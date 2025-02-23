Бурная молодость и брак с «принцессой Дианой»: как живет современный император Японии

Япония отмечает день рождения монарха — императору Нарухито исполнилось 65 лет. Хотя формально он считается главой государства, у него нет собственности, его роль сводится к визитам и выполнению синтоистских обрядов, а жизнь определяется протоколом. «Газета.Ru» — о современном императоре Японии.

Императору Японии Нарухито 23 февраля 2025 года исполнилось 65 лет. Монарх и другие члены его семьи — жена, императрица Масако, дочь, принцесса Айко, младший брат, принц Акисино (Фумихито), с супругой принцессой Кико и дочерью Како, — появились перед народом на балконе Императорского дворца в Токио. Ранее император Нарухито обратился с торжественной речью, основное внимание в которой уделил необходимости сохранения памяти молодого поколения об ужасах Второй мировой войны.

«Поскольку память о войне сегодня исчезает, очень важно, чтобы трагический опыт и история передавались поколениям, которые не знали войны», — цитирует AP заявление императора Нарухито, сделанное на записанной заранее пресс-конференции. Как сообщает агентство, в этом году император и его супруга посетят Хиросиму и Нагасаки, чтобы отдать дань памяти жертвам атомной бомбардировки со стороны США. Они также побывают на острове Окинава, где проходили ожесточенные бои Японии и союзных войск.

close Люди празднуют 65-й день рождения императора Нарухито возле Императорского дворца в Токио, 23 февраля 2025 года Kim Kyung-Hoon/Reuters

Заявления императора Нарухито не связаны с политикой — по конституции Японии 1947 года, монарх имеет право выполнять лишь церемониальные, декоративные функции. Его роль определяется как «символ государства и единства народа». Тем не менее император Нарухито нередко высказывается по волнующим его вопросам, связанным с экологией (он интересуется использованием и сохранением водных ресурсов).

Император Нарухито занял Хризантемовый трон в мае 2019-го — после того, как его отец, император Акихито, отрекся от престола из-за преклонного возраста и слабого здоровья (сегодня ему 91 год). Новый глава государства, два года обучавшийся в Оксфорде, имеет репутацию человека прогрессивного и свободомыслящего. Однако в роли императора он ограничен многолетними традициями и протоколом Агентства императорского двора, определяющего жизнь монарха и его семьи.

Император, у которого ничего нет

close Король Карл III и император Нарухито, Лондон, 2024 год I-Images/Global Look Press

Все, чем пользуется императорская семья Японии, принадлежит государству — имущество было конфисковано после Второй мировой войны. По информации The Economist, отцу императора Нарухито в годы его правления выделялось на личные расходы 5 млн йен в год, что равно примерно $33,5 тыс.

При этом жизнь императора и его семьи строго регулируется чиновниками Агентства императорского двора — например, все их публичные заявления тщательно выверены. Считается, что главная задача императора — выполнять синтоистские ритуалы. Кроме того, он и члены его семьи, как и представители других королевских семей мира, совершают визиты за рубеж и посещают школы и благотворительные организации в своей стране. А вот что отличает императора и императрицу Японии от других монархов, так это обязанность главы государства самостоятельно выращивать рис, а его супруги — кормить тутовых шелкопрядов на ферме по разведению шелковичных червей на территории Императорского дворца в Токио.

И все же император Нарухито как может противостоит жесткому протоколу — в частности, регулярно выступая в защиту своей жены Масако, бывшего дипломата, пережившей период тяжелой депрессии из-за давления, которое на нее оказывалось протоколом и прессой. В 2004 году он заявил, что его супруга была «совершенно измождена» в попытках адаптироваться к требованиям жизни во дворце. Ему также удалось отстоять ее право говорить на пресс-конференциях дольше него и ходить впереди мужа.

Счастливейшие два года в жизни императора

close Принц Хиро в Оксфордском университете, 1983 год AP

В 1992-м принц Нарухито написал книгу воспоминаний «Темза и я», в которой рассказал о двух годах жизни, проведенных в Оксфорде. В Мертонском колледже при университете японский принц изучал историю навигации по реке Темзе и написал работу, посвященную транспортному сообщению по этой водной артерии в XVIII веке. Книга получилась довольно откровенной — в ней принц признается, что это было для него «счастливейшее время в жизни». В силу такого признания мемуары вышли в Японии очень маленьким тиражом и в публичную продажу не поступали. На английский книгу перевели только в 2006 году — спустя 20 с лишним лет после британского опыта монарха.

В своей книге принц Нарухито, который стал первым представителем японской монархии, получившим образование за рубежом, вспоминает, например, походы в исторические пабы: за два года, по его словам, он обошел 21 заведение. Но развлекался японец, конечно, не только в питейных учреждениях — в Великобритании Его Высочество стал президентом университетских клубов по дзюдо и каратэ, играл в теннис и реализовал свое увлечение скалолазанием, покорив три пика, Бен-Невис в Шотландии (высшая точка Британских островов), Сноудон (самая высокая гора Уэльса) и Скофелл-Пайк в Англии.

