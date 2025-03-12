Останина объяснила смысл запрета астрологов и экстрасенсов в России

Останина: рекламу астрологов и экстрасенсов нужно запретить так же, как чайлдфри

Запрет на рекламу деятельности всевозможных эзотериков – гадалок, тарологов, экстрасенсов – позволит защитить россиян от мошенников, выдающих себя за провидцев. Это одна из составляющих системной работы по наведению порядка, которая уже затронула чайлдфри, объяснила 360.ru председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина.

Депутат напомнила, что в прошлом году объем рынка эзотерических услуг в РФ составил 100 млрд рублей.

«Люди залезают в кредиты, занимают деньги, платят бешеные суммы такого рода мошенникам для того, чтобы узнать, а вернется ли муж живым из зоны СВО, поступит ли сын куда-то, выйду ли я замуж, а будет ли муж мне верен?» — привела она пример.

Речь идет именно о запрете на рекламу подобных услуг, а не саму деятельность - никто не будет «сжигать ведьм на костре», подчеркнула Останина. Она напомнила, что в России уже приняли законы о запрете рекламы идеологии чайлдфри, ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ), одобрили законопроект о регулировании оказания психологической помощи. Реклама астрологов и магов – следующая в этом списке, пояснила депутат. По ее словам, эти меры направлены на наведение порядка и защиту россиян от лжецов, которые зарабатывают на чувствах попавших в трудную ситуацию людей.

В случае утверждения инициативы поправки внесут в КоАП и, вероятно, в Уголовный кодекс, предусмотрев в них наказание за нарушение закона о запрете на рекламу, заключила парламентарий.

Напомним, о внесении в Госдуму соответствующего законопроекта Останина сообщила накануне. Она подчеркнула, что подобные практики не имеют под собой научного обоснования, вводят людей в заблуждение и часто используются в мошеннических схемах.

Как отмечал зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, автор законопроекта Андрей Свинцов, за 2024 год тарологи и экстрасенсы заработали на россиянах 2 трлн 400 млрд рублей. По его словам, каждый год заработок таких деятелей увеличивается на 30%.

Ранее госслужащим в России призвали запретить обращаться к экстрасенсам и тарологам.