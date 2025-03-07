9 марта — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире

Праздники в России и мире 9 марта
- День работников геодезии и картографии в России
Профессиональный праздник картографов и геодезистов отмечается в России с 2000 года. Эти специальности появились в нашей стране много веков назад. Первый печатный вариант карты Руси датируется 1525 годом. А картографические съемки впервые прошли в марте 1720 года по указу Петра I. В настоящее время картографы и геодезисты используют в работе современное оборудование и технологии. Они обеспечивают точными данными многие сферы и отрасли экономики: от добычи полезных ископаемых до строительства и архитектуры.
- День диджея
Впервые термин «диск-жокей» применил в 1935 году американский радиокомментатор Уолтер Уинчелл. Так он назвал своего коллегу Мартина Блока, который стал знаменитостью, потому что ставил в эфире пластинки. Но первым диджеем в истории многие считают британца Джимми Сэвила. В 1940-х он устраивал танцевальные вечеринки, используя два проигрывателя для непрерывного сета. В 1970-х диджеинг стал очень популярным в Европе и США. В 2002 году по решению Юнеско для Всемирного дня диджея определили дату 9 марта. В этот праздник многие музыкальные клубы проводят благотворительные вечеринки.
- День нестандартно мыслящих людей
Этот неофициальный праздник посвящен людям, двигающим прогресс: изобретателям, писателям, художникам, ученым, инноваторам и всем, кто мыслит нешаблонно. Именно нестандартное мышление дарит человечеству открытия в самых разных сферах жизни. Кстати, развить его помогает обычное чтение: чем больше читает человек — тем шире его кругозор, тем лучше он сопоставляет факты и чаще приходит к оригинальным решениям.
- День домашних насекомых
В качестве домашних питомцев можно держать не только кошек и собак, но и насекомых, например, муравьев, жуков, кузнечиков, сверчков, богомолов, шипящих тараканов. Их хозяева отмечают 9 марта необычный праздник. В этот день в разных городах проходят познавательные мероприятия. Так, в экоцентрах Москвы с 8 по 12 марта в честь праздника состоятся лекции, квесты, выставки, тематические занятия.
Какие праздники отмечаются 9 марта в других странах
День учителя в Ливане. Учителя в этой стране заслуженно пользуются большим уважением. В этот день они принимают поздравления от школьников и их родителей.
Национальный день фрикаделек в США. К этом блюду американцы относятся с особым трепетом. 9 марта фрикадельки подают во многих ресторанах. Повара состязаются в искусстве приготовления шариков из фарша и разнообразных подливок к ним.
Национальный день музыки в Индонезии. Этот молодой праздник был учрежден в 2013 году в честь дня рождения автора государственного гимна страны У. Р. Супратмана. В этот день проходят концерты, музыкальные конференции и церемонии награждения композиторов и исполнителей.
Церковные праздники 9 марта
- Торжество православия
В воскресенье первой недели Великого поста восточные христиане отмечают Торжество православия. Праздник посвящен победе церкви над иконоборческой ересью. В VIII веке в Византии расцвело религиозное движение, направленное против почитания икон. Появилось оно в связи с неверной трактовкой заповеди «Не сотвори себе кумира». Иконы, фрески, мозаики в храмах уничтожались. В 787 году, на Седьмом Вселенском соборе иконоборчество было объявлено ересью, а в 843 году Константинопольский собор предал борцов с иконами анафеме.
- Первое и Второе Обретение главы Иоанна Предтечи
На 9 марта выпадает еще один важнейший церковный праздник — Первое и Второе обретение главы святого Пророка и Крестителя Господня Иоанна Предтечи. Как известно, тело Иоанна Крестителя после казни забрали ученики. Они предали его земле в самарийском городе Севастия. Голову пророка не позволила захоронить дочь царя Ирода: она закопала ее в тайном месте.
Много лет спустя эта земля перешла во владение вельможе и христианину Иннокентию. Благочестивый человек захотел построить на участке небольшую каменную церковь, и во время земляных работ был найден сосуд с главой Иоанна Крестителя. Это событие называется первым обретением главы. Христианин преданно и благоговейно хранил святыню, но перед смертью вновь спрятал ее там, где нашел, чтобы защитить от поругания неверными. Во второй раз глава святого Предтечи была обретена в дни Константина Великого. Согласно преданию святой сам явился двум инокам и указал на место.
