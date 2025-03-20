20 марта — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире

20 марта наступает весеннее равноденствие, когда сравниваются продолжительность дня и ночи. К этому астрономическому событию приурочен Международный день астрологии. Кроме того, в мире отмечают два официальных праздника ООН: один посвящен языку любви и международной дипломатии, другой — тому, что человек рожден для счастья. Какие еще памятные даты и праздники приходятся на 20 марта и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».

Праздники в России и мире 20 марта

Международный день французского языка в ООН

Этот праздник учрежден для того, чтобы подчеркнуть значимость французского языка как одного из официальных языков Организации Объединенных Наций. Он символизирует культурное многообразие, международное общение и дипломатию, ведь французский язык традиционно считается языком культуры и образования. В рамках этого дня проводятся различные конференции, семинары и культурные мероприятия, способствующие обмену опытом между странами, где франкофонное сообщество играет значительную роль.

Международный день счастья

Учрежденный ООН в 2013 году, Международный день счастья призван напомнить миру о важности эмоционального благополучия и радости. Праздник призывает к осознанию того, что счастье — это фундаментальная цель человеческой жизни и важный показатель прогресса общества. В этот день по всему миру организуют акции и благотворительные мероприятия, направленные на поддержку социальных программ, а также поощрение позитивного мышления.

День весеннего равноденствия

День весеннего равноденствия — астрономическое событие, когда продолжительность дня и ночи практически равны. Это явление символизирует начало весны в Северном полушарии и осени — в Южном. Сегодня во многих странах, включая Россию, в равноденствие вспоминают старинные народные традиции и обряды, подчеркивающие единение человека и природы. Этот день вдохновляет людей на новые начинания и служит напоминанием о цикличности времени.

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Международный день астрологии

Международный день астрологии совпадает с днем весеннего равноденствия и отмечается 20 марта. Дата считается началом астрологического года, когда Солнце входит в знак Овна. В этот день астрологи и поклонники теории о том, что по звездам можно определить судьбу, проводят конференции, семинары и лекции о предмете своего изучения, интерес к которому не угасает на протяжении многих веков, несмотря на развитие науки и технологий.

Какие праздники отмечают 20 марта в других странах

Праздник цветения и любования сакурой («О-Ханами») — Япония. В Японии «О-Ханами» (или просто «Ханами») — это традиция любования цветением сакуры, которая уходит корнями в эпоху Хэйан (VIII–XII века). В этот период аристократия собиралась под цветущими деревьями, наслаждаясь поэзией и музыкой. Современные японцы продолжают традицию, устраивая пикники под цветущими сакурами в парках и садах. Цветение сакуры начинается в конце марта и длится всего несколько дней. В японской культуре этот период символизирует мимолетность жизни и красоту момента.

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День независимости — Тунис. 20 марта Тунис отмечает День независимости, полученной в 1956 году от Франции. Этот день знаменует окончание колониального правления и провозглашение суверенитета страны.

День святого Кутберта — Великобритания. Святой Кутберт — один из самых почитаемых святых северной Англии. Он был монахом и епископом Линдисфарна в VII веке и, по преданию, творил чудеса. В этот день проводятся богослужения, паломничества к его могиле и культурные мероприятия, посвященные его памяти.

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День творческой интеллигенции — Таджикистан. Праздник посвящен деятелям культуры, искусства и науки. Он подчеркивает вклад интеллигенции в развитие общества, сохранение национального наследия и продвижение культурных ценностей. В этот день проходят концерты, выставки и награждения выдающихся представителей творческих профессий.

День предложения руки и сердца — США. Этот неофициальный праздник призван, во-первых, немного «разгрузить» День святого Валентина, когда в католических и протестантских странах принято делать предложения, а во-вторых — напомнить людям о возможности сделать важный шаг, пока жизнь не прошла мимо и не стало слишком поздно.

Церковные праздники 20 марта

Праздник иконы Божией Матери «Споручница грешных»

Икона Божией Матери «Споручница грешных» известна своей чудотворной силой и особо почитается в православной церкви. Название иконы происходит от надписи на ней: «Аз Споручница грешных к Моему Сыну», что означает «Я поручительница грешных перед Моим Сыном». На иконе Богоматерь изображена с младенцем на левой руке, который обеими руками держит ее правую руку.

Впервые этот образ прославился чудесами в Николаевском Одрине, мужском монастыре Орловской губернии в середине XIX века. Древняя икона из-за ветхости не пользовалась должным почитанием и стояла в старой часовне у монастырских ворот. Однако в 1843 году многим жителям в сновидениях было открыто, что икона эта наделена чудотворной силой. После этого икону торжественно перенесли в церковь, и она стала известна многочисленными чудесными исцелениями.

