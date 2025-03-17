«Все бегает по улицам, подсматривает»: калужский депутат призвал девушек носить мини-юбки

Депутат гордумы Тарусы от ЛДПР Евгений Руденко призвал жительниц города чаще надевать мини-юбки, чтобы повысить рождаемость в России. Он заявил, что этот предмет гардероба в разы повышает шансы выйти замуж, а девушки в мини-юбках не нравятся только геям. В соцсетях на его призыв отреагировали негативно, сам Руденко в беседе с «Газетой.Ru» заявил, что пошутил, однако в каждой шутке есть доля правды. Глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина в ответ посоветовала депутату не под юбки заглядывать, а изучать проблемы избирателей.

Депутат городской думы Тарусы Калужской области от ЛДПР Евгений Руденко предложил девушкам чаще надевать мини-юбки для повышения рождаемости в стране. Пост с таким содержание парламентарий опубликовал на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Депутаты Тарусы просят тарусянок чаще одевать миниюбки в солнечные дни. Для повышения демографии России», — написал Руденко (орфография и пунктуация автора сохранены). Он не упомянул, кто конкретно из его коллег также поддержал эту «инициативу».

Заявление депутата вызвало критику в комментариях. Одна из пользовательниц выступила с встречным предложением к парламентариям-мужчинам «ходить без брюк и нижнего белья» для повышения демографии. Еще один мужчина предложил прекратить полномочия депутата за максимально глупые инициативы.

Руденко, отвечая на комментарии, заявил, что «только геям не нравятся девушки в мини-юбках». Также депутат добавил, что из-за скромности в России стали реже выходить замуж и жениться, а мини-юбка, по словам парламентария, повышает эти шансы в разы.

«Написал шутку, а тут просто начали критиковать»

В беседе с «Газетой.Ru» Евгений Руденко объяснил, что в своем посте выразил не только свое мнение, но и точку зрения одного из своих коллег. По словам депутата, есть еще один парламентарий, который поддерживает эту просьбу, но не хочет это афишировать.

Кроме этого, Руденко заявил, что имеет право выразить свое мнение, а его слова были не советом, а всего лишь просьбой.

«Я шутку написал, просто была вчера хорошая погода. Написал шутку, а тут просто начали критиковать. Но в каждой шутке есть доля правды. На самом деле, как бы я думаю, что всем мужчинам нравится, когда девушки ходят в мини-юбках, но за исключением некоторых, конечно, мужчин. Но это уже их проблемы. Пусть критикуют, на то у нас и жизнь проходит, чтобы критиковать, чтобы высказывать свое мнение. Каждый имеет право высказывать свое мнение. Я же имею право высказать свое мнение», — отметил парламентарий.

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Он также заявил, что знает девушек, которые критиковали его заявление в комментариях. Руденко подчеркнул, что они также ходили в мини-юбках и «сейчас по пять детей имеют».

«Ребята с девушками знакомятся, юбки повышают [демографию]. Девушки в мини-юбочках повышают, конечно, знакомство с ребятами, потом брак, а потом дети получаются. Все по процессу», — добавил Руденко, отвечая на вопрос, как связаны мини-юбки и демография.

«Бегает по улицам, подсматривает длину юбок»

Глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина, в свою очередь, посоветовала Руденко не под юбки заглядывать, а изучать проблемы избирателей.

«Наш комитет проводил выездное заседание в Калужской области, и самая большая проблема там в образовательных организациях у наших детей — это большое число детей мигрантов без знания русского языка, которые, к великому сожалению, резко обвалили качество получаемого образования. И педагоги ставили вопросы перед нами, депутатами, урегулировать вот эту вот проблему насколько можно. <…> Поэтому обращусь к депутату, чтобы... не измерял длину юбок, а измерил бы, наверное, знание русского языка детьми мигрантов», — отметила парламентарий в комментарии «Газете.Ru».

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Останина также напомнила о проблеме бездомных животных, которых надо убрать с улиц, чтобы защитить от их нападений в первую очередь детей. По ее словам, власти Калужской области до сих пор не дали ответ, поддерживают ли они законопроект, который будет регулировать эту ситуацию.

«[Депутат] все бегает по улицам, подсматривает длину юбок у девушек, измеряет вместо того, чтобы... посмотреть, сколько там собак, посчитать их, сколько приютов есть, что нужно сделать для того, чтобы урегулировать, защитить взрослых тоже от этих самых бродячих собак», — заключила Останина.