025 года

С точки зрения расчета отпускных, апрель — один из самых удачных месяцев в 2025 году, так как в нем много рабочих дней — 22. А именно от количества рабочих дней в месяце, когда вы идете в отпуск, зависит итоговая сумма отпускных.

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Также выгодно брать отпуск в июле и октябре — в этих месяцах 23 рабочих дня, в сентябре и декабре — 22 рабочих дня.

Что касается возможных направлений для поездок, то на апрель приходится пик пляжного отдыха в странах Юго-Восточной Азии. Также для этих целей подойдут Куба, Мексика, Доминикана, ОАЭ, Египет. На Средиземном и Черном морях хоть и солнечно, но пока не жарко, так что купаться вряд ли получится.

Праздники, памятные дни и даты в апреле 2025 года

1 апреля — Международный день птиц. Экологический праздник отмечался еще во времена СССР — с 1926 года. В России он возродился в 1994 году благодаря активистам Союза охраны птиц. В этот день проходят образовательные мероприятия, в парках вешают скворечники, а в заповедниках обустраивают гнездовья для птиц.

close Сергей Фадеичев/ТАСС

1 апреля — День смеха. В этот день в разных странах принято разыгрывать друзей и знакомых, много шутить и смеяться. Традициям розыгрышей много веков, они связаны с язычеством. В дохристианские времена на Руси полагали, что в этот день пробуждается домовой и нужно задобрить его шутками и весельем.

2 апреля — Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма. Дата отмечается по инициативе Генеральной Ассамблеи ООН с 2007 года. Главная задача — широкое информирование общества о проблеме детей с аутизмом, о важности ранней диагностики и соответствующего обследования.

2 апреля — Международный день детской книги. Праздник учрежден в 1967 году по предложению Международного совета по детской и юношеской литературе для популяризации чтения среди детей. Он отмечается в день рождения Ханса Кристиана Андерсена. В этот день лучшему автору книг для детей и художнику-иллюстратору детских книг вручается премия имени этого датского писателя.

6 апреля — Международный день спорта на благо мира и развития. Спорт — универсальный язык, объединяющий людей и нации, несмотря на существующие разногласия. Руководствуясь этим, Генеральная Ассамблея ООН учредила в 2013 году дату, которая призвана напомнить о роли спорта в укреплении мира и социальных преобразованиях.

7 апреля — Всемирный день здоровья. В этот день в 1948 году вступил в силу устав ВОЗ. В честь этого события с 1950 года в разных странах стал отмечаться Всемирный день здоровья. Каждый год праздник посвящается отдельной теме: активному долголетию, депрессии, диабету, безопасности пищевых продуктов и т.д. Тема 2025 года — охрана здоровья матерей и новорожденных.

close Михаил Метцель/ТАСС

7 апреля — День памяти погибших подводников. Траурная дата приурочена к дню гибели в 1989 году атомной подводной лодки «Комсомолец». Это произошло 7 апреля 1989 года в результате пожара, когда экипаж возвращался с третьей боевой службы. С тех пор в этот день вспоминают всех погибших моряков-подводников.

8 апреля — Международный день цыган. Интернациональный праздник, который был учрежден в 1971 году на Первом конгрессе цыган в Лондоне. Его отмечают не только представители данной этнической группы, но и почитатели цыганской культуры. По всему миру проходят концерты, фестивали, презентации.

10 апреля — Международный день движения Сопротивления. Антифашистское сопротивление действовало во время Второй Мировой войны во многих странах, оккупированных нацистской Германией и Японской империей. Эта дата — дань памяти участникам движения и напоминание о цене, которую пришлось заплатить за свободу и мир.

11 апреля — Международный день освобождения узников фашистских концлагерей. День траура, который отмечается в память об узниках нацистских концентрационных лагерей гитлеровской Германии. В этот день в 1945 году произошло восстание в лагере смерти Бухенвальд.

close Markus Schreiber/AP

11 апреля — Всемирный день борьбы с болезнью Паркинсона. Дата отмечается по инициативе ВОЗ в день рождения Джеймса Паркинсона — английского врача, который первым описал это неврологическое заболевание. Современная медицина пока не нашла способов лечения болезни Паркинсона, но существующие виды терапии помогают улучшить качество жизни пациентов и замедлить развитие заболевания.

