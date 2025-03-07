9 марта — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире

9 марта свой профессиональный праздник отмечают диджеи, картографы и геодезисты. Также это день нестандартно мыслящих людей. Верующие празднуют Торжество Православия, а по народному календарю сегодня Иванов день: принято вешать скворечники и встречать перелетных птиц. Какие еще памятные даты и праздники приходятся на 9 марта и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».

Праздники в России и мире 9 марта

День работников геодезии и картографии в России

Профессиональный праздник картографов и геодезистов отмечается в России с 2000 года. Эти специальности появились в нашей стране много веков назад. Первый печатный вариант карты Руси датируется 1525 годом. А картографические съемки впервые прошли в марте 1720 года по указу Петра I. В настоящее время картографы и геодезисты используют в работе современное оборудование и технологии. Они обеспечивают точными данными многие сферы и отрасли экономики: от добычи полезных ископаемых до строительства и архитектуры.

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День диджея

Впервые термин «диск-жокей» применил в 1935 году американский радиокомментатор Уолтер Уинчелл. Так он назвал своего коллегу Мартина Блока, который стал знаменитостью, потому что ставил в эфире пластинки. Но первым диджеем в истории многие считают британца Джимми Сэвила. В 1940-х он устраивал танцевальные вечеринки, используя два проигрывателя для непрерывного сета. В 1970-х диджеинг стал очень популярным в Европе и США. В 2002 году по решению Юнеско для Всемирного дня диджея определили дату 9 марта. В этот праздник многие музыкальные клубы проводят благотворительные вечеринки.

День нестандартно мыслящих людей

Этот неофициальный праздник посвящен людям, двигающим прогресс: изобретателям, писателям, художникам, ученым, инноваторам и всем, кто мыслит нешаблонно. Именно нестандартное мышление дарит человечеству открытия в самых разных сферах жизни. Кстати, развить его помогает обычное чтение: чем больше читает человек — тем шире его кругозор, тем лучше он сопоставляет факты и чаще приходит к оригинальным решениям.

День домашних насекомых

В качестве домашних питомцев можно держать не только кошек и собак, но и насекомых, например, муравьев, жуков, кузнечиков, сверчков, богомолов, шипящих тараканов. Их хозяева отмечают 9 марта необычный праздник. В этот день в разных городах проходят познавательные мероприятия. Так, в экоцентрах Москвы с 8 по 12 марта в честь праздника состоятся лекции, квесты, выставки, тематические занятия.

Какие праздники отмечаются 9 марта в других странах

День учителя в Ливане. Учителя в этой стране заслуженно пользуются большим уважением. В этот день они принимают поздравления от школьников и их родителей.

Национальный день фрикаделек в США. К этом блюду американцы относятся с особым трепетом. 9 марта фрикадельки подают во многих ресторанах. Повара состязаются в искусстве приготовления шариков из фарша и разнообразных подливок к ним.

Национальный день музыки в Индонезии. Этот молодой праздник был учрежден в 2013 году в честь дня рождения автора государственного гимна страны У. Р. Супратмана. В этот день проходят концерты, музыкальные конференции и церемонии награждения композиторов и исполнителей.

Церковные праздники 9 марта

Торжество православия

В воскресенье первой недели Великого поста восточные христиане отмечают Торжество православия. Праздник посвящен победе церкви над иконоборческой ересью. В VIII веке в Византии расцвело религиозное движение, направленное против почитания икон. Появилось оно в связи с неверной трактовкой заповеди «Не сотвори себе кумира». Иконы, фрески, мозаики в храмах уничтожались. В 787 году, на Седьмом Вселенском соборе иконоборчество было объявлено ересью, а в 843 году Константинопольский собор предал борцов с иконами анафеме.

Первое и Второе Обретение главы Иоанна Предтечи

На 9 марта выпадает еще один важнейший церковный праздник — Первое и Второе обретение главы святого Пророка и Крестителя Господня Иоанна Предтечи. Как известно, тело Иоанна Крестителя после казни забрали ученики. Они предали его земле в самарийском городе Севастия. Голову пророка не позволила захоронить дочь царя Ирода: она закопала ее в тайном месте.

