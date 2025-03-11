11 марта — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире

11 марта в России вспоминают подвиг уральцев в годы Великой Отечественной войны и отмечают День работников наркоконтроля. В Европе чтят память жертв терроризма, а в Литве празднуют восстановление независимости. По народному календарю сегодня — Порфирий Поздний, день, когда не стоит раньше времени радоваться весеннему теплу. Какие еще памятные даты и праздники отмечают 11 марта и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».

Праздники в России и мире 11 марта

Дeнь paбoтникoв opгaнoв нapкoкoнтpoля ΡФ

Исторически контроль за оборотом наркотиков в России осуществлялся различными ведомствами, но в начале 2000-х годов сформировали единую структуру, которая сосредоточилась на борьбе с наркопреступностью, — Госнаркоконтроль. С днем его учреждения, 11 марта 2003 года, и связана дата праздника. Сегодня такой структуры как Госнаркоконтроль уже не существует, его функции были переданы МВД и другим ведомствам, но дата праздника сохранилась. В этот день продолжают чествовать тех, кто работает в структурах, ответственных за предотвращение и раскрытие преступлений, связанных с наркотиками.

close Евгений Епанчинцев/ТАСС

День народного подвига по формированию Уральского добровольческого танкового корпуса в годы Великой Отечественной войны

Этот праздник приурочен к событиям 1943 года, когда на Урале началось массовое движение по сбору средств и формированию танковой бригады для нужд фронта. Уральцы не только собрали внушительные суммы на производство бронетехники, но и сами записывались добровольцами. Благодаря наличию мощной промышленной базы в регионе и самоотверженности местных жителей, танковый корпус был сформирован в кратчайшие сроки, прошел боевую подготовку и был направлен на фронт, где сыграл заметную роль в ходе контрнаступательных операций. Специалисты по военной истории отмечают, что подобные инициативы, возникавшие «снизу», повышали моральный дух и в целом укрепляли тыл страны.

Всемирный день водопровода

Первые в истории системы водоснабжения были известны еще в Месопотамии, Древнем Риме и Древнем Китае. Несколько тысячелетий назад люди уже предпринимали попытки сооружать каналы и трубы из глины, меди или камня, чтобы доставлять воду от источников в города. В Европе особую известность получили римские акведуки, обеспечивавшие питьевой водой значительные территории и формировавшие облик античного мира. Всемирный день водопровода призван напомнить о важности таких обыденных для нас вещей, как сантехнические сооружения для поддержания общественного здоровья и гигиены, а также обратить внимание на то, что доступ к чистой воде остается недостижим для миллионов людей в развивающихся регионах.

Европейский день памяти жертв терроризма

Эта дата была установлена Европейским парламентом в память о серии терактов, совершенных в Мадриде 11 марта 2004 года. Тогда террористы устроили взрывы в четырех пригородных поездах, в результате чего погибли почти 200 человек. Теракт, организованный исламскими радикалами из Северной Африки, стал одним из крупнейших в новейшей истории Европы. Учреждение Европейского дня памяти жертв терроризма стало не только символическим жестом сочувствия испанскому народу — сегодня в этот день вспоминают всех погибших от рук террористов в мире. Это также повод напомнить о важности единства в борьбе с общими угрозами.

Какие праздники отмечаются 11 марта в других странах

День восстановления независимости — Литва. Один из главных государственных праздников страны. 11 марта 1990 года Верховный Совет Литовской ССР принял Акт о восстановлении независимости республики. Документ провозгласил восстановление Литовского государства и отмену действия советской конституции на его территории.

День печати — Таджикистан. Праздник был учрежден в 1991 году вскоре после обретения Таджикистаном независимости. Его дата выбрана в честь выхода первой газеты на таджикском языке — «Бухорои Шариф» («Благородная Бухара») в 1912 году.

close Максим Блохин/ТАСС

День «Съешь свою лапшу» — США. Этот неофициальный праздник отражает одну из культурных особенностей США — быстрое восприятие и интеграцию гастрономических традиций разных народов. Массовая миграция итальянцев привнесла в страну культуру приготовления пасты, а азиатские общины — рецепты лапши, которые быстро стали популярны в крупных городах. В XIX–XX веках в США произошло глобальное смешение кухонь, результатом чего стало формирование большого рынка лапши: от традиционного рамена до американизированных спагетти.

Церковные праздники 11 марта

Пpaздник икoны Бoжиeй Мaтepи Мeжeтcкoй.

Межетская икона Божией Матери — малоизвестный, но почитаемый в отдельных регионах России образ Богородицы. Согласно преданию, икона прославилась чудотворениями и помогала людям во времена бедствий, эпидемий и войн. Сегодня праздник носит локальный характер, отмечается богослужениями и молитвами перед образом в ряде храмов.

Дeнь пaмяти cвятитeля Пopфиpия Гaзcкoгo.

Порфирий Газский (приблизительно 342–420 годы) — епископ города Газа, сыгравший важную роль в распространении христианства в Палестине. Он активно боролся с языческими культами, строил церкви, разрушал идольские капища и получил поддержку императрицы Евдокии. В его житии упоминаются чудеса, включая исцеления и победу над языческими жрецами. Его труды стали важным этапом христианизации региона, а память почитается в православной и католической традиции.

Дeнь пaмяти пpeпoдoбнoгo Ceвacтиaнa Coxoтcкoгo.