11 апреля — Всемирный день анимешника. Неофициальный праздник фанатов японской анимации. Поклонники аниме в этот день проводят фестивали, акции и конкурсы.

13 апреля — День мецената и благотворителя. Хотя такому явлению, как благотворительность, много веков, дату учредили в России только в 2005 году. Праздник отмечают в день рождения римского аристократа, покровителя художников, артистов, музыкантов Гая Цильния Мецената, жившего в I веке до н. э.

13 апреля — Всемирный день рок-н-ролла. Рок-н-ролл, зародившийся в 1950-х, стал настоящим культурным феноменом, выразившим бунтарский дух и энергию молодого поколения. 13 апреля 1954 года американский музыкант Билл Хейли исполнил свой знаменитый хит Rock Around The Clock. В честь этого события ежегодно в мире отмечается праздник рок-н-ролла.

15 апреля — День экологических знаний. В 1992 году на конференции ООН в Рио-де-Жанейро был поднят вопрос экологического просвещения жителей планеты. Чтобы подчеркнуть важность информации об охране окружающей среды, было решено учредить День экологических знаний. В России он отмечается с 1996 года: в этот день проходят экологические акции, лекции, просветительские мероприятия.

17 апреля — Всемирный день гемофилии. Гемофилия — редкое наследственное заболевание, связанное с нарушением свертываемости крови. Пациент может погибнуть от кровоизлияния даже при незначительной травме. Впервые дата отмечалась в 1989 году по инициативе ВОЗ. Это не только возможность привлечь внимание общества к проблемам пациентов с гемофилией, но и дань уважения создателю Всемирной федерации гемофилии Фрэнку Шнайбелю, который родился в этот день.

18 апреля — День воинской славы России. В 1242 году в этот день русские воины князя Александра Невского одержали победу над немецкими рыцарями на Чудском озере.

18 апреля — Международный день памятников и выдающихся мест. Праздник установлен в 1983 году Ассамблеей Международного совета по вопросам охраны памятников и достопримечательных мест, созданной при ЮНЕСКО. Его цель — привлечь внимание общественности к вопросам защиты и сохранения всемирного культурного наследия.

19 апреля – памятная дата, установленная в честь принятия Крыма, Тамани и Кубани в состав Российской империи в 1783 году.

20 апреля — Национальный день донора. Праздник учрежден в Российской Федерации в 2007 году в ходе круглого стола в Госдуме, посвященного донорству крови. Дата приурочена к историческому событию: в этот день в 1832 году петербургский акушер Андрей Вольф впервые выполнил удачное переливание крови и спас жизнь роженице. Всемирный день донора отмечается 14 июня.

close Кирилл Брага/РИА Новости

21 апреля — День местного самоуправления. Праздник отмечается в соответствии с указом президента с 2012 года. 21 апреля 1785 года Екатерина II издала Жалованную грамоту городам, что положило начало развитию законодательства о местном самоуправлении.

22 апреля — Международный день Матери-Земли. Генеральная Ассамблея ООН учредила этот экологический праздник в 2010 году. В резолюции организации отмечается, что термин «Мать-Земля» принят во многих странах. Он отражает связь планеты, ее экосистем и человека.

23 апреля — Всемирный день книги и авторского права. Праздник был провозглашен на 28-й сессии ЮНЕСКО в 1995 году. Его цель — развитие культурных традиций, связанных с чтением. В этот день проходят книжные ярмарки, выставки, распродажи, фестивали, читательские конференции.

24 апреля — Международный день солидарности молодежи. Интернациональный праздник, который проводится по инициативе Всемирной федерации демократической молодежи с 1955 года. По замыслу организаторов, он должен обратить внимание политиков и мировой общественности на проблемы социальной защиты молодых людей, на принятие решений в интересах этой части общества. После распада СССР праздник потерял былое значение и отмечается эпизодически.

