7 марта — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире

Праздники в России и мире 7 марта
- День основания Всероссийского Общества спасания на водах
История Всероссийского Общества спасания на водах (ВОСВОД) насчитывает более полутора веков. Оно было создано 7 марта 1872 года по инициативе кронштадтских моряков и первоначально называлось Общество подания помощи при кораблекрушениях. Вскоре из элитного клуба оно превратилось в важную общественную организацию. Сегодня Общество спасания на водах занимается обеспечением безопасности людей: спасатели оказывают помощь пострадавшим на водоемах и во время стихийных бедствий, обучают детей плаванию, помогают экологам контролировать сохранность природных водных ресурсов. Кстати, на базе общества можно пройти профильное обучение и получить профессию матроса-спасателя, инструктора по плаванию или международного спасателя.
- Международный день тюльпанов
7 марта в мире отмечают День тюльпанов. В южных регионах России эти цветы появляются на клумбах уже в самом начале первого месяца весны. В коммерческих масштабах их выращивают в питомниках в Краснодарском крае и Крыму. Немало тюльпанов флористам поставляет и Подмосковье, где эти весенние цветы выращивают в теплицах.
- День рождения телефонного аппарата
Предшественник современных смартфонов — проводной телефон стал прорывом в сфере связи. 7 марта 1876 года Александр Белл года запатентовал свое изобретение. Первоначально расстояние, на котором могли общаться люди, было небольшим — всего 250 метров. Увеличить его помог Томас Эдисон, предложивший усовершенствовать связь с помощью индукционной катушки. А вот принцип работы телефонной станции был разработан русским изобретателем Павлом Голубицким. Именно он помог связать в единую телефонную сеть десятки тысяч абонентов.
- День теплого одеяла
Неофициальный праздник отмечают в разных странах мира. Это отличная возможность подольше понежиться дома в постели или вовсе объявить пятницу внеплановым выходным.
Какие праздники отмечаются 7 марта в других странах
Албания — День учителя. 7 марта 1887 года в маленьком городке Корча на юго-востоке страны заработала первая светская школа, преподавание в которой шло на албанском языке. В честь этого события в Албании ежегодно отмечают свой профессиональный праздник педагоги.
Литва — Ярмарка Казюкаса. Это событие, приуроченное к Дню святого Казимира, уходит корнями в XVII век. Ежегодно ярмарка народных ремесел в центре Вильнюса объединяет огромное количество мастеров из Литвы и соседних стран. Сегодня это огромный рынок крафтовых вещей и изделий ручной работы, и местных жителей и иностранных туристов фестиваль.
Церковные праздники 7 марта
- День обретения мощей святых мучеников во Евгении
Евгения — район в предместье Константинополя, где в ранние годы христианства во время гонений на верующих тайно погребали останки святых мучеников. Со временем на этом месте стали происходить исцеления и разные чудеса. В VI веке происходящим заинтересовалась церковь: останки мучеников были обнаружены и перенесены в храм. Одному из клириков было явлено откровение, что среди обретенных в Евгении мощей находятся останки святого апостола от семидесяти Андроника и помощницы его Иунии, о которых упоминает святой апостол Павел в Послании к римлянам.
- День памяти Мучеников Маврикия и 70 воинов
Святой Маврикий был военачальником из Апамеи Сирийской и христианином. В 305 году во время гонений на христиан языческие жрецы донесли императору Максимиану Галерию на святого. Тот повелел схватить и доставить на суд самого Маврикия, его сына Фотия и 70 воинов, которые подчинялись святому. Все они прошли через жесточайшие пытки, но не отреклись от Христа.
Народные праздники и приметы 7 марта
- Маврикиев день
Свое название народный праздник получил в честь христианских святых, живших в III–IV веках, — мучениках Апамейских, Маврикии и 70 воинах. На Маврикия крестьяне выходили в поле, огород и приступали к первым работам. В первую очередь вывозили навоз на пашни, чтобы удобрить землю. Так как навоз в те времена был единственным удобрением, относились к нему уважительно. «Клади навоз густо — не будет в амбаре пусто», — поговаривали крестьяне.
- Приметы
На Маврикия в российские земли возвращались после зимовки ласточки, грачи и скворцы.
Холодный день обещал дождливое лето.
Солнечная погода на Маврикия означала, что лето будет теплым.
Если на Маврикия довелось услышать воркующих голубей — скоро ждать потепления.
На теплую погоду указывал и шумящий от ветра хвойный лес.
Какие исторические события произошли 7 марта
- 321 год — по распоряжению римского императора Константина I Великого воскресный день становится выходным.
- 1657 год — французский король Людовик XIV запретил продажу спиртного индейцам Америки.
- 1757 год — в Петербурге открылась первая в Российской империи акционерная компания — «Российская в Константинополе торгующая компания».
- 1824 год — 12-летний Ференц Лист с оглушительным успехом дает свой первый концерт в Париже.
- 1912 год — норвежский полярный исследователь Руаль Амундсен покорил Южный полюс.
- 1960 год — в СССР сформирована первая группа космонавтов из 20 военных летчиков.
- 1967 год — принято постановление ЦК КПСС о переводе рабочих и служащих на пятидневную рабочую неделю.
- 1992 год — на японском телевидении состоялась премьера аниме-сериала «Сейлор Мун».
- 1997 год — журнал Nature сообщил, что стараниями шотландских ученых на свет появилась клонированная овца Долли.
- 2024 год — Швеция стала 32-м членом НАТО.
Дни рождения и юбилеи 7 марта
- 1605 год — родился Семен Дежнев, русский землепроходец и мореход, исследователь Северной и Восточной Сибири и Северной Америки.
- 1671 год — родился Роб Рой, «шотландский Робин Гуд».
- 1875 год — родился Морис Равель, французский композитор, автор знаменитого «Болеро».
- 1878 год — родился Борис Кустодиев, русский и советский художник, академик живописи.
- 1886 год — родился Джефри Инграм Тейлор, английский физик, математик и специалист по гидродинамике и теории волн.
- 1899 год — родился Федор Селин, советский футболист, прозванный «королем воздуха» за безупречную игру головой.
- 1908 год — родилась Анна Маньяни, итальянская актриса, лауреат премии «Оскар».
- 1938 год — родился Дейвид Балтимор, американский биохимик, популяризатор науки, лауреат Нобелевской премии по медицине.
- 1938 год — родилась Джанет Гатри, американская профессиональная автогонщица, первая женщина, конкурировавшая наравне с мужчинами.
- 1941 год — родился Андрей Миронов, один из самых известных и популярных советских актеров.
Кто отмечает дни рождения
- 67 лет исполняется Александру Скляру, российскому рок-музыканту, основателю и лидеру группы «Ва-Банкъ».
- 64 года исполняется Виктору Третьякову, российскому барду, автору-исполнителю, поэту.
- 66 лет исполняется Лучано Спаллетти, бывшему футболисту, ныне главному тренеру сборной Италии.
- 62 года исполняется Э. Л. Джеймс, британкой писательнице, автору эротического романа «50 оттенков серого».
- 55 лет исполняется Рэйчел Вайс, британской актрисе.