День памяти преподобного Павла Препростого

Преподобный Павел Препростой жил в IV веке и был известен своим простосердечием и незлобием. За глубокую смиренность и простоту он получил свое прозвище. Павел был женат, но, узнав о неверности супруги, оставил ее и удалился в пустыню к преподобному Антонию Великому. Павлу было уже 60 лет, и святой Антоний сперва не принял его, сочтя неспособным к тяжелой отшельнической жизни. Однако Павел проявил настойчивость, заявив, что скорее умрет, чем уйдет. В итоге Антоний принял его, и Павел стал его учеником, проявив себя как добросовестный и трудолюбивый монах.

20 марта Русская православная церковь также чтит память • пpeпoдoбнoгo Емилиана Итaлийcкoгo;

• cвящeннoмучeникoв Χepcoнeccкиx: Василия, Ефрема, Капитона, Евгения, Еферия, Елпидия и Агафодора;

• святой мученицы Фотины (Светланы);

• святителя Павла исповедника, епископа Прусиадского.

20 марта католическая церковь также чтит память • монаха-отшельника, епископа Кутберта Линдисфарнского;

• Вольфрама Санского (Фонтенельского).



close Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Народные праздники и приметы 20 марта

Комоедица

Этот древнеславянский праздник посвящен пробуждению медведя от зимней спячки и встрече весны. Название происходит от слова «ком», что означало медведя. Считалось, что с пробуждением этого зверя начинается настоящее весеннее обновление природы. В этот день было принято готовить специальные лепешки или блины — «комы», которые оставляли на пнях в лесу в качестве угощения для пробудившегося медведя.

Народ с этот день устраивал гулянья с песнями, танцами и играми, радуясь приходу весны. Часто проводились обряды, связанные с очищением и обновлением, такие как прыжки через костер. В этот день, по поверьям, нельзя было проявлять негативные эмоции, ссориться, лениться, игнорировать традиции и обычаи предков.

Павел Капельник (Павлов день)

Павел Капельник — народное название дня памяти преподобного Павла Препростого, ученика Антония Великого. Праздник получил свое название благодаря капели — талой воде, стекающей с крыш. Считалось, что птицы, возвращающиеся из теплых краев, приносят с собой весну. Поэтому в этот день было принято подкармливать пернатых, чтобы ускорить ее приход. Хозяйки пекли фигурки жаворонков и раздавали их детям.

Однако в этот день существовали и запреты. Считалось, что любые разногласия в этот день могут привести к длительной вражде, пересаженные в этот день цветы и рассада не приживутся, а поднятие чужих предметов с земли может привести к бедам и несчастьям.

Приметы

Если в день Комоедицы тепло и солнечно, то весна будет ранней и теплой.​

Если медведь проснулся и покинул берлогу, то заморозков больше не будет.

Если на Павлов день с крыш активно капает талая вода, это предвещает хороший урожай льна и конопли.

Если днем на Павла Капельника пасмурно, а ночью стало ясно и похолодало, ожидаются заморозки.

Прилет жаворонков сулит скорое потепление, а зяблики предвещают задержку весны и возможные похолодания.

Какие исторические события произошли 20 марта

1535 год — 20 марта великая княгиня Елена Глинская, вдова Василия III и мать малолетнего Ивана IV (будущего Ивана Грозного), инициировала первую централизованную денежную реформу в России. До реформы в стране существовало множество различных монет, что затрудняло торговые операции и способствовало распространению фальшивомонетничества.

Реформа установила единые стандарты для монет: • копейка: серебряная монета весом 0,68 грамма;

• деньга: серебряная монета весом 0,34 грамма;

• полушка: серебряная монета весом 0,17 грамма.



1792 год — в этот день французская Национальная ассамблея официально утвердила использование гильотины в качестве основного орудия казни. Это решение было принято с целью гуманизации процесса казни, поскольку гильотина обеспечивала быструю и относительно безболезненную смерть. Она стала символом Французской революции и использовалась во Франции вплоть до отмены смертной казни в 1981 году .

1833 год — 20 марта вышло в свет первое полное издание романа в стихах Александра Пушкина «Евгений Онегин». Произведение оказало значительное влияние на развитие русской литературы и до сих пор считается одним из ее шедевров.