25 апреля — День памяти сотрудников МЧС России, погибших при исполнении служебных обязанностей. Эта памятная дата была установлена приказом МЧС РФ в 2012 году и отмечается в последнюю пятницу апреля. В этот день пожарные и спасатели чтят память погибших коллег, навещают их семьи, возлагают цветы к мемориалам.

26 апреля — Всемирный день интеллектуальной собственности. Праздник отмечают с 2001 года. В этот день в 1970 году вступила в силу международная конвенция, согласно которой учреждена Всемирная организация интеллектуальной собственности.

26 апреля — Международный день памяти жертв радиационных аварий и катастроф. 26 апреля 1986 года на Чернобыльской атомной электростанции произошла крупнейшая в мире техногенная катастрофа. Ее масштабы могли быть куда более трагичными, если бы не мужество и самоотверженность участников ликвидации последствий аварии. В России это официальная памятная дата.

close Сергей Старостенко/РИА Новости

27 апреля — День российского парламентаризма. Праздник установлен указом президента в 2012 году. В этот день в 1906 году в России начала работу Государственная Дума.

28 апреля — Всемирный день охраны труда. В 1989 году в США и Канаде профсоюзы провели День памяти сотрудников, погибших на рабочем месте. Под нынешним названием эта дата отмечается с 2003 года по инициативе Международной организации труда. В этот день проводятся акции и мероприятия, направленные на привлечение внимания общества к проблемам, связанным с безопасностью рабочих мест.

29 апреля — Международный день танца. Отмечается с 1982 года. Инициатива учреждения праздника принадлежит Международному совету танца ЮНЕСКО. Дата предложена педагогом и хореографом Петром Гусевым в память о родившемся в этот день французском балетмейстере, теоретике и реформаторе балета Жан-Жорже Новерре.

30 апреля — Международный день джаза. Праздник отмечают с 2012 года по инициативе ЮНЕСКО. В этот день проходят джазовые концерты, фестивали, образовательные программы.

Профессиональные праздники в апреле 2025 года

4 апреля — День веб-мастера. Неофициальный праздник всех, кто занимается разработкой веб-сайтов и приложений. Веб-мастера часто совмещают функции нескольких специалистов: верстальщика веб-страниц, программиста, дизайнера, системного администратора, контент-менеджера.

4 апреля — Международный день настройщиков фортепиано. Настройщик фортепиано — редкая специальность, требующая не только технического мастерства, но и совершенного слуха. Хорошие мастера в этом деле нарасхват. Праздник подчеркивает значимость этой профессии: без качественной настройки инструмента не состоятся ни репетиции, ни концерты.

6 апреля — День геолога. Праздник отмечается в нашей стране в первое воскресенье апреля с 1966 года. В этот период у геологов начинается подготовка к летним полевым работам и экспедициям. День геолога также считают своим профессиональным праздником буровики, геофизики, взрывники, палеонтологи, проходчики шахт и представители некоторых других схожих специальностей.

7 апреля — День косметолога. Профессиональный праздник специалистов и экспертов в сфере красоты начал отмечаться в России недавно. 7 апреля 2009 года был подписан приказ Министерства здравоохранения, согласно которому «Косметология» была включена в перечень медицинских специальностей и для нее были установлены квалификационные требования.

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7 апреля — День государственных органов рыбоохраны. В этот день поздравляют всех, кто занимается сохранением водных биологических ресурсов и среды их обитания. В этот день в 1934 году приказом Народного комиссариата снабжения СССР была создана рыбоохранная организация Главрыбвод.

12 апреля — День космонавтики. Праздник в ознаменование первого полета человека в космос был установлен указом Президиума Верховного Совета СССР в 1962 году по предложению второго летчика-космонавта СССР Германа Титова. 7 апреля 2011 года на заседании Генеральной Ассамблеи ООН была принята резолюция, придавшая празднику международный статус.

