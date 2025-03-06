7 марта — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире

7 марта в России свой профессиональный праздник отмечают люди, посвятившие себя спасению утопающих. В мире накануне 8 Марта празднуют День тюльпанов. А еще в эту пятницу можно подольше поваляться с утра в кровати в честь Дня теплого одеяла. Какие еще памятные даты и праздники отмечают 7 марта и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».

Праздники в России и мире 7 марта

День основания Всероссийского Общества спасания на водах

История Всероссийского Общества спасания на водах (ВОСВОД) насчитывает более полутора веков. Оно было создано 7 марта 1872 года по инициативе кронштадтских моряков и первоначально называлось Общество подания помощи при кораблекрушениях. Вскоре из элитного клуба оно превратилось в важную общественную организацию. Сегодня Общество спасания на водах занимается обеспечением безопасности людей: спасатели оказывают помощь пострадавшим на водоемах и во время стихийных бедствий, обучают детей плаванию, помогают экологам контролировать сохранность природных водных ресурсов. Кстати, на базе общества можно пройти профильное обучение и получить профессию матроса-спасателя, инструктора по плаванию или международного спасателя.

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Международный день тюльпанов

7 марта в мире отмечают День тюльпанов. В южных регионах России эти цветы появляются на клумбах уже в самом начале первого месяца весны. В коммерческих масштабах их выращивают в питомниках в Краснодарском крае и Крыму. Немало тюльпанов флористам поставляет и Подмосковье, где эти весенние цветы выращивают в теплицах.

День рождения телефонного аппарата

Предшественник современных смартфонов — проводной телефон стал прорывом в сфере связи. 7 марта 1876 года Александр Белл года запатентовал свое изобретение. Первоначально расстояние, на котором могли общаться люди, было небольшим — всего 250 метров. Увеличить его помог Томас Эдисон, предложивший усовершенствовать связь с помощью индукционной катушки. А вот принцип работы телефонной станции был разработан русским изобретателем Павлом Голубицким. Именно он помог связать в единую телефонную сеть десятки тысяч абонентов.

День теплого одеяла

Неофициальный праздник отмечают в разных странах мира. Это отличная возможность подольше понежиться дома в постели или вовсе объявить пятницу внеплановым выходным.

Какие праздники отмечаются 7 марта в других странах

Албания — День учителя. 7 марта 1887 года в маленьком городке Корча на юго-востоке страны заработала первая светская школа, преподавание в которой шло на албанском языке. В честь этого события в Албании ежегодно отмечают свой профессиональный праздник педагоги.

Литва — Ярмарка Казюкаса. Это событие, приуроченное к Дню святого Казимира, уходит корнями в XVII век. Ежегодно ярмарка народных ремесел в центре Вильнюса объединяет огромное количество мастеров из Литвы и соседних стран. Сегодня это огромный рынок крафтовых вещей и изделий ручной работы, и местных жителей и иностранных туристов фестиваль.

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Церковные праздники 7 марта

День обретения мощей святых мучеников во Евгении

Евгения — район в предместье Константинополя, где в ранние годы христианства во время гонений на верующих тайно погребали останки святых мучеников. Со временем на этом месте стали происходить исцеления и разные чудеса. В VI веке происходящим заинтересовалась церковь: останки мучеников были обнаружены и перенесены в храм. Одному из клириков было явлено откровение, что среди обретенных в Евгении мощей находятся останки святого апостола от семидесяти Андроника и помощницы его Иунии, о которых упоминает святой апостол Павел в Послании к римлянам.

День памяти Мучеников Маврикия и 70 воинов

Святой Маврикий был военачальником из Апамеи Сирийской и христианином. В 305 году во время гонений на христиан языческие жрецы донесли императору Максимиану Галерию на святого. Тот повелел схватить и доставить на суд самого Маврикия, его сына Фотия и 70 воинов, которые подчинялись святому. Все они прошли через жесточайшие пытки, но не отреклись от Христа.

7 марта Русская православная церковь также чтит память • преподобных Фалассия, Лимния и Варадата, пустынников Сирийских;

• преподобного Афанасия Павлопиова и Владимира Ильинского, пресвитеров, Иоанна Касторского, диакона и мученика Иоанна Перебаскина;

• священномучеников Михаила Горбунова, Иоанна Орлова, Виктора Моригеровского, Иоанна Парусникова, Сергия Белокурова, Андрея Ясенева, Павла Смирнова, пресвитеров, преподобномучеников Сергия (Букашкина) и Антипы (Кириллова), иеромонахов, преподобномученицы Параскевы Макаровой, послушницы, мучеников Стефана Франтова и Николая Некрасова, учениц Елисаветы Тимохиной, Ирины Смирновой и Варвары Лосевой;

• мученика Андрея Гневышева, преподобномученика Филарета (Пряхина), игумена.