Усекновение главы Иоанна Предтечи: история и традиции православного праздника Усекновение главы Иоанна Предтечи — один из значимых праздников в православном календаре. Этот... 09 сентября 13:38

Много лет спустя эта земля перешла во владение вельможе и христианину Иннокентию. Благочестивый человек захотел построить на участке небольшую каменную церковь, и во время земляных работ был найден сосуд с главой Иоанна Крестителя. Это событие называется первым обретением главы. Христианин преданно и благоговейно хранил святыню, но перед смертью вновь спрятал ее там, где нашел, чтобы защитить от поругания неверными. Во второй раз глава святого Предтечи была обретена в дни Константина Великого. Согласно преданию святой сам явился двум инокам и указал на место.

close Усекновение главы Иоанна Предтечи, фреска на потолке церкви Св. Иоанна Крестителя в Загребе, Хорватия Zvonimir Atletic/Shutterstock/FOTODOM

День памяти иконы Богородицы Кипрской (Стромынской)

Кипрская икона Божьей Матери была обретена в 392 году на острове Кипр в Греции. По преданию, эта икона была одной из трех, которые написал евангелист Лука при земной жизни Божьей Матери. В XIV веке на Кипре побывали русские паломники и привезли из поездки на родину список с иконы. Они передали его преподобному Сергию Радонежскому. В 1379 году Сергий Радонежский благословил этим образом своих учеников на постройку монастыря в Стромыни. В течение многих веков икона хранилась в Успенском храме села Стромынь В настоящее время — Богородский округ Московской области и даровала прихожанам множество исцелений. Здесь она находится до сих пор.

9 марта Русская православная церковь вспоминает • преподобного Еразма Печерского.



9 марта католическая церковь чтит память



• святой Екатерины Болонской;

• святого Пакиана Барселонского;

• святителя Григория Нисского;

• святой Франчески Римской.

Народные праздники и приметы 9 марта

Иванов день, или Обретенье

Этот народный праздник назван в честь обретения главы Иоанна Предтечи, также известного как Креститель. Именно этот святой предсказал пришествие спасителя. Православные христиане издревле молились святому об избавлении от головной боли, о плодородии и защите посевов.

В Иванов день было принято помогать птицам строить гнезда, возвращающимся из теплых краев. Традиция вешать в садах, скверах и парках скворечники актуальна и в наши дни.

Приметы

Если птицы начали вить гнезда на солнечной стороне дерева — лето будет прохладным.

Чем больше замечено птиц на Иванов день — тем богаче будет урожай.

Если 9 марта довелось услышать пение синиц — скоро придет тепло.

Если увидели аиста или жаворонка — ждать счастливых событий.

Снег на Иванов день означал возвращение холодов.

Какие исторические события произошли 8 марта

1074 год — папа римский Григорий VII лишил сана священников, вступивших в брак.



— папа римский Григорий VII лишил сана священников, вступивших в брак. 1500 год — португалец Васко да Гама вместе с командой и единомышленниками отправился в морскую экспедицию.



— португалец Васко да Гама вместе с командой и единомышленниками отправился в морскую экспедицию. 1617 год — завершилась русско-шведская война, Новгород был возвращен России.



— завершилась русско-шведская война, Новгород был возвращен России. 1796 год — Наполеон сочетался браком с Жозефиной Богарне.



— Наполеон сочетался браком с Жозефиной Богарне. 1822 год — американец Чарльз Грэм запатентовал искусственные зубы.



— американец Чарльз Грэм запатентовал искусственные зубы. 1858 год — американец Альберт Поттс запатентовал уличный почтовый ящик.



— американец Альберт Поттс запатентовал уличный почтовый ящик. 1891 год — Александр III подписал указ о строительстве Транссибирской железной дороги.



— Александр III подписал указ о строительстве Транссибирской железной дороги. 1937 год — в московском телецентре на Шаболовке впервые прошла тестовая передача электронного телевидения в эфир.



— в московском телецентре на Шаболовке впервые прошла тестовая передача электронного телевидения в эфир. 1959 год — на ярмарке игрушек в Нью-Йорке впервые презентовали куклу Барби.

Дни рождения и юбилеи 8 марта

1454 год — родился Америго Веспуччи , флорентийский мореплаватель, в честь которого назвали Америку.



, флорентийский мореплаватель, в честь которого назвали Америку. 1814 год — родился Тарас Шевченко , украинский поэт и художник.



, украинский поэт и художник. 1860 год — родился Порфирий Бахметьев , русский физик-изобретатель и биолог-экспериментатор.



, русский физик-изобретатель и биолог-экспериментатор. 1865 год — родился Николай Мещеряков , российский историк литературы, критик, публицист.



, российский историк литературы, критик, публицист. 1885 год — родилась Тамара Карсавина , русская прима-балерина, прославившаяся не только филигранностью своих партий, но и невероятной красотой.



, русская прима-балерина, прославившаяся не только филигранностью своих партий, но и невероятной красотой. 1890 год — родился Вячеслав Молотов , советский политический и государственный деятель.



, советский политический и государственный деятель. 1900 год — родился Говард Эйкен , американский математик и инженер, создатель первых электромеханических вычислительных машин.



, американский математик и инженер, создатель первых электромеханических вычислительных машин. 1933 год — родился Юрий Гагарин , первый космонавт Земли, Герой Советского Союза.



, первый космонавт Земли, Герой Советского Союза. 1943 год — родился Бобби Фишер, американский шахматист, 11-й чемпион мира.

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