18 апреля — Всемирный день радиолюбителя. Праздник всех людей, увлеченных любительской радиосвязью. Его отмечают в 150 странах. В этот день в 1925 году в Париже энтузиасты радиодела создали Международный радиолюбительский союз.



19 апреля — День российской полиграфии. Инициаторами учреждения этого профессионального праздника стали сами полиграфисты в 2013 году. Дата приурочена к историческому событию: в этот день в 1563 году книгопечатник Иван Федоров начал работу над первой отечественной печатной книгой «Апостол».

19 апреля — Международный день цирка. Праздник отмечается с 2010 года по инициативе Европейской ассоциации цирков и Всемирной федерации цирка в третью субботу апреля. В 2025 году это 19-е число. В этот день в разных странах проходят праздничные цирковые представления, экскурсии, выставки и флешмобы.

26 апреля — День нотариата. Российское нотариальное сообщество отмечает свой профессиональный праздник с 2016 года, после выхода указа президента. Дата приурочена к подписанию в 1866 году императором Александром II «Положения о нотариальной части».

26 апреля — Международный день ветеринарного врача. Праздник учрежден в 2000 году Всемирной ветеринарной ассоциацией для информирования о деятельности ветеринарных врачей и популяризации этой профессии. Он отмечается в последнюю субботу апреля.

close Варвара Гертье/РИА Новости

28 апреля — День работников скорой медицинской помощи. Праздник зародился в России в 2020 году на фоне пандемии COVID-19 и связанной с этим повышенной нагрузкой на работников скорой помощи. Дата приурочена к появлению в Москве в 1898 году первых организованных станций скорой медицинской помощи и карет для перевозки пациентов.

30 апреля — День пожарной охраны. Официальный профессиональный праздник пожарных был учрежден по указу президента в 1999 году. В этот день 376 лет назад царь Алексей Михайлович подписал «Наказ о Градском благочинии» и впервые ввел постоянное дежурство пожарных дозоров.

Религиозные праздники в апреле 2025 года

1 апреля — Праздник Смоленской иконы Божией матери «Умиление». Этот образ сыграл особую роль в период обороны Смоленска от польских захватчиков в начале XVII века.

7 апреля — Благовещение Пресвятой Богородицы. Двунадесятый праздник в православии. В этот день архангел Гавриил явился Деве Марии, чтобы возвестить о будущем рождении во плоти от нее Иисуса Христа.

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12 апреля — Лазарева суббота. В этот день христиане вспоминают чудо воскрешения Иисусом Христом праведного Лазаря. Это событие стало свидетельством грядущего воскресения всех умерших.

12–19 апреля — Песах (еврейская Пасха). Один из самых важных у иудеев праздников в память об освобождении еврейского народа из египетского рабства. В Израиле его отмечают в течение семи дней, вне Израиля — восьми.

13 апреля — Вербное воскресенье, Вход Господень в Иерусалим. Христианский праздник, который отмечается в воскресенье, предшествующее Пасхе, в память о торжественном въезде в Иерусалим Иисуса Христа. В православии входит в число двунадесятых праздников.

close Александр Кряжев/РИА Новости

13 апреля — Новый год в буддизме Тхеравады. Этот день знаменует рождение Будды, его смерть, просветление, а также начало сезона дождей. У буддистов считается самым большим праздником года.

14 апреля — Великий понедельник. Первый день Страстной недели. В этот день верующие вспоминают библейского патриарха Иосифа как прообраз страдающего Иисуса Христа. Еще одна тема богослужений — повествование о проклятии Иисусом бесплодной смоковницы, символизирующей духовную пустоту.

15 апреля — Великий вторник. Второй день Страстной седмицы, в который вспоминают обличение Христом фарисеев и книжников, а также его проповеди в Иерусалимском храме: о дани кесарю, о Страшном суде и кончине мира, о рабах — неверном и благоразумном, о десяти девах.

