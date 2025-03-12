«Мошенники — не повод»: как тарологи и астрологи отреагировали на запрет их рекламы

Астрологи и тарологи выступили против запрета эзотерических услуг в России

Представители рынка эзотерических услуг выступили против запрета рекламы их деятельности в РФ. Телеведущая Василиса Володина рассказала «Газете.Ru», что астрологи помогают людям, а эту сферу нужно регулировать, но не запрещать. Таролог Борис Зак считает, что депутаты не разбираются в предмете и не хотят встречаться с представителями отрасли для обсуждения. Проект закона о запрете рекламы эзотериков ранее представила депутат КПРФ Нина Останина.

Российские астрологи и тарологи выступили против запрета в России рекламы эзотерических услуг, которая фактически будет означать запрет их деятельности. По их мнению, оккультные специалисты помогают людям и платят налоги в бюджет.

Запретить рекламу тарологов ранее предложила глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина.

В беседе с «Газетой.Ru» телеведущая и астролог Василиса Володина заявила, что астрологи помогают людям.

« Прежде всего, астрология — помогающая профессия , способствующая снижению накопленной тревожности в обществе. Астрологи изучают цикличность жизни человека, закономерности, логику развития личности», — рассказала она.

Володина подчеркнула, что наличие в какой-либо сфере мошенников — не повод для ее полного запрета.

«У нас в банковском секторе всплеск мошеннических ситуаций — и что, это повод запретить рекламу банков и отключить телефонную связь? Правильно создать систему регулирования, запреты — неэффективный путь», — подчеркнула Володина.

В свою очередь таролог и астролог Борис Зак рассказал «Газете.Ru», что у рынка эзотерических услуг в России большой оборот, и его участники также платят налоги в бюджет.

Кроме того, подчеркнул Зак, российские парламентарии не разбираются в эзотерике и ее нюансах.

«Они даже не хотят поговорить с представителями отрасли, чтобы узнать нашу точку зрения, хотя лично я предлагал это нашим депутатам. Конечно, мне еще не понятно, почему, например, в Колумбийском университете поддерживают использование Таро в терапевтических практиках, а у нас опять нападают на тарологов. А ведь если продолжить нападать, то получится, как в свое время в СССР было с психологией — в 20-х годах ее запретили, вернулись только в 70-х, и с тех пор мы в этой отрасли сильно отстаем от всего мира. С эзотерикой, видимо, будет также, что очень расстраивает», — посетовал Борис Зак.

Он так же, как и Василиса Володина, предложил проработать регуляцию рынка эзотерических услуг в России вместо их запрета. Таролог считает, что мошенники есть везде, а единственный эффективный способ борьбы с ними — не запреты, а регулирование рынка.

«Если депутаты хотят бороться с мошенничеством, то необходимо не запрещать, а регулировать рынок, делать его более культурным», — отметил он.

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«Огромный бизнес»

11 марта депутат от КПРФ Нина Останина опубликовала проект закона о запрете рекламы услуг астрологов, тарологов, рунологов, биоэнергетических терапевтов и целого ряда других представителей различных эзотерических практик.

В документе предлагается внести изменения в законы «О рекламе» и «Об информации», и прописать в них запрет на рекламу и распространение «предложения об эзотерических, духовных и энергетических услугах».

По мнению авторов законопроекта, эти услуги не имеют научного обоснования и не являются медицинскими, терапевтическими или образовательными.

Нина Останина считает, что люди, прибегающие к услугам подобных специалистов, фактически несут свои деньги мошенникам.

«Люди залезают в кредиты, занимают деньги, платят бешеные суммы такого рода мошенникам для того, чтобы узнать, а вернется ли муж живым из зоны СВО, поступит ли сын куда-то, выйду ли я замуж, а будет ли муж мне верен?» — приводит её слова 360.ru.

Депутат подчеркнула, что речь идёт именно о запрете рекламы эзотерики, а не самой деятельности, и никто не будет «сжигать ведьм на костре».

Это далеко не первый подобный законопроект, который ранее вносили в Госдуму. В январе 2025 года депутат от ЛДПР Андрей Свинцов представил на рассмотрение документ, также предусматривающий изменения в законы «О рекламе» и «Об информации».

В 2023 году депутат Виталий Милонов в разговоре с «Газетой.Ru» предположил, что на протяжении многих лет принятие подобных законопроектов тормозят представители эзотерического лобби.