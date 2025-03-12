«Пусть учатся дома»: в Совфеде хотят ограничить прием студентов в столичные вузы

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила принимать в вузы Москвы, Санкт-Петербурга и Казани абитуриентов «столько, сколько нужно по нужным специальностям». Остальные студенты из регионов, по ее словам, «пусть учатся у себя дома». В Кремле заявили, что переподготовка учащихся по тем профессиям, которые менее востребованы в РФ, пагубно влияет на экономику, и переадресовали вопрос в Миноборнауки. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Председатель Совета Федерации (СФ) РФ Валентина Матвиенко предложила сократить прием в «столичные» вузы, сообщают «Ведомости».

Речь идет об университетах Москвы, Санкт-Петербурга и Казани, куда, по ее словам, набирают студентов «со всей страны», увеличивая прием на платные места. Матвиенко добавила, что такие учебные заведения «начали штамповать специалистов по профессиям, которые не нужны» рынку труда в таком количестве.

«Давайте поставим задачу в течение пяти лет <...> уменьшать наборы в высшие учебные заведения <...> набирать столько, сколько нужно по нужным специальностям — и не более того. Остальные пусть учатся у себя дома»,

— предложила спикер Совфеда.

Как отметила Матвиенко, у некоторых выпускников, которые приехали из регионов, чтобы учиться в Москве, не получается найти работу после окончания университетов:

«Вместо истории успеха, на которую рассчитывали родители, посылая из глубинки ребенка учиться в Москву, получалась история неудачников».

Председатель Совфеда рассказала, что СФ уже указывал на эту проблему министерству образования и науки РФ. Матвиенко также попросила обратить на нее внимание главу комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилию Гумерову.

Минобрнауки выделило региональным вузам больше бюджетных мест

На 2024/25 учебный год Миноборнауки РФ выделило университетам в регионах больше бюджетных мест. Наибольший прирост, за исключением столичных вызов, наблюдался в Воронежской области, Татарстане, Самарской области, Башкирии и Марий Эл.

«Мониторинг качества приема — 2024», проведенный Высшей школой экономики (ВШЭ) при поддержке ведомства, показал, что в регионах выросло число зачисленных на первый курс студентов . Так, например, в Карачаево-Черкесии в 2024 году число поступивших увеличилось в два раза (на 94%), в Волгоградской области — на 36,5%, Смоленской области — на 24,5%, а в Тульской области — на 23,2%.

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При этом Минобрнауки контролирует прием только на бюджетные места. 6 февраля глава ведомства Валерий Фальков предложил президенту РФ Владимиру Путину наделить министерства полномочиями осуществлять контроль в том числе за приемом на платное обучение, чтобы «нацелить его на задачи государства».

«Пагубно влияет на экономику»

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя предложение Валентины Матвиенко, заявил, что переподготовка студентов по тем профессиям, которые менее востребованы в РФ, пагубно влияет на экономику.

«И этого нужно всемерно избегать», — отметил пресс-секретарь президента.

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В то же время Песков добавил, что не может прокомментировать данный вопрос более развернуто, поскольку за это отвечают специализированные учреждения, в частности министерство образования.

При этом глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина, говоря о несправедливости ЕГЭ, ранее заявляла, что в России важно «сохранить возможность поступления ребенку из любого региона в любой вуз страны», которую сейчас дает итоговый экзамен.

«Паллиативное решение»

До сих пор все слышали, что поступление студентов из регионов в столичные вузы — это главное достижение единого государственного экзамена, заявил «Газете.Ru» первый зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин. Теперь, по его словам, выяснилось, что это проблема .

«И действительно, мы понимаем, что большинство студентов из регионов в свои регионы после столицы не возвращаются. И действительно, многие из них не находят работу по специальности, хотя не возвращаются, потому что, даже работая не по специальности, они получают больше, чем получали бы в регионах. Например, разница в оплате педагогического труда в Российской Федерации между регионами 5,5 раза», — рассказал депутат.

Из-за этого возникает так называемый педагогический туризм, медицинский туризм и так далее, объяснил он.

Смолин напомнил, что еще до начала боевых действий ректор ВШЭ Ярослав Кузьминов поднимал вопрос «утечки умов из России», и перевалочными базами для этого становились ведущие вузы страны, ведь до половины студентов после окончания обучения уезжали за рубеж.

«Другими словами, единый государственный экзамен не был главной причиной, но способствовал утечке умов из страны <…> Я думаю, что искусственно ограничивать право студентов на платное образование — это неправильно. Если человек хочет заплатить за свое образование, это его право», — объяснил парламентарий.

Собеседник «Газеты.Ru» добавил — в образовательной политике, как и в любой другой, ориентироваться нужно не «на кнут, а пряник», поэтому он поддерживает действия Минобра, расширяющего прием на бюджетные места в региональных вузах.

«И, наконец, последнее и, наверное, наиболее важное. Я думаю, что всякого рода ограничения — это паллиативное решение. Мы много лет предлагаем решение радикальное и в то же время самое мягкое — мы предлагаем, не отменяя полностью единый государственный экзамен, дать выпускникам школ и абитуриентам вузов право выбора между ЕГЭ, то есть формалистическим экзаменом, и классическим, человеческим экзаменом. В этом случае, как мы убеждены, те, кто непременно рвется в столичные вузы, выбирали бы ЕГЭ, а те, кто собираются поступать в свои региональные вузы, тем более в колледжи, выбирали бы классический экзамен», — рассказал Олег Смолин.

По его словам, это позволило бы уменьшить утечку умов из регионов и снизить вред ЕГЭ, который «намного превосходит его пользу».