16 апреля — Великая среда. В третий день Страстной недели во время службы противопоставляют два евангельских события: покаяние грешницы, помазавшей миром Иисуса Христа, и предательство Иуды. Блудница своим добродетельным поступком восходит к спасению, Иуда, ближайший ученик Христа, в результате предательства низвергается в пропасть.

17 апреля — Великий четверг. Этот день Страстной седмицы занимает особое место. Церковь вспоминает Тайную Вечерю, на которой Иисус Христос установил таинство Евхаристии и совершил омовение ног своих учеников, а также предательство Иуды.

18 апреля — Великая пятница. Этот день посвящен воспоминаниям об осуждении на смерть, крестных страданиях и смерти Иисуса Христа, а также снятии с креста Его тела и погребении.

19 апреля — Великая суббота. Этот день Страстной недели посвящен воспоминанию о погребении и пребывании во гробе тела Иисуса Христа и сошествии в ад. Христос разрушает власть ада и выводит оттуда души умерших праведников Ветхого Завета. Во время службы Великой субботы все явственнее начинает звучать мотив Воскресения Христова.

20 апреля — Пасха, Светлое Христово Воскресение. Главный христианский праздник, установленный в честь Воскресения Иисуса Христа — центрального события библейской истории, которое является основой всего христианского учения.

21–27 апреля — Светлая Седмица. Пасхальная неделя, когда верующие поют праздничные песнопения, проводят крестные ходы, во время которых звучит колокольный звон. В это время Царские врата православных храмов раскрыты настежь. На пасхальной неделе нет традиционного поста в среду и пятницу.

29 апреля — Радоница. День первого после Пасхи общецерковного поминовения усопших.

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Юбилеи известных людей в апреле 2025 года

Народные праздники в апреле 2025 года

1 апреля — Дарья Грязная. Из-за таяния снега дороги, дворы, поля превращались в грязное месиво, отсюда и название праздника. В этот день нужно было задобрить и повеселить шутками домового, проснувшегося после зимней спячки.

3 апреля — Кирилл Катаник. В праздник полагалось в последний раз перед окончательным таянием снега насладиться катанием на санях. После этого нужно было убрать санки, зимние вещи и обувь на хранение и достать легкую одежду.

6 апреля — Артемон – дери полоз. Праздник предшествует Благовещению, поэтому вдоль дорог разжигали костры, чтобы указать путникам дорогу к церкви. Костры устраивали и во дворе для изгнания нечистой силы.

8 апреля — Гавриил Благовест. По церковному календарю — Собор Архангела Гавриила. В старину к Гавриилу обращались за защитой охотников и домашнего скота от медведей. Женщины заканчивали в этот день прясть и приступали к полевым и огородным работам.

15 апреля — Тит Ледолом. К этому времени реки и водоемы освобождались от ледяных оков. На Тита следовало наблюдать за этим процессом. Согласно приметам, если лед шел на дно — год будет трудным.

16 апреля — Никита Водопол. По поверьям, в этот день пробуждается водяной. Нужно было задобрить его и покормить: в водоемы бросали кусочки хлеба, наливали немного вина и насыпали табак. В благодарность водяной мог обеспечить рыбакам хороший клев.

18 апреля — Федул Ветреник. На Федула было принято открывать в домах окна и впускать свежий весенний воздух, чтобы уберечь жилище от нечистой силы. Белье стирали и развешивали на улице. Считалось, что проветренная одежда даст своему хозяину здоровье и силы.

22 апреля — Вадим Ключник. В праздник в родниках набирали воду, ее пили и ею умывались, чтобы укрепить здоровье. По дороге к источнику гадали на болеющих людей. Если вода в роднике оказывалась чистой и прозрачной — человек поправится и проживет долго. Если вода была грязной и бурлящей — это предвещало кончину больного.

27 апреля — Красная горка. Народное название первого воскресенья после Пасхи. Это был день молодежных гуляний, хороводов и сватовства.

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Забавные и необычные праздники в апреле 2025 года