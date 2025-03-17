«Сейчас по пять детей имеют»: депутат рассказал о последствиях ношения мини-юбок

Депутат городской думы Тарусы Евгений Руденко, предложивший жительницам чаще носить мини-юбки для «повышения демографии», выразил свое мнение и мнение анонимных коллег. Об этом он сам заявил «Газете.Ru».

«В каждой шутке есть доля правды. Я думаю, всем мужчинам нравится, когда девушки ходят в мини-юбках, за исключением некоторых, но это уже ихние проблемы. Пусть критикуют, на то у нас и жизнь проходит, чтобы критиковать, чтобы высказывать свое мнение. Я же имею право высказать свое мнение. Есть коллеги, которые поддерживают, но они не хотят афишировать. Девушки в мини-юбочках повышают [демографию], знакомятся с ребятами, потом брак, а потом дети получаются. Все по процессу. Я написал про нормальные отношения ребят и девушек, создание брака, семьи и повышение демографии», – сказал он.

Руденко рассказал, что лично знает девушек, написавших негативные комментарии под его постом. По его словам, они в молодости тоже носили мини-юбки, а потом стали многодетными мамами.

«Они все ходили в мини-юбках эти обиженные, сейчас по пять детей имеют. Каждая девушка, кто мне писал, я всех девушек знаю прекрасно, они ходили в мини-юбках. Сейчас у одной девушки четыре ребенка, у другой девушки пять детей. Они все многодетные мамы. Я не знаю [связано ли это с мини-юбками], но они все ходили в них», – заключил он.

16 марта депутат городской думы Тарусы Руденко опубликовал на свой странице пост, в котором от лица депутатов предложил жительницам города чаще надевать короткие юбки в теплое время года и прикрепил к публикации фото женщины в юбке, два эмодзи и три российских флага.

«Депутаты Тарусы просят тарусянок чаще одевать миниюбки в солнечные дни. Для повышения демографии России», — написал Руденко (орфография и пунктуация сохранены — прим. ред.).

В комментариях депутатам-мужчинам предложили ходить без брюк и нижнего белья. В ответ на это Руденко рассказал, что в 70-х годах прошлого века многие надевали мини-юбки «и браки были крепкие». Также Руденко, отвечая на комментарии, заявил, что «реальным ребятам нравится, когда девушки ходят в мини».

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