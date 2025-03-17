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«Кринж»: в РПЦ оценили идею надеть мини-юбки для повышения рождаемости

В РПЦ назвали кринжем предложение депутата Тарусы о мини-юбках для демографии
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Евгений Биятов/РИА Новости

Зампред синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе заявил «Газете.Ru», что предложение депутата гордумы Тарусы носить девушкам мини-юбки не относится к демографии.

«В последнее время в молодежной среде популярно слово «кринж». Наверное, оно достаточно адекватно описывает предложение этого депутата. Разумеется, к демографии и ценностям такие предложения по определению не могут иметь никакого отношения», — сказал Кипшидзе.

До этого депутат Городской думы Тарусы Руденко опубликовал на своей странице пост, в котором от лица депутатов предложил жительницам города чаще надевать короткие юбки в теплое время года. В беседе с «Газетой.Ru» Руденко заявил, что это его мнение, а если кто-то с ним не согласен — это «ихние проблемы».

Ранее калужскому депутату ответили в Госдуме — ему посоветовали не заглядывать женщинам под юбки, а заняться проблемами региона.

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