Севастиан Сохотский — русский православный подвижник XVI века, основатель монастыря на реке Сохоте. Вел аскетическую жизнь, был известен строгостью монашеских правил, наставничеством и нестяжательством. После смерти почитался как святой, с его именем связаны рассказы о чудесах. Сегодня память Севастиана сохраняется в православной традиции, а в некоторых монастырях совершаются службы в его честь.

Народные праздники и приметы 11 марта

Порфирий Поздний

11 марта, связанное в церковном календаре с именем святителя Порфирия, в народе получило название Порфирий Поздний. Крестьяне пристально следили за погодой в этот день, стараясь определить, когда можно начинать весенние работы. Считалось, что тепло на Порфирия обманчиво, а морозы могут ударить снова. В некоторых регионах в этот день проводили особые ритуалы «пробуждения земли» — ударяли по земле палками, чтобы ускорить приход весны.

close Игорь Онучин/ТАСС

Приметы

Если в этот день ветер теплый, значит весна будет ранней.

Облака низко плывут — ждите ненастья и затяжной весны.

Если снег рыхлый, то скоро придет тепло, а если плотный и звонкий под ногами — зима еще задержится.

Сороки строят гнезда ближе к жилью — ожидается раннее потепление.

Голуби хохлятся и сидят на одном месте — возможны резкие похолодания.

Если вода в колодцах становится мутной, это знак скорого ледохода.

Зайцы выбегают на опушку леса — скоро начнется активное таяние снега.

Какие исторические события произошли 11 марта

105 год — Китайский евнух и изобретатель Цай Лунь представил бумагу, созданную из бамбуковых волокон и древесной массы. Это открытие стало революционным в истории человечества, оно сделало процесс записи и передачи информации значительно проще.

843 год — В Византийской империи произошло восстановление иконопочитания после десятилетий иконоборчества. Этот день окончательно утвердил иконы как неотъемлемую часть православного христианства.

1702 год — В Лондоне вышла первая англоязычная ежедневная газета The Daily Courant, ставшая основой для современной журналистики и регулярного распространения новостей.

1714 год — Петр I издал указ об открытии в 40 городах России цифирных школ — первых начальных образовательных учреждений, обучавших мальчиков грамоте, арифметике и письму.

1811 год — В английском городе Ноттингем началось восстание луддитов — рабочих, выступавших против внедрения машин в текстильной промышленности.

1861 год — В Американской Конфедерации была принята первая конституция Южных штатов, что стало предвестником Гражданской войны в США.

1892 год — В Москве был утвержден проект первой городской канализации, что стало важным шагом в развитии санитарии и общественного здравоохранения.

1918 год — Советское правительство во главе с Лениным переехало из Петрограда в Москву, сделав ее новой столицей Советской России.

1918 год — В США зафиксирована первая вспышка «испанки» — смертоносной пандемии гриппа, унесшей жизни более 50 миллионов человек по всему миру.

1941 год — конгресс США принял «Закон о ленд-лизе», позволявший поставлять военную технику союзникам во время Второй мировой войны. Это сыграло решающую роль в снабжении СССР и Великобритании, ускорив поражение нацистской Германии.

1970 год — Пабло Пикассо передал Барселоне 800 своих работ, заложив основу для знаменитого музея, посвященного его творчеству.

1985 год — Михаил Горбачев был избран Генеральным секретарем ЦК КПСС, что положило начало эпохе перестройки и в конечном итоге привело к распаду СССР.

2006 год — Мишель Бачелет стала первой женщиной-президентом Чили, положив конец традиции доминирования мужчин в политике страны.

2011 год — Произошло разрушительное землетрясение магнитудой 9,0 у побережья Японии, вызвавшее цунами и крупнейшую техногенную катастрофу на АЭС «Фукусима-1».

Дни рождения и юбилеи 11 марта

1544 год — родился Торквато Тассо, итальянский поэт, автор эпической поэмы «Освобожденный Иерусалим».

1726 год — родился Василий Чичагов, русский мореплаватель и флотоводец, адмирал, участник русско-шведских войн.

1811 год — родился Урбен Леверье, французский астроном, предсказавший существование планеты Нептун.

1818 год — родился Мариус Петипа, французский и российский балетмейстер, создатель классического русского балета.

1906 год — родился Зино Давидофф, швейцарский промышленник, основатель бренда Davidoff.

1915 год — родился Джозеф Ликлайдер, американский ученый, сыгравший ключевую роль в создании сети ARPANET — предшественника интернета.

1952 год — родился Дуглас Адамс, британский писатель, автор «Путеводителя для путешествующих автостопом по Галактике».

Кто отмечает день рождения

94 года исполняется Руперту Мердоку, медиамагнату — владельцу News Corporation, Fox News и ряда крупнейших мировых СМИ.

90 лет исполняется Пирри (Хосе Мартинесу Санчесу) — испанскому футболисту, многократному чемпиону Испании в составе мадридского «Реала».

75 лет исполняется Бобби Макферрину — американскому джазовому певцу, обладателю 10 премий «Грэмми», автору хита «Don't Worry, Be Happy».

53 года исполняется Марии Ароновой — актрисе театра и кино, народной артистке России.

43 года исполняется Торе Берч — американской актрисе, известной по фильмам «Американская красавица» и «Призрачный мир».