7 марта католическая церковь также чтит память



• святых Перпетуи и Фелицитаты, мучениц;

• святого отшельника Павла Препростого;

• святого игумена Дейфера;

• Терезы Маргариты.

close Алексей Никольский/РИА Новости

Народные праздники и приметы 7 марта

Маврикиев день

Свое название народный праздник получил в честь христианских святых, живших в III–IV веках, — мучениках Апамейских, Маврикии и 70 воинах. На Маврикия крестьяне выходили в поле, огород и приступали к первым работам. В первую очередь вывозили навоз на пашни, чтобы удобрить землю. Так как навоз в те времена был единственным удобрением, относились к нему уважительно. «Клади навоз густо — не будет в амбаре пусто», — поговаривали крестьяне.

Приметы

На Маврикия в российские земли возвращались после зимовки ласточки, грачи и скворцы.

Холодный день обещал дождливое лето.

Солнечная погода на Маврикия означала, что лето будет теплым.

Если на Маврикия довелось услышать воркующих голубей — скоро ждать потепления.

На теплую погоду указывал и шумящий от ветра хвойный лес.

Какие исторические события произошли 7 марта

321 год — по распоряжению римского императора Константина I Великого воскресный день становится выходным.



— по распоряжению римского императора Константина I Великого воскресный день становится выходным. 1657 год — французский король Людовик XIV запретил продажу спиртного индейцам Америки.



— французский король Людовик XIV запретил продажу спиртного индейцам Америки. 1757 год — в Петербурге открылась первая в Российской империи акционерная компания — «Российская в Константинополе торгующая компания».



— в Петербурге открылась первая в Российской империи акционерная компания — «Российская в Константинополе торгующая компания». 1824 год — 12-летний Ференц Лист с оглушительным успехом дает свой первый концерт в Париже.



— 12-летний Ференц Лист с оглушительным успехом дает свой первый концерт в Париже. 1912 год — норвежский полярный исследователь Руаль Амундсен покорил Южный полюс.



— норвежский полярный исследователь Руаль Амундсен покорил Южный полюс. 1960 год — в СССР сформирована первая группа космонавтов из 20 военных летчиков.



— в СССР сформирована первая группа космонавтов из 20 военных летчиков. 1967 год — принято постановление ЦК КПСС о переводе рабочих и служащих на пятидневную рабочую неделю.



— принято постановление ЦК КПСС о переводе рабочих и служащих на пятидневную рабочую неделю. 1992 год — на японском телевидении состоялась премьера аниме-сериала «Сейлор Мун».



— на японском телевидении состоялась премьера аниме-сериала «Сейлор Мун». 1997 год — журнал Nature сообщил, что стараниями шотландских ученых на свет появилась клонированная овца Долли.



— журнал Nature сообщил, что стараниями шотландских ученых на свет появилась клонированная овца Долли. 2024 год — Швеция стала 32-м членом НАТО.

Дни рождения и юбилеи 7 марта

1605 год — родился Семен Дежнев , русский землепроходец и мореход, исследователь Северной и Восточной Сибири и Северной Америки.



, русский землепроходец и мореход, исследователь Северной и Восточной Сибири и Северной Америки. 1671 год — родился Роб Рой , «шотландский Робин Гуд».



, «шотландский Робин Гуд». 1875 год — родился Морис Равель , французский композитор, автор знаменитого «Болеро».



, французский композитор, автор знаменитого «Болеро». 1878 год — родился Борис Кустодиев , русский и советский художник, академик живописи.



, русский и советский художник, академик живописи. 1886 год — родился Джефри Инграм Тейлор , английский физик, математик и специалист по гидродинамике и теории волн.



, английский физик, математик и специалист по гидродинамике и теории волн. 1899 год — родился Федор Селин , советский футболист, прозванный «королем воздуха» за безупречную игру головой.



, советский футболист, прозванный «королем воздуха» за безупречную игру головой. 1908 год — родилась Анна Маньяни , итальянская актриса, лауреат премии «Оскар».



, итальянская актриса, лауреат премии «Оскар». 1938 год — родился Дейвид Балтимор , американский биохимик, популяризатор науки, лауреат Нобелевской премии по медицине.



, американский биохимик, популяризатор науки, лауреат Нобелевской премии по медицине. 1938 год — родилась Джанет Гатри , американская профессиональная автогонщица, первая женщина, конкурировавшая наравне с мужчинами.



, американская профессиональная автогонщица, первая женщина, конкурировавшая наравне с мужчинами. 1941 год — родился Андрей Миронов, один из самых известных и популярных советских актеров.

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