1854 год — в этот день в США была основана Республиканская партия. Она возникла как ответ на расширение рабства на новые территории и быстро стала одной из ведущих политических сил страны. Первым президентом-республиканцем был Авраам Линкольн, избранный в 1860 году.

1921 год — в Канзас-Сити состоялся показ первого мультфильма «Ньюмен Смехограмма» (Newman Laugh-O-Gram), созданного мультипликационной студией, основанной Уолтом Диснеем. Этот короткометражный фильм отражал проблемы города в 1920-х годах и стал началом пути Диснея в мире анимации. В то время компания испытывала финансовые трудности, и Уолту приходилось жить в офисе, принимая ванну на железнодорожной станции раз в неделю.

1992 год — 20 марта было учреждено звание Героя Российской Федерации. Это высшая государственная награда, присуждаемая за заслуги перед государством и народом, связанные с совершением геройского подвига. Награжденным вручается медаль «Золотая Звезда».

1995 год — в этот день японская секта «Аум Синрике» (организация запрещена в России) осуществила террористическую атаку с использованием зарина (отравляющее вещество нервно-паралитического действия) в токийском метро. В результате пяти скоординированных атак погибли 13 человек, а около шести тысяч пострадали. Это событие стало одним из самых крупных террористических актов в Японии.

Дни рождения и юбилеи 20 марта

В 1632 году родился Иван Мазепа — гетман Войска Запорожского, известный своей политической и военной деятельностью на Украине.​

В 1754 году родился Александр Шишков — русский писатель, адмирал и государственный деятель, президент литературной Академии Российской, инициатор издания охранительного цензурного устава 1826 года.

В 1811 году родился Наполеон II — сын Наполеона Бонапарта. Хотя он номинально считался императором Франции в 1815 году после отречения отца, фактически никогда не правил. После падения Наполеона I его сын был увезен в Австрию, где жил под титулом герцога Рейхштадтского. Наполеон II умер в возрасте 21 года от туберкулеза.

В 1887 году родился Иосиф Орбели — советский востоковед, академик АН СССР. Он внес огромный вклад в изучение армянской и иранской культуры, а также древних рукописей. С 1934 по 1951 год Орбели занимал пост директора Государственного Эрмитажа, где способствовал сохранению и пополнению музейных коллекций.

В 1896 году родилась Цецилия Мансурова — советская актриса театра и кино, народная артистка СССР.​ Она известна своими ролями в МХАТе, где проработала более 50 лет.

В 1915 году родился Святослав Рихтер — выдающийся советский пианист, народный артист СССР.​ Рихтер выступал на лучших мировых сценах и оставил после себя богатое наследие записей, которые до сих пор вдохновляют музыкантов и слушателей.

В 1932 году родился Михаил Хергиани — советский альпинист, заслуженный мастер спорта СССР, семикратный чемпион СССР. За свою смелость и мастерство он получил прозвище «Тигр скал». Его вклад в развитие альпинизма и его достижения сделали его легендой в мире горного спорта. Погиб в возрасте 37 лет при попытке рекордного восхождения на 700-метровую стену горы Суальто (горный массив Чиветта) в итальянских Доломитовых Альпах.

В 1976 году родился Честер Беннингтон — американский музыкант, вокалист группы Linkin Park. Считается одним из выдающихся рок-вокалистов своего поколения. Его самоубийство в 2017 году стало настоящим шоком для фанатов.

Кто отмечает день рождения

92 года исполняется Александру Городницкому — российскому поэту, барду и ученому-геофизику. Его песни и стихи, написанные с глубоким лиризмом и философскими размышлениями, стали классикой авторской песни. Городницкий также известен своими научными трудами в области геофизики и океанологии.

90 лет исполняется Александру Бурганову — российскому скульптору, народному художнику РФ. Его работы украшают многие города России и за рубежом. Бурганов известен своими монументальными скульптурами, которые сочетают традиции и современность.

87 лет исполняется Сергею Новикову — советскому и российскому математику, академику РАН. Он внес значительный вклад в топологию и дифференциальную геометрию. В 1970 году Новиков был удостоен Филдсовской премии, одной из самых престижных наград в математике.

68 лет исполняется Крису Уэджу — американскому режиссеру, продюсеру и аниматору, одному из основателей студии Blue Sky Studios. Он известен как создатель популярных анимационных фильмов, таких как «Ледниковый период» и другие.​

41 год исполняется Фернандо Торресу — испанскому футболисту, известному своими выступлениями за «Атлетико Мадрид», «Ливерпуль» и сборную Испании. Его карьера была отмечена множеством голов и титулов, включая победу на чемпионате мира.