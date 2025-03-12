«Они помогают людям»: экс-ведущая «Давай поженимся» заявила, что астрологов нельзя запрещать

Телеведущая, астролог Василиса Володина в беседе с «Газетой.Ru» усомнилась, что запрет на рекламу услуг астрологов и гадалок поможет бороться с мошенничеством в этой сфере. По ее словам, сейчас в России всплеск «денежных мошенничеств», но это не повод запрещать рекламу банков.

«В этой инициативе многое не ясно — например, почему астрология, нутрициология и игропрактики отнесены к эзотерическим наукам, а шаманизм нет? Астрология — не просто историко-культурный феномен, прародительница современных наук астрономии и математики. Астрология — часть тех самых традиций, о необходимости возвращения к которым сейчас так много говорится. И, прежде всего, астрология — помогающая профессия, способствующая снижению накопленной тревожности в обществе. Астрологи изучают цикличность жизни человека, закономерности, логику развития личности. Доказательства работоспособности астрологических методик на уровне статистики существуют. Многие представители научного сообщества изучают и практикуют астрологические методы. Почему мысль о том, что в какой-то сфере есть мошенники, служит поводом для запрещения ее полностью? У нас в банковском секторе всплеск мошеннических ситуаций — и что, это повод запретить рекламу банков и отключить телефонную связь? Правильно создать систему регулирования, запреты — неэффективный путь», — сказала Володина.

Накануне председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина сообщила в своем Telegram-канале, что вносит законопроект о запрете в России рекламы эзотерических услуг, включая услуги астролога, мага, нумеролога, нутрициолога, специалиста по тантре, таролога и хироманта.

Депутат считает, что такие практики не имеют под собой научного обоснования, вводят людей в заблуждение и используются в мошеннических схемах. По ее словам, цель инициативы — защитить граждан, особенно уязвимые группы, от психологического и финансового ущерба.

Ранее депутат Виталий Милонов объяснил, почему Госдума 15 лет не может запретить рекламу ясновидящих.