Подадим миру пример: почему в России надо запретить тарологов с астрологами

Часто слышим: если в Советском Союзе население было такое грамотное и читало больше всех в мире, кто же тогда после перестройки бросился заряжать банки перед экраном, выполнять указания экстрасенсов Чумака и Кашпировского, бегать по гадалкам, заниматься астрологией? Вы знаете, господа, у меня есть версия: советский человек к гадалкам не ходил, воду энергией не заряжал, потому что ему запрещали. Только стало можно — он сорвался и поплыл. Как плывет гражданин любой другой страны, где не ограничивают шарлатанство гадателей с магами.

Не все в СССР было плохое, имелось и хорошее. Так, государство боролось с мракобесием. Действовало, между прочим, бок о бок с преследуемой им церковью. Вы знаете, что

в любой христианской стране именно церковь помогает бороться с суевериями, магией, разной всякой экстрасенсорикой?

Я думаю, когда постсоветский человек ринулся в пучину эзотерических страстей, он просто растерялся: запрета не было, а от церкви он отвык.

Не все были не религиозными, многие сохранили религиозное сознание. Когда его прорвало, церковь была слаба и разрознена, чтобы сказать «стоп».

Когда у нас пошли на спад все эти гадательно-целительные практики? Когда заработали медицина и церковь. Люди заболевшие или слабые духом перестали оставаться наедине с собой. Помните же время с конца 80-х? Прорва каких-то деятелей занимались лечением рака, правкой грыжи, кодированием от алкоголизма. Народную медицину, вроде пития перекиси натощак и лечения сырой картошкой, не считаем, она была и в советское время. А вот в перестройку также появились гадания на пропавших без вести, расклады по разыскиваемым. Если у людей исчезал близкий, они шли к гадалке и экстрасенсу, потому что в милиции в 90-е был бардак. Даже заявления о пропаже раньше чем через трое суток не принимали. Порой — и при пропаже ребенка.

Людям некуда было пойти, в больницах стояли коллапс и хаос, в органах людей не осталось, а из оставшихся многие ушли в криминал.

Храмов было мало, священников обучали заново, вместо них появились разные церкви и секты протестантского толка, куда валом повалил оказавшийся наедине со своими проблемами постсоветский человек.

А потом вдруг отпустило. Стало как-то налаживаться. Кашпировский с экранов пропал. Мочой лечиться перестали. Гадалки сделались объектами высмеивания. Экстрасенсы перекочевали в телевизор, на них стали смотреть как на циркачей. Идея вызвать на поиск ребенка экстрасенса начала вызывать смех.

Было же нормально? Я помню эти условно 2010-е годы, когда народ угомонился с эзотерикой. Какая-то часть склонных к экстравагантным практикам граждан отчалила в Индию, на Бали, там рассосалась по ашрамам, ушла в дауншифт. Остальные стали условно нормальными.

И вдруг — ренессанс. Пошли какие-то гадалки по интернету, астрологи, тарологи... Кашпировский появился. Сначала он там у себя в Америке окучивал остатки постсоветских телезрителей. Тех, кто в 90-е бежал из сходящей с ума России и кого потом Кашпировский нагнал в Америке.

В Штатах такое любят, у них там свои традиции коллективных пасторских молитв с сеансами исцеления, когда поют и исцеляются сразу стадионами. Кашпировский теперь стал окормлять и наших граждан — сначала исцелял их через интернет, а теперь приехал и выступает в Москве. Говорят, очень популярен. У него появились последователи, которых Кашпировский регулярно разоблачает как своих эпигонов. Буквально сейчас идет скандал: другого целителя, некоего Коновалова, обвинили в том, что присвоил у Кашпировского то ли подход, то ли методику. Методику чего, я не поняла. Иные СМИ серьезно пишут: методику излечения. Это что ж, получается, у нас есть общероссийские СМИ, чьи редакции верят, будто Кашпировский и впрямь излечивал по интернету? Во дают!

Масштабы увлечения людей оккультизмом, эзотерикой и просто околомагической чепухой поражают воображение.

Недавно в сети увидела интервью сотрудницы отдела кадров консалтинговой компании. Она рассказала, что все больше соискателей перед собеседованием заказывают расклады Таро и даже делают астрологическую карту. Ну, чтобы лишний раз не тратить время, если вариант неудачный.

Снова пошли ворожеи, гадалки, привороты. Теперь все это проворачиваются еще и по интернету.

Откуда они взялись? Было же нормально.

И вдруг будто бы сорвало резьбу. Сошлись в одной точке несколько факторов. Для начала, появилось предложение. Просто много появилось бездельников, которые после отключения от монетизации на западных площадках не знают, чем зарабатывать. Не поверите, но в астрологи и тарологи пошли вчерашние ютьюберы, бизнес-тренеры и фитнес-марафонщицы. Массированное предложение сбило публику с ног.

Церковь почему-то уже не противостоит этому мракобесию, хотя есть целый телеканал «Спас». Причина видится в падении доверия к церкви. Извините, но РПЦ через высказывания ряда своих клириков многих прихожан в последние годы распугала, от имени церкви стало говорить много фанатиков, это не добавляет ей авторитета.

Ну и в целом стрессовая тревожная ситуация: санкции, боевые действия, полуприкрытые границы. Люди нервничают. И тут, как лиса на колобка, вышли на них из-за кустов тарологи с астрологами, накинулись гадалки, взяли в оборот экстрасенсы. Я лично считаю прорывной идею законодательно у нас все это запретить. И тут поддерживаю и Милонова, и кого угодно. Если запрет примут и гадалок с тарологами реально начнут штрафовать, Россия прогремит на весь мир. И в этот раз — в положительном ключе. Да даже если для начала запретят им давать рекламу, уже хорошо. Государство обязано защищать граждан от желающих навариться на их доверчивости, глупости, темноте или растерянности.

Концепция государства в том виде, в каком она принимается сегодня наукой, предусматривает, что ему граждане вместе с правами на насилие и перераспределение благ также делегировали и кое-какие обязанности. Например, по защите слабых.

Государство обязано защищать от мошенников бабульку с тремя миллионами на сберкнижке, даже если та полная дура. Оно обязано защищать алкашей от денатурата, даже если алкаши сами готовы рискнуть здоровьем. Любой Буратино имеет право на защиту своего кошелька, спокойствия и достоинства, пусть даже он реально деревянный и глуп как пробка.

Обязательно следует это помнить. Пусть Россия совершит рывок и станет примером. Запретит все это разводилово, которое не только не красит обывателя, но и доставляет ему неудобства. Из них потеря денег порой — наименьшая проблема. Не забывайте, что люди ведь часто и лечатся у ворожей, и пропавших ищут у экстрасенсов вместо полиции.

Запретить дурить головы!

Мы должны показать пример, что в XXI веке в стране, которая запускает космические корабли, нет места дурилову с гаданием, ворожбой и экстрасенсами. Уже даже в Африке с этим борются. Нам-то и подавно стыдно таким заниматься. Запретить и все! И Кашпировского! Пусть он американцев продолжает лечить. Мы уже плавали, знаем. Спасибо, больше не надо. Ни Кашпировского, ни тарологов, ни гадателей при полной Луне.

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