Милонов объяснил, почему Госдума 15 лет не может запретить рекламу ясновидящих

Депутат Госдумы Виталий Милонов в разговоре с «Газетой.Ru» допустил, что его коллеги могут тормозить принятие закона о запрете рекламы ясновидящих, ведьм и экстрасенсов. С такой инициативой 3 октября выступили «Коммунисты России», с той же идеей ранее выступал и сам Милонов.

«Всегда существует лобби. Возможно, я, конечно, очень сильно подозреваю, что это не так, но, возможно, у меня и коллега один-другой есть. Вряд ли их контингент ограничивается только малообразованным людьми. Возможно, кто-то может затормозить принятие этого закона, тоже пользуясь этими услугами. Самое главное, что те люди, которые действительно находятся в ситуации, когда они могли бы помочь нам этот закон принять, просто в силу того, что они все люди умные, не до конца осознают масштаб проблемы, потому что, естественно, ни один нормальный человек к этим мошенникам серьезно не относится. Но на самом то деле это не так, их рынок огромный, бюджет астрологических услуг выше, чем бюджет, по-моему, города Санкт-Петербурга. Представляете, сколько денег утекает в этих карманы сейчас. Это огромный бизнес, огромная сфера и, соответственно, где есть огромный бизнес, всегда есть лоббисты», — сказал он.

По мнению Милонова, эзотерические услуги и их реклама должны быть запрещены, поскольку это единственный способ «выскоблить» такую деятельность. Он считает, что большинство экстрасенсов – «конченные мошенники».

«Неделю назад я рассказал о своем законопроекте, который я сейчас готовлю, о закрытии этой деятельности и этих слуг в нашей стране. Я неоднократно предпринимал ранее попытки, но более щадящие, потому что я там говорил о запрете услуг эзотерического оздоровления. Но не нужно ограничиваться только сферой оздоровления. Любые эзотерические услуги должны быть запрещены точно также, как продажа товаров, предназначенных для эзотерической деятельности, и реклама, публикация в СМИ положительных статей, прогнозов, астрологических гороскопов, предсказаний астрологов. По сути дела, это единственный способ утереть, вычистить ее, полностью выскоблить из нашего общества, чтобы эта деятельность была идентифицирована как абсолютно незаконная, противоестественная, неприличная и, самое главное, не имеющая никакого научного подтверждения. Потому что ересь-то такая привлекательная внешне. 99% людей, которые предлагают эти услуги — конченные мошенники, и ничего такого они сделать не могут, они сумасшедшие. Если бы кто-то из них мог оказать те услуги, которые они предлагают, то это было бы страшно для самого человека, который к ним обратился», — подчеркнул он.

Во вторник глава партии «Коммунисты России» Сергей Малинкович призвал Госдуму запретить рекламу и деятельность экстрасенсов, ясновидящих и ведьм, поскольку «надеяться надо на науку, медицину, армию и флот, а не на каких-то шарлатанов».

С подобной идеей парламентарии от разных партий выступали и ранее — в 2008, 2010, 2014, 2017 и 2018 годах, однако каждый раз инициативу отклоняли.

Ранее Марат Башаров рассказал о трудностях на съемках «Битвы экстрасенсов».