«Пиар на модной теме»: таролог раскритиковал идею запрета эзотерических услуг в России

Рынок эзотерических услуг имеет «триллиардные обороты», налоги c которых идут в том числе на зарплаты депутатам, заявил в разговоре с «Газетой.Ru» таролог и астролог Борис Зак. Так он отреагировал на инициативу запретить в России рекламу «эзотерических, духовных и энергетических услуг».

«К сожалению, мы видим очередную халтурную работу наших законодателей. И халтурную, потому что в анонсируемом законопроекте нет ни одного исследования, которое подтверждало «введение в заблуждение» и иные утверждения законодателей. Также в подобных законопроектах нет ни одного исследования, связанного с влиянием эзотерических услуг на экономику страны или психологию людей. А ведь сегодня рынок имеет триллиардные обороты, с которых платятся налоги. И с этих налогов, к сожалению, платят зарплаты вот таким вот горе-депутатам», — сказал Зак.

По его мнению, законодатели не разбираются в сфере и не отличают тарологов и астрологов от гадалок.

«А ведь таролог – это не гадалка. Об этом уже все говорят не один год, но законодатели слушать не хотят. Они даже не хотят поговорить с представителями отрасли, чтобы узнать нашу точку зрения, хотя лично я предлагал это нашим депутатам. Конечно, мне еще не понятно, почему, например, в Колумбийском университете поддерживают использование Таро в терапевтических практиках, а у нас опять нападают на тарологов. А ведь если продолжить нападать, то получится, как в свое время в СССР было с психологией — в 20-х годах ее запретили, вернулись только в 70-х, и с тех пор мы в этой отрасли сильно отстаем от всего мира. С эзотерикой, видимо, будет также, что очень расстраивает», — пояснил Зак.

Таролог считает, что мошенники есть везде, а единственный эффективный способ борьбы с ними — не запреты, а регулирование рынка.

«Если запретить рекламу услуг эзотериков, мошенники переключатся на что-нибудь другое. Так, например, растет количество мошенничеств в сфере ЖКХ, но депутаты же не запрещают деятельность ЖКХ. Огромные деньги у граждан воруют телефонные мошенники, но телефоны почему-то не запрещают. Если депутаты хотят бороться с мошенничеством, то необходимо не запрещать, а регулировать рынок, делать его более культурным. Но это не делают, что заставляет думать о том, что депутаты не хотят бороться с мошенничеством. Видимо, их основная цель – пиар на модной теме. Жалко только, что за этот пиар мы, граждане России, платим из своих налогов», – заключил Зак.

Накануне председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина сообщила в своем Telegram-канале, что вносит законопроект о запрете в России рекламы эзотерических услуг, включая услуги астролога, мага, нумеролога, нутрициолога, специалиста по тантре, таролога и хироманта.

Депутат считает, что такие практики не имеют под собой научного обоснования, вводят людей в заблуждение и используются в мошеннических схемах. По ее словам, цель инициативы — защитить граждан, особенно уязвимые группы, от психологического и финансового ущерба.

Ранее телеведущая Володина заявила, что астрологов нельзя запрещать.