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Эксперт объяснила, повысит ли четырехдневная рабочая неделя рождаемость в России

Репродуктолог Милютина: четырехдневная рабочая неделя не спасет рождаемость в РФ
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Владимир Федоренко/РИА «Новости»

Акушер-гинеколог, репродуктолог Мария Милютина в беседе с «Ридусом» прокомментировала идею депутата Госдумы Сарданы Авксентьевой ввести четырехдневную рабочую неделю для матерей. По ее мнению, данная мера не поспособствует повышению рождаемости в России.

«Если будет сокращена рабочая неделя, то у семей будут материальные сложности, которые с тем же успехом смогут им мешать размножаться», — сказала Милютина.

Она подчеркнула, что решение проблемы низкой рождаемости лежит «совсем в другой плоскости», а именно в необходимости поддержки женщин на этапе после родов и во время декретного отпуска.

Говоря о сокращении рабочей недели для матерей, Авксентьева привела в пример опыт Японии, где с помощью такой льготы от работодателей надеются восстановить баланс между трудовой деятельностью и личной жизнью сотрудников. Там власти рассчитывают, что супруги задумаются о детях, если у них будет больше времени на семью.

Парламентарий считает, что разумные зарубежные примеры можно адаптировать к правовой системе в России, а сокращение рабочей недели как раз поможет повысить рождаемость.

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