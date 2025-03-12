Песков оценил идею сокращения приема абитуриентов из регионов в Москву

Подготовка студентов по тем профессиям, которые менее востребованы в России, пагубно влияет на экономику. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга.

Таким образом, он прокомментировал идею спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко, которая призвала сократить прием региональных абитуриентов в высшие учебные заведения Москвы, Санкт-Петербурга и Казани с целью прекратить «перепроизводство невостребованных специалистов».

«Переподготовка по тем профессиям, которые менее востребованы, пагубны для экономики, и этого нужно всемерно избегать», — заявил Песков.

Он добавил, что не может прокомментировать данный вопрос более точно, поскольку за это отвечают специализированные учреждения, в частности Министерство образования.

До этого первый заместитель председателя думского комитета по просвещению Яна Лантратова и ее коллега Сергей Кабышев заявили, что во время ежегодной приемной кампании стоит оставлять в колледжах часть мест, на которые могли бы претендовать абитуриенты, не поступившие в вуз.

Ранее в Госдуме высказались в поддержку идеи повысить декретные выплаты студенткам в 10 раз.