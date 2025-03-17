В Госдуме посоветовали депутату из Тарусы не заглядывать женщинам под юбки

Депутату городской думы Тарусы Евгению Руденко нужно заняться проблемами избирателей, а не заглядывать девушкам под юбки, заявила «Газете.Ru» глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина. Так она прокомментировала призыв депутата к девушкам — он уверен, что они должны надеть мини-юбки для повышения демографии.

«Я бы посоветовала депутату Калужской области вместо того, чтобы заглядывать под юбки девушкам и изучать длину этих юбок, изучить проблемы избирателей. Наш комитет проводил выездное заседание в регионе, и самая большая проблема там в образовательных организациях у наших детей — это большое число детей мигрантов без знания русского языка, которые резко обвалили качество получаемого образования. И педагоги ставили вопросы перед нами, депутатами, урегулировать вот эту проблему насколько можно. Поэтому обращусь к депутату, чтобы не измерял длину юбок, а измерил бы знание русского языка детьми мигрантов, которые сейчас учатся в школах Калужской области», – сказала она.

Останина добавила, что еще одна проблема для изучения Руденко — бродячие собаки и защита детей.

«Мы сейчас проводим заседание рабочей группы по защите от тех животных, которые оказались на улице – бездомных животные и хозяйских собак, от которых пострадали дети и взрослые. Мы обратились во все регионы, наша рабочая группа, чтобы депутаты и законодательное собрание рассмотрели, и губернаторы дали заключение, должны мы или нет защитить наших детей. Ни законодательное собрание, ни губернатор Калужской области не дали ответа. Депутаты изучают, подсматривают под юбки девушкам, но при этом забывают о том, что надо защитить наших детей», – пояснила она.

До этого депутат Городской думы Тарусы Руденко на своей странице в соцсети «ВКонтакте» опубликовал пост, в котором от лица депутатов предложил жительницам города чаще надевать короткие юбки в теплое время года. Он прикрепил к публикации фото женщины в юбке, два эмодзи и три российских флага. В беседе с «Газетой.Ru» Руденко заявил, что это его мнение, а если кто-то с ним не согласен — это «ихние проблемы».

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