Усекновение главы Иоанна Предтечи, фреска на потолке церкви Св. Иоанна Крестителя в Загребе, ХорватияZvonimir Atletic/Shutterstock/FOTODOM
- День памяти иконы Богородицы Кипрской (Стромынской)
Кипрская икона Божьей Матери была обретена в 392 году на острове Кипр в Греции. По преданию, эта икона была одной из трех, которые написал евангелист Лука при земной жизни Божьей Матери. В XIV веке на Кипре побывали русские паломники и привезли из поездки на родину список с иконы. Они передали его преподобному Сергию Радонежскому. В 1379 году Сергий Радонежский благословил этим образом своих учеников на постройку монастыря в Стромыни. В течение многих веков икона хранилась в Успенском храме села Стромынь В настоящее время — Богородский округ Московской области и даровала прихожанам множество исцелений. Здесь она находится до сих пор.
Народные праздники и приметы 9 марта
- Иванов день, или Обретенье
Этот народный праздник назван в честь обретения главы Иоанна Предтечи, также известного как Креститель. Именно этот святой предсказал пришествие спасителя. Православные христиане издревле молились святому об избавлении от головной боли, о плодородии и защите посевов.
В Иванов день было принято помогать птицам строить гнезда, возвращающимся из теплых краев. Традиция вешать в садах, скверах и парках скворечники актуальна и в наши дни.
- Приметы
Если птицы начали вить гнезда на солнечной стороне дерева — лето будет прохладным.
Чем больше замечено птиц на Иванов день — тем богаче будет урожай.
Если 9 марта довелось услышать пение синиц — скоро придет тепло.
Если увидели аиста или жаворонка — ждать счастливых событий.
Снег на Иванов день означал возвращение холодов.
Какие исторические события произошли 8 марта
- 1074 год — папа римский Григорий VII лишил сана священников, вступивших в брак.
- 1500 год — португалец Васко да Гама вместе с командой и единомышленниками отправился в морскую экспедицию.
- 1617 год — завершилась русско-шведская война, Новгород был возвращен России.
- 1796 год — Наполеон сочетался браком с Жозефиной Богарне.
- 1822 год — американец Чарльз Грэм запатентовал искусственные зубы.
- 1858 год — американец Альберт Поттс запатентовал уличный почтовый ящик.
- 1891 год — Александр III подписал указ о строительстве Транссибирской железной дороги.
- 1937 год — в московском телецентре на Шаболовке впервые прошла тестовая передача электронного телевидения в эфир.
- 1959 год — на ярмарке игрушек в Нью-Йорке впервые презентовали куклу Барби.
Дни рождения и юбилеи 8 марта
- 1454 год — родился Америго Веспуччи, флорентийский мореплаватель, в честь которого назвали Америку.
- 1814 год — родился Тарас Шевченко, украинский поэт и художник.
- 1860 год — родился Порфирий Бахметьев, русский физик-изобретатель и биолог-экспериментатор.
- 1865 год — родился Николай Мещеряков, российский историк литературы, критик, публицист.
- 1885 год — родилась Тамара Карсавина, русская прима-балерина, прославившаяся не только филигранностью своих партий, но и невероятной красотой.
- 1890 год — родился Вячеслав Молотов, советский политический и государственный деятель.
- 1900 год — родился Говард Эйкен, американский математик и инженер, создатель первых электромеханических вычислительных машин.
- 1933 год — родился Юрий Гагарин, первый космонавт Земли, Герой Советского Союза.
- 1943 год — родился Бобби Фишер, американский шахматист, 11-й чемпион мира.
Кто отмечает дни рождения
- 85 лет исполняется Ларисе Голубкиной, актрисе, звезде фильма «Гусарская баллада».
- 73 года исполняется Ульяне Семеновой, советской баскетболистке, двукратной олимпийской чемпионке, одной из самых высоких женщин СССР.
- 70 лет исполняется Орнелле Мути, итальянской киноактрисе.
- 68 лет исполняется Марку Манчина, американскому композитору, автор саундтреков для таких знаменитых голливудских картин как «Скорость», «Мыслить как преступник», «Моана» .
- 64 года исполняется Олегу Нестерову, певцу и композитору, лидеру группы «Мегаполис».
- 61 год исполняется Жюльет Бинош, французской киноактрисе, обладательнице премий «Оскар» и «Сезар».
- 42 года исполняется Карине Разумовской, российской актрисе театра и кино, звезде сериалов «Трасса», «Хрустальный», «Аутосорс».