Во время учебы принц Нарухито много общался с представителями европейских монархий — встречался с королевой Елизаветой II, которая поразила его своим расслабленным отношением к протоколу и сама сделала себе сэндвич, катался на лыжах с князем Лихтенштейна Хансом-Адамом II, ходил на яхте с норвежским кронпринцем Харальдом, общался с принцессой Дианой. А еще — сам платил картой, носил джинсы (из-за них его однажды не пустили в ночной клуб), научился стирать и гладить одежду. По воспоминаниям университетского друга принца Кита Джорджа, Его Высочество хотел, чтобы его воспринимали как обычного человека, и просил называть его Хиро. Вместе с Китом Джорджем принц иногда выступал в пабах: он играл на альте, а его друг — на гитаре. Кстати, их дружба сохранилась и после того, как принц покинул Великобританию, — позже он приезжал в гости к Киту Джорджу в США и останавливался в доме его родителей в Моргантауне в Западной Вирджинии. А после приглашал их на государственный обед в Вашингтоне с Рональдом Рейганом и Джорджем Бушем-старшим.

Женитьба на обычной девушке

close Принц Японии Нарухито и его невеста Масако Овада во время пресс-конференции в императорской резиденции Тогу в Токио, 19 января 1993 года Itsuo Inouye/AP

Императрицу Масако часто сравнивают с принцессой Дианой. Сопоставление это, возможно, не совсем корректно — первая жена британского принца Чарльза принадлежала к старинной аристократической фамилии, что и делало ее подходящей партией для наследника престола, а Масако Овада была обычной девушкой, хоть и дипломатом, которая получила образование в Гарварде и Оксфорде. Принц познакомился с ней в 1986 году на чаепитии у испанской инфанты Елены и долго добивался руки. Он трижды делал ей предложение, но она не решалась выйти замуж за наследника престола, понимая, что это серьезно ограничит ее свободу и возложит на нее обязанности члена императорской семьи. Тем не менее в 1993 году помолвка состоялась, и Масако Овада уволилась из министерства иностранных дел Японии. Свадебная церемония прошла 9 июня 1993 года в соответствии с синтоистскими традициями.

Основания для сравнения императрицы Масако с принцессой Дианой дает давление, с которым супруга Его Высочества столкнулась в браке. Дело в том, что от нее с самого начали ждали рождения сына, который станет наследником престола. В 1999 году Масако действительно ждала первенца — но в декабре было объявлено, что принцесса пережила выкидыш. Императорская семья обвинила в несчастье прессу, которая буквально преследовала будущую императрицу, высматривая признаки беременности.

«Хочу подчеркнуть, как много давления было оказано на кронпринцессу сообщениями в одной газете, заявившей о доказательствах [беременности] прежде, чем появились результаты медицинского исследования», — говорил тогда представитель дворца Киоси Фурикава.

К тому моменту принц Нарухито и принцесса Масако были женаты уже шесть лет — и нация действительно ждала наследника. От этих ожиданий у будущей императрицы даже разыгралась астма, пока в прессе распускали слухи о ее бесплодии. Следует упомянуть, что преследовали принцессу западные таблоиды — японские журналисты относились к ней более почтительно.

close Принц Японии Нарухито и принцесса Масако держат на руках дочь Айко во дворце Тогу в Токио, 2002 год Toshiyuki Aizawa/AP

В 2001 году в семье принца Нарухито родилась девочка — принцесса Айко, — что породило разговоры о том, что законы престолонаследия могут быть пересмотрены и женщинам дадут право занять трон. Однако дискуссия прекратилась, когда у младшего брата принца Нарухито — принца Акисино — в 2006 году родился сын, принц Хисахито. Он и унаследует трон от дяди.

Давление со всех сторон привело к тому, что в 2003 году принцесса Масако практически перестала появляться на публике, оказавшись в глубокой депрессии. В 2004 году ей был поставлен диагноз — «расстройство приспособительных реакций». В течение десяти последующих лет Ее Высочество не выходила в свет. В 2012-м она выпустила публичное заявление, в котором поблагодарила народ Японии за понимание и призналась, что по-прежнему проходит лечение. В последние годы императрица, тем не менее, уже регулярно появляется на публике, принимает зарубежных гостей и сама наносит визиты. В 2019 году, например, она вместе с супругом принимала президента США Дональда Трампа и первую леди США Меланью Трамп. Тогда еще принц Нарухито и принцесса Масако разговаривали с американскими гостями без переводчика.

close Император Японии Нарухито и императрица Масако в Императорском дворце в Токио, 13 февраля 2025 года AP

Несмотря на то, что императрица практически поправилась, к ней продолжают относиться очень бережно — еще до вступления ее мужа на трон доктора предупреждали, что она может быстро уставать. Сама же будущая императрица в 2018 году признавалась, что чувствует себя неуверенно в связи с долгом в качестве жены монарха, но постарается сделать все, чтобы посвятить себя обществу. «Я счастлива, что могу выполнять больше обязанностей, чем раньше, поскольку постаралась улучшить свое физическое состояние», — цитировало принцессу издание Daily Mail.