«Где у детей романтика?»: в РФ призвали вернуть дискотеки в школы для повышения рождаемости

В министерстве просвещения предложили возобновить школьные дискотеки и создать места для свиданий детей: это, по мнению чиновницы Натальи Агре, будет способствовать развитию романтических отношений у школьников и в дальнейшем — появлению желания создать семью и родить детей. Сейчас, по ее словам, лишь 8% детей хотят начать свою семейную жизнь в возрасте от 18 до 21 года.

В Минпросвещения призвали создать условия для романтических отношений школьников, чтобы у них появилось желание заводить семью. Директор департамента госполитики в сфере воспитания, допобразования и детского отдыха Минпросвещения РФ Наталья Агре в ходе круглого стола «От народосбережения — к народоумножению» комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства заявила, что нужно вернуть школьные дискотеки.

«У нас проходит специальная военная операция, [мы очень много проводим] серьезных, важных мероприятий. А где у детей романтика? <...> Я недавно аккуратно начала обсуждать, а где наши школьные дискотеки?» — сказала Агре, цитирует ТАСС.

Чиновница утверждает, что только 8% детей хотят начать свою семейную жизнь в возрасте от 18 до 21 года. По ее словам, причина кроется в том, что государство не создало условий для романтических отношений школьников:

«Нам нужны места, куда мальчик может пригласить девочку на свидание. Хорошо, что постепенно возвращается школьная форма, там, где мальчики одеты как мальчики, девочки как девочки. Это очень важно, потому что даже внешний вид предполагает совершенно другого качества отношения между мальчиками и девочками».

Агре добавила, что каждый год ведомство проводит опрос молодежи. По ее словам, в 2024 году в нем приняли участие 637 тысяч школьников. Опрос показал, что за год количество детей, которые не хотели создавать семью, сократилось с 11% до 8%, а тех, кто не планирует иметь детей, — с 16% до 14%. При этом большее число школьников хотят иметь двоих детей (рост с 49% до 51%) и троих детей (рост с 11% до 13%). Агре считает, что позитивно повлияли «Разговоры о важном», передачи, духовно-нравственные книги, фильмы, которые постепенно внедряют для школьников.

«Мы постараемся в своей работе расставить еще больше акцентов, которые бы все-таки формировали правильные отношения между полами до того, как они вступают во взрослую жизнь. Мы сегодня много касались очень сложного вопроса, связанного с репродуктивными функциями, это все формируется в детстве», — заключила чиновница.

Низкие показатели

Первый замминистра здравоохранения Виктор Фисенко на заседании экспертного совета по здравоохранению при комитете Совета Федерации по социальной политике обозначил, что сейчас показатели рождаемости находятся на уровне 2000 года.

«Несмотря на то, что значение суммарного коэффициента рождаемости в 2020-е годы выше показателей начала 2000-х годов, абсолютное число рождений приблизилось к уровню 2000 года, отличавшегося одним из самых низких значений данного показателя за всю историю современной России», — сказал Фисенко, цитирует «Интерфакс».

По словам чиновника, это произошло из-за снижения количества женщин, которые могут рожать. Однако после 2027 года ситуация начнет меняться, потому что увеличится число женщин репродуктивного возраста.

Российские официальные лица регулярно выступают с инициативами по повышению рождаемости. Так, 2024-м депутат Госдумы от Свердловской области Жанна Рябцева заявила, что россиянкам нужно рожать в 18 лет, причем «по старинке»: в официально зарегистрированном браке и без заморозки яйцеклеток.

«Рожать в 18-19 лет». В Госдуме предложили «специальную демографическую операцию» Глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина предложила провести в России «специальную... 06 сентября 13:21

«Нужно уже семьи формировать в институтах, потому что лучшие семьи — студенческие, которые потом идут по жизни вместе. Самое главное, чтобы у девушки, у молодого человека уже была вторая половинка. Чтобы это было не просто какое-то увлечение, чтобы они понимали, что они друг с другом идут вместе. И тогда можно рожать в 18-19 лет, когда ты понимаешь, что рядом с тобой человек, который с тобой на всю жизнь. Бабушки, дедушки должны помогать, и это обязательно, потому что это воспитание — самое лучшее».

Впоследствии в беседе с «Газетой.Ru» Рябцева пояснила, что не призывала всех россиян рожать в 18 лет. Она заверила, что каждый сам принимает решение, но при наличии поддержки молодой семье уже можно заводить детей. При этом Рябцева не сторонник стимулирования рождаемости деньгами, так как, по ее мнению, молодежь прежде всего заботится о стабильности: рабочем месте и карьерной перспективе.

В свою очередь глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина призвала провести в России «специальную демографическую операцию». «Мы должны организоваться и провести прямо еще одну спецоперацию. Вот как специальная военная операция — специальная демографическая операция», — заявила депутат.

А директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец и вовсе предложил ввести в стране налог на бездетность для женщин старше 35 лет и мужчин старше 40 лет. Власти, впрочем, эту инициативу раскритиковали, как и россияне: по результатам опроса, против выступили